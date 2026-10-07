México

Operativo Otomí suma más de mil 200 detenciones en Edomex: delitos contra la salud concentran la mayoría

Además se dio el aseguramiento de 40 armas de fuego, 13.4 kilogramos de posibles sustancias ilícitas y el cumplimiento de 172 órdenes de aprehensión

El Operativo Otomí acumula mil 202 detenciones en distintos puntos del Estado de México Crédito: SSEM
El Operativo Otomí acumula mil 202 detenciones en distintos puntos del Estado de México Crédito: SSEM
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El Operativo Otomí acumula mil 202 detenciones en distintos puntos del Estado de México, como resultado de las acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Del total, 655 están relacionadas con delitos contra la salud, de acuerdo con los resultados revisados durante la Mesa de Paz donde estuvo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en el municipio de Donato Guerra.

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Durante la reunión, la mandataria estatal destacó la coordinación entre las instituciones que participan en este despliegue, mediante el cual se busca fortalecer la seguridad y mantener presencia permanente en zonas consideradas prioritarias.

“Encabecé la Mesa de Paz esta mañana en #DonatoGuerra, donde coordinamos acciones entre instituciones en el marco del Operativo Otomí, con la cual tenemos resultados positivos, gracias al trabajo conjunto entre dependencias”, señaló Delfina Gómez Álvarez a través de sus redes sociales.

La gobernadora afirmó que la coordinación institucional representa un elemento clave para fortalecer las acciones de seguridad en el territorio mexiquense y agradeció el acompañamiento del presidente del Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Héctor Macedo García, durante la sesión de este martes.

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Operativo Otomí suma detenciones por diversos delitos

Operativo Otomí detenidos Edomex seguridad
Operativo Otomí detenidos Edomex

El despliegue involucra a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), policías municipales, así como las fiscalías General de la República (FGR) y General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las instituciones participantes desarrollan labores de inteligencia, operativos conjuntos y acciones de presencia territorial para combatir actividades delictivas en diferentes regiones de la entidad.

Además de las 655 detenciones relacionadas con delitos contra la salud, las autoridades reportaron 83 arrestos por portación de arma, 40 por robo, nueve por privación de la libertad, cinco por homicidio y cuatro por extorsión, entre otros ilícitos.

El operativo también permitió el cumplimiento de 172 órdenes de aprehensión, como parte de las acciones coordinadas entre las corporaciones de seguridad y las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Aseguran armas y posibles sustancias ilícitas

Operativo Otomi Edomex 1200 detenciones
Operativo Otomi en el Edomex

Como parte de los resultados obtenidos durante el despliegue, las fuerzas de seguridad aseguraron 40 armas de fuego, de las cuales 30 son cortas y 10 largas.

A esto se suma el aseguramiento de 13.4 kilogramos de posibles sustancias ilícitas, en acciones relacionadas con la investigación y combate a delitos contra la salud.

Los resultados fueron presentados durante la Mesa de Paz realizada en Donato Guerra, donde las autoridades estatales y federales dieron seguimiento a las acciones implementadas dentro del Operativo Otomí.

La estrategia mantiene la participación conjunta de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reforzar la seguridad en territorio mexiquense y atender delitos que afectan a distintas comunidades.

Con mil 202 detenciones acumuladas, las autoridades estatales señalaron que el trabajo coordinado continuará como parte de las acciones de seguridad definidas desde la Mesa de Paz, con énfasis en las labores de inteligencia, la presencia territorial y el combate a las actividades delictivas.

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