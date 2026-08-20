Javier Milei bajo la lupa: cinco de sus definiciones económicas contrastadas por especialistas

Javier Milei destacó los logros de su gobierno en materia de inflación, consumo, empleo, deuda y cuentas públicas.

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En un encendido discurso en el Council of the Americas, en el hotel Alvear, el presidente Javier Milei expuso los fundamentos y resultados de su política económica, articulando sus argumentos principales en torno a la inflación, el crecimiento económico, el consumo privado, el empleo y la gestión fiscal.

El mandatario enumeró variables económicas positivas que fueron desde la baja de la inflación y el control del déficit fiscal, logros que pocos le discuten, hasta otros más polémicos como la celebración de una mejora en el mercado de empleo o el debate entre un consumo privado récord por oposición a un consumo masivo en caída.

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A propósito de la defensa que hizo el mandatario de su gestión, Infobae consultó a especialistas respecto a qué tan sólidas son las afirmaciones respecto de la marcha de la economía. Guido Zack, director de Economía de Fundar; Eduardo Setti, referente de la Fundación Encuentro; y Federico Machado, economista de la consultora LLZ evaluaron las declaraciones del jefe de Estado sobre los cinco ejes claves.

Inflación

En su discurso, Milei definió la lucha contra la inflación como la demanda más urgente de la población al momento de asumir la presidencia. “Cuando nosotros llegamos al poder, la demanda más urgente, más apremiante que tenía la población era la tasa de inflación. Y una de las cosas que dije es que iba a terminar con la inflación. Entonces, veamos cómo venimos”.

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El presidente repasó la evolución de la inflación en los últimos mandatos: “Néstor Kirchner asumió con una tasa de inflación anual que era del 3,7%. Entregó su mandato con 8,5%. La inflación con la que asumió Cristina Fernández de Kirchner fue del 8,5% y entregó 26,9%. En el caso de Mauricio Macri, la recibió en 26,9% y la entregó en 53,8%. La inflación con la que asumió Alberto Fernández fue de 53,8%; entregó 211%. Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%. Es decir, bajamos 85% de la inflación”.

Guido Zack: “El único resultado que puede mostrar el Gobierno en términos macroeconómicos es la baja de la inflación, eso es indudable, aunque falte considerarlo es un logro que no han podido lograr los gobiernos anteriores. La bajaron anclando todo, el tipo de cambio, y los salarios en términos reales, por eso el endeudamiento”.

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Eduardo Setti: “Él cuando está en la víspera de ganar la elección, anuncia una devaluación, y eso genera un pasaje a precios inmediatos. Luego hizo la devaluación y la pasó a precios, con lo que gran parte de la inflación de 2023 es de Milei. A partir de ahí, la guerra lo benefició porque ya estaba en marcha la exportación energética que heredó, ahora mantiene una inflación baja a fuerza de un lo tomo como”.

Federico Machado: “Comparado con los anteriores gobiernos, prácticamente todos los últimos, definitivamente es un punto a favor de Milei aunque comparado con las propias metas de que la inflación iba a empezar con ceo a mitad de 2026 está por debajo de sus objetivos. En la evaluación del costo-beneficio, se pueden discutir algunos factores. No es discutible que es al que mejor le fue”.

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Crecimiento económico

El segundo eje del discurso de Milei giró en torno al crecimiento económico y la comparación con la evolución de la OCDE. “Después del rebote de la convertibilidad y de tener los mejores términos de intercambio, ¿qué pasó con Argentina? Del 2011 al 2015, con la señora en el poder, Argentina se expandió 1,5% en un contexto en que la OCDE lo hizo al 8%. Si toman eso en términos per cápita, significa que el PBI per cápita cayó”.

Sobre la gestión de Mauricio Macri, afirmó: “En el período 2015-2019, la economía argentina cayó 4% en un mundo donde la OCDE se expandió 9%”. Sobre los años recientes, Milei señaló: “Entre el 2019 y el 2023, la economía rebotó, tuvo una suba de 3,8%, con la OCDE en 5,4%”.

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Respecto a la gestión actual, indicó: “Este período terminaría subiendo 8,3%. Y cuando comparamos con la OCDE, es la primera vez que vamos a estar por encima”. Y agregó: “Cuando tomamos el EMAE desestacionalizado en diciembre del 23 y miramos qué pasó en el 24, crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia de la humanidad: cinco en el Tesoro y diez en el Banco Central, puntos del PBI”. En cuanto al acumulado, subrayó: “En los dos primeros años acumulamos una expansión de más de diez puntos porcentuales”.

Zack: “En el agregado, hasta ahora, hay un crecimiento. Lo cierto es que la economía está totalmente partida en dos, no hay un crecimiento en dos velocidades porque eso implicaría que se crece distinto. Lo que hay es una economía partida en dos: una parte que crece fuerte y otra que cae directamente, lo cual es un problema porque son los principales generadores de empleo. 8,3% en 4 años es por debajo de la OCDE. Es claro que los procesos de crecimiento no suelen ser homogéneos, pero no son tampoco con una diferencia tan marcada como en la Argentina. Consumo masivo, inversión, importaciones, recaudación, empleo, creación de empresas -todas las variables que crecen cuando crece el PIB- están cayendo. Pobreza, un dato que empezó a caer, ahora está volviendo a crecer”.

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Setti: “Había cuestiones que estaban dadas, las proyecciones en energía y minería llegando a 2030. Que haya dos o tres sectores que estén empujando la economía, y que caigan un montón de otros que son los más neurálgicos de la Argentina como la automotriz o la construcción, no deja mucho que festejar. Heredó una situación que”.

Machado: “La economía va, realmente, a dos velocidades. Hay sectores que están creciendo fuertemente -energía, agro, intermediación financiera financiera- y otros que directamente caen. No es una economía a dos velocidades, sino que los que consiguen divisas crecen y los que generan empleos son los que están cayendo, saldo deficitario del mercado de trabajo”.

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Según datos oficiales, mencionados por Javier Milei, el consumo privado se encuentra en niveles máximos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo privado

Al referirse al consumo privado, Milei sostuvo: “El consumo privado está en máximos históricos, igual que el PBI, igual que las exportaciones”. El mandatario criticó los cuestionamientos basados en encuestas y defendió sus datos: “Operadores baratos, en algún momento, frente a la exposición de mi parte sobre nuestro dato sobre consumo privado —el cual está en máximos históricos— salieron a confrontar el dato en base a una encuesta hecha por enemigos y con mil casos. Y ponderaban más una encuestita berreta hecha por nuestros enemigos de mil casos”.

Zack: “La respuesta es claramente no. No está en máximos históricos, porque no está considerado en términos per cápita, que deben haber estado en torno a 2011-2012. El factor poblacional. Pero por otro lado, no es lo mismo el componente consumo privado del PBI que del consumo masivo. Un auto, porque si aumenta el consumo de autos pero cae el de fideos estaría creciendo pero de una forma totalmente regresiva. El consumo, ha venido cayendo, ni en términos per cápita ni totales. Incluye consumo de turistas argentinos en el exterior. Puede estar creciendo en consumo suntuario, pero el masivo está creciendo. Incluye servicios públicos, prepagas”.

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Setti: “Si esto es así, mirá la recaudación y mirá los impuestos que están ligados a la actividad económica y al consumo como IVA y Ganancias que caen mes a mes. Evidentemente la facturación de esos sectores están en baja. No coincido para nada con eso”.

Machado: “El consumo masivo está cayendo, si bien el consumo privado está cayendo en parte por el consumo suntuario por ejemplo por viajes al exterior o compra de autos, el dato de consumo público que era subsidio de tarifas era consumo público y ahora es consumo”.

Empleo

Durante otro tramo, Milei abordó la evolución del empleo formal e informal y el comportamiento del mercado laboral: “El sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores es deshonesto intelectualmente, porque el cincuenta por ciento del mercado es informal. Y el informal está ganando más de cuarenta por ciento. Y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo”.

Milei aseguró que se crearon puestos de trabajo durante su presidencia.

Hizo hincapié en el nivel de desempleo: “El desempleo está en 7,8%. ¿De qué estamos hablando?”. Sobre la dinámica empresarial, señaló: “Desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente diez personas. Primero, es muy deshonesto solo mirar las que cierran. Hay que mirar las que cierran y las que abren”.

Zack: “El deterioro del mercado laboral es indudable, porque el desempleo ha aumentado, aunque no se encuentra en un lugar grave. Si es grave el aumento de la informalidad y la destrucción del empleo formal, que no causa desempleo porque la tecnología les permite trabajar de manera precaria. Es correcto que cierran empresas de 1 empleado, pero nosotros que seguimos en Fundar un monitor de empresas vemos que cierran empresas con distintas cantidades de empleados. Todos los tamaños de empresas reducen, ya sea que desaparecen o que las que tienen más empleados se transforman en empresas de menor cantidad de empleados. Caen de todos los sectores y de todas las regiones, a excepción de Neuquén”.

Setti: “Levemente va subiendo la desocupación, pero en lo que es empleo registrado hay continua caída, y los empleos formales van pasando a informales. Los empleos registrados que suben son de baja. Cuando mirás el dato de empleo de minería, da para abajo, se ve una recuperación mínima de empleo en el agro, comercio, industria está todo para abajo”.

Machado: “En primer lugar lo que se ve es una destrucción muy clara del empleo registrado, de mejor calidad, y un crecimiento fuerte del monotributo. No es un dato positivo lo que está mostrando, sino todo lo contrario”.

Milei aseguró que le devolvió al sector privado USD 100.000 millones con la baja de impuestos.

Déficit, deuda y ajuste fiscal

En materia fiscal, Milei enumeró los resultados de su política de ajuste: “Llegamos con un déficit consolidado de quince puntos del PBI. En un mes arreglamos el desequilibrio del Tesoro y en seis meses el del Banco Central. Es decir, hicimos un ajuste de quince puntos del PBI, le devolvimos a los argentinos quince puntos del PBI”.

La reducción de impuestos fue otro punto destacado: “Bajamos impuestos por tres, con lo cual le devolvimos a los argentinos USD 100.000 millones”. Sobre el riesgo país, destacó: “El riesgo país, de niveles de tres mil cuando nosotros llegamos, hoy está entre los cuatrocientos cincuenta y los quinientos puntos”.

Zack: “Se redujo efectivamente en 5 pp del PIB, es incorrecto incluir el cuasifiscal en esa cuenta, en el balance en 2023 el BCRA tuvo superávit. Es incorrecto. Incluso los 10 puntos del PBI que pagó de las Leliq son en términos nominales, en términos reales cayeron porque la tasa de interés estaba por debajo de la inflación. Eliminó algunos impuestos, bajó otros y subió algunos otros. La presión tributaria bajó, de la mano del gasto. No fueron los impuestos que afectan a las clases más bajas como pueden ser IVA o Ingresos Brutos -que no es nacional pero se podría coordinar- tampoco Impuesto al Cheque. Fueron Bienes Personales e Impuestos Internos, que beneficia a clases altas. Las retenciones se redujeron, pero poco y sin contrapesos que permitan proveer servicios básicos como infraestructura, entre otros. Todo eso atenta contra la competitividad”.

Machado: “Está midiendo los intereses de la deuda del BCRA en forma nominal, si un midiera los intereses del Tesoro de hoy en forma nominal sería deficitario el saldo. Hizo un ajuste que es monumental, que es récord, que es impresionante que lo haya hecho, pero está exagerado. El dato de deuda de PBI está distorsionado por tipo de cambio, sólo muestra que el dólar se apreció. Para que caiga la deuda en términos reales 60 puntos del PBI tendrías que haber un ajuste del 60 del PBI, ¿de dónde sacó sino los 60 puntos".