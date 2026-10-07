“A favor del huachicol fiscal”: confusión de diputada de Morena roba foco a la Ley Aduanera

Diputados de Morena cometen error y dicen estar a favor de huachicol fiscal durante intervención de la legisladora Claudia Rivera. (X/Juan Ortíz)

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La discusión de la reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados quedó marcada por un inesperado lapsus de la morenista Claudia Rivera Vivanco, quien durante su intervención preguntó al pleno si estaba “a favor del huachicol fiscal”, provocando una respuesta afirmativa de integrantes de su bancada antes de que intentaran corregirla.

El episodio ocurrió el martes, durante el debate de los cambios impulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum para endurecer las medidas contra la subvaluación de mercancías y el contrabando de combustibles.

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Cámara de Diputados avala cambios a Ley de Aduanas

El pleno de San Lázaro aprobó en lo general la reforma con 334 votos a favor y 119 en contra, sin abstenciones. Morena, PT y PVEM respaldaron el dictamen, mientras PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Uno de los principales cambios elimina el umbral fijo de 50% de subvaluación que actualmente permite el embargo precautorio. Con la modificación, la autoridad aduanera establecerá mediante disposiciones administrativas el porcentaje a partir del cual podrá retener mercancías.

CIUDAD DE MÉXICO, 06OCTUBRE2026.- Se llevó a cabo la votación económica durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El dictamen también contempla multas de entre 50% y 100% del valor comercial de hidrocarburos y petrolíferos cuando se presente información falsa, incompleta o inexacta ante las autoridades aduaneras.

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La oposición cuestionó precisamente la ampliación de facultades. Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, advirtió que permitir que la autoridad determine el porcentaje para activar un embargo podría convertirse en un “cheque en blanco”.

Los cambios, de acuerdo con el artículo transitorio aprobado, entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.

Incómodo momento de Claudia Rivera Vivanco

En ese contexto, Rivera Vivanco defendió la reforma y aseguró que busca cerrar espacios a las llamadas “trampas fiscales” en las aduanas.

“Había productos, empresarios que declaraban mercancías a precios ridículamente bajos para no pagar lo justo. Eso aquí y en cualquier parte del mundo no se le puede llamar comercio, eso se le llama fraude”, expresó.

Al concluir su intervención, lanzó una serie de preguntas al pleno. Primero cuestionó si estaban a favor del combate a la corrupción y después de la evasión fiscal, ambas con respuestas afirmativas.

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Entonces llegó la frase que provocó el revuelo: “¿A favor del huachicol fiscal?”

Olga Leticia Chávez respondió “¡Sí!”, mientras Rocío López y Alma Higuera reaccionaron entre risas. Esta última corrigió de inmediato con un “¡No!”.

El fragmento comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios de comunicadores y legisladores de oposición. El periodista Víctor Trujillo ironizó sobre la escena: “No son ineptos ni los traicionó el subconsciente… Todo es culpa del algoritmo, según Palacio Nacional”.

El emecista Erubiel Lorenzo Alonso fue más lejos y calificó el episodio como una “confesión de hechos”, una interpretación que Rivera Vivanco rechazó. La diputada respondió que era el “colmo” que la oposición cuestionara a Morena por el huachicol fiscal y sostuvo que el fenómeno comenzó durante gobiernos anteriores.

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El tropiezo adquiere mayor relevancia porque Rivera Vivanco ha colocado el combate al huachicol fiscal entre sus temas políticos y porque busca continuar su carrera electoral rumbo a 2027.

(Foto: Cortesía Morena)

¿Quién es Claudia Rivera Vivanco?

Claudia Rivera Vivanco nació el 27 de noviembre de 1983 en Puebla. Es economista egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una maestría en Desarrollo Regional Sustentable.

Antes de entrar de lleno a la política, trabajó en el INEGI. Dentro de Morena fue consejera estatal y secretaria de Diversidad Sexual del comité estatal del partido, del que es considerada fundadora en Puebla.

En 2018 ganó la elección para gobernar el municipio de Puebla, cargo que ocupó hasta 2021. Actualmente, es diputada federal por el Distrito 7, con cabecera en Tepeaca, y forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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La reforma que buscaba combatir el huachicol fiscal terminó así compartiendo los reflectores con una frase de la propia bancada que pretendía respaldarla: el video del “¡sí!” seguido del apresurado “¡no!” convirtió un debate técnico sobre aduanas, impuestos y contrabando en uno de los momentos políticos más comentados de la jornada en San Lázaro.