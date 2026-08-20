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Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió que la situación representa un riesgo “muy elevado” para la salud pública y podría adquirir una dimensión pandémica

El Instituto Nacional de Salud Pública informó 103 nuevos contagios, 35 fallecimientos y 24 recuperaciones en las últimas 24 horas. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
El Instituto Nacional de Salud Pública informó 103 nuevos contagios, 35 fallecimientos y 24 recuperaciones en las últimas 24 horas. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
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El brote de ébola en la República Democrática del Congo superó este jueves las 2.400 muertes y los 5.200 infectados, en medio de advertencias del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre indicios de emergencia pandémica.

El Instituto Nacional de Salud Pública congoleño precisó que en las últimas 24 horas se registraron 103 nuevos contagios, 35 fallecimientos y 24 recuperaciones. Declarado el 15 de mayo en la provincia de Ituri, el brote es ya el segundo más letal de la historia y el de expansión más veloz respecto a cualquier episodio anterior, con una tasa de letalidad que supera el 46%.

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Las cifras oficiales, además, reflejan solo una fracción del impacto real. El CDC estima que se detecta entre el 30% y el 40% de los casos, por lo que el número efectivo de afectados podría triplicar al contabilizado.

Yap Boum, responsable de preparación y respuesta ante emergencias del organismo, señaló durante una sesión informativa virtual que la gravedad clínica del virus, la complejidad de su transmisión, el deterioro de los sistemas de salud, la situación económica de las zonas afectadas y el temor de la población al contagio apuntan a una posible pandemia. Aclaró que la declaración formal de ese nivel de alerta corresponde exclusivamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Trabajadores sanitarios se desinfectan tras enterrar a víctimas de ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 18 de agosto del 2026. (AP foto/Dieudonne Dirole)
Trabajadores sanitarios se desinfectan tras enterrar a víctimas de ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 18 de agosto del 2026. (AP foto/Dieudonne Dirole)

El martes, la OMS ratificó la categoría vigente —emergencia de salud pública de importancia internacional, un escalón por debajo de la emergencia pandémica— tras revisar tres meses de respuesta sobre el terreno. Boum advirtió igualmente la limitación de los tratamientos disponibles y las implicaciones para la seguridad sanitaria mundial.

Seis provincias congoleñas concentran ya transmisión activa, con un impacto directo sobre la atención a mujeres embarazadas y el tratamiento de pacientes con malaria. El virus cruzó también la frontera con Uganda, aunque ese país se declaró libre de ébola el 28 de julio tras registrar 20 contagios —15 importados desde la RDC— y dos fallecidos.

La cepa en circulación es la de Bundibugyo, para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico, según la OMS. Se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y provoca fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. Investigaciones sitúan el inicio de la circulación del virus en febrero, aunque un estudio publicado en la revista Science a fines de julio apunta a que las primeras infecciones podrían remontarse a enero.

(Con información de EP)

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