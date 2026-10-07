Maribel Guardia ratifica denuncia contra Imelda Tuñón por homicidio: así avanza el conflicto legal

La actriz confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento a la denuncia contra su exnuera por el caso de Julián Figueroa. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Maribel Guardia evitó revelar detalles sobre la denuncia penal contra Imelda Tuñón y confirmó que acudirá este jueves a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento a la carpeta de investigación abierta por sus abogados. “Mañana me voy a presentar en la fiscalía para darle seguimiento a la carpeta de investigación que iniciaron mis abogados”, declaró la actriz ante un grupo de reporteros.

La actriz costarricense denunció a su exnuera por posibles delitos contra la salud y homicidio en el caso de su hijo Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023. El recurso legal busca investigar el suministro ilícito de psicotrópicos antes de la muerte del cantante, luego de que Tuñón admitiera en el podcast Mesa Cero que engañaba a su psiquiatra para obtener recetas que después entregaba al músico.

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Guardia explicó que recibió instrucciones precisas de su representante legal para no abordar el tema frente a las cámaras. “Mi abogado me dijo que no hablara nada. Que no les puedo contestar nada, porque mañana me voy a presentar en la fiscalía”, señaló.

La actriz aclaró que, hasta el momento del encuentro con la prensa, no había recibido ninguna notificación oficial sobre el proceso de medidas de protección solicitado por Imelda. “A mí no me ha llegado ninguna notificación todavía. No sé qué trae esta notificación, pero todavía no la recibo. Así que pudiera hablar, pero no voy a hablar”, apuntó.

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La costarricense expresó preocupación por el paradero de su nieto tras la salida de Imelda Tuñón del país y evitó profundizar en los detalles de la carpeta de investigación.(Instagram: @imetunon)

Cuando un reportero insistió en preguntarle sobre las declaraciones de Tuñón respecto al suministro de pastillas a Julián Figueroa, la respuesta de Guardia fue tajante: “No voy a hablar de eso, porque de eso es que voy a la fiscalía”.

La actriz admitió preocupación por el paradero de su nieto

Sin profundizar en el proceso penal, Guardia sí habló sobre la salida de Imelda Tuñón del país junto al hijo de ambos, José Julián, de siete años. “Yo muero por ver a ese niño y aunque lo veo difícil, recibo mensajes exactamente como el día que se lo llevaron”, comentó la actriz.

La costarricense defendió el derecho de una madre a viajar con su hijo, aunque reconoció inquietud por la falta de información concreta sobre su destino. “Una madre tiene derecho a llevarse a su hijo donde le dé la gana, pero si dice que vino y que lo dejó, no se sabe en qué parte del mundo, a mí me tiene que preocupar”, dijo.

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Guardia añadió que la situación ideal sería que madre e hijo permanecieran juntos, aunque evitó extenderse en el tema. “Porque lo ideal es que estén juntos ellos dos. Pero bueno, ya no voy a hablar de eso, estoy hablando de más”, agregó.

La actriz confirmó que se presentará este jueves ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar seguimiento a la denuncia contra su exnuera por el caso de Julián Figueroa. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

Maribel Guardia respondió con un video a los señalamientos sobre su maternidad

Durante el encuentro, un reportero le recordó que se difundieron declaraciones en las que se cuestionó su papel como madre, en relación con la muerte de su hijo. Guardia remitió a un video que publicó previamente con mensajes de Julián Figueroa. “Ya contesté con el video”, respondió.

La actriz explicó el valor que tiene para ella ese material. “Tengo ese video para presumirlo siempre. Un gran regalo que me dejó mi hijo, porque si alguien me cuestiona mi labor de madre, siempre tendré sus palabras, su amor”, expresó.

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Al cierre del encuentro, Guardia confirmó el horario aproximado de su comparecencia ante la Fiscalía Especial, aunque evitó precisar detalles. “Pues ahí, fiscalía especial. Vamos a la…”, dijo antes de que el equipo decidiera terminar la grabación.

La denuncia penal se suma a una disputa legal que acumula más de un año entre ambas partes, con procesos previos por violencia familiar, custodia del menor y reclamos económicos cruzados entre la actriz y su exnuera.