Cuatro nuevas denuncias por acoso sexual en contra del periodista Rafael Poveda: “Déjese si quiere llegar lejos”

Al presentador lo defiende el abogado Jaime Lombana, además de los juristas Wendy Herrera y José Luis Herrera Gómez - créditos captura de pantalla Más Allá del Silencio Podcast / YouTube

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Cuatro nuevas denuncias de acoso sexual y laboral han sido dirigidas contra el periodista y presentador Rafael María Poveda Mendoza, reconocido por el video pódcast Más allá del silencio, y con más de cuatro décadas de trayectoria, y que también dirigeel programa Testigo Directo.

Los nuevos testimonios fueron revelados la mañana del miércoles 19 de agosto de 2026 por la Revista Raya, suman un total de seis las mujeres periodistas que han señalado a Poveda por conductas inapropiadas ocurridas entre 2006 y 2013 en entornos profesionales, en medio de un ambiente de intimidación y desacreditación hacia las denunciantes.

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Las declaraciones de las mujeres describen situaciones en las que Poveda habría intentado besarlas o tocarlas sin consentimiento, acorralarlas en espacios cerrados y realizar insinuaciones de carácter sexual, muchas veces acompañadas de promesas de oportunidades laborales o ascensos.

Estos episodios, aclaró el mismo medio, tuvieron lugar tanto en oficinas, redacciones y hoteles donde el periodista coordinaba actividades profesionales, como en encuentros derivados de talleres formativos o reuniones de trabajo.

Uno de los testimonios narra un episodio en el que, tras coordinar un encuentro en un hotel bajo el pretexto de discutir temas laborales,

Poveda recibió a la reportera en su habitación y la abordó de manera violenta, de acuerdo con lo que contó la víctima, también periodista. “Se me lanzó a darme un beso, fue muy rudo porque él es un hombre alto, grueso, fuerte. Yo empecé a patalear, a mover la cara, a no dejarme besar y a quererlo empujar. No sé en qué momento reaccionó y se levantó, seguramente en medio de mis gritos y de mi rechazo. Me paré y me fui”.

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La Flip reveló que las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez han recibido amenazas luego de publicar las primeras dos denuncias en contra de Poveda - créditos @c1palomino/IG | @juanitagomezl/IG | @monyrodriguezoficial/IG | captura de pantalla Más Allá del Silencio Podcast / YouTube

Este hecho determinó el fin de su vínculo profesional con el presentador y, según expuso la misma mujer a la revista, provocó un periodo de remordimiento y miedo a ser revictimizada.

“Por mucho tiempo sentí rabia conmigo misma por no haber contado. Me molesta pensar que si digo ‘me fui a una habitación con un tipo’, la gente piense: ¿cómo se te ocurre? Fue más un tema de creer que había sido mi responsabilidad y mi culpa”, contó la misma afectada.

El segundo testimonio corresponde a Paola Beltrán (nombre ficticio), quien ingresó como practicante a la productora de Poveda en 2009, cuando tenía 21 años.

Durante una jornada laboral, el presentador la habría abrazado a la fuerza y, mientras la sostenía, intentó besarla y la tocó sin consentimiento. “Me decía en repetidas ocasiones: ‘Déjese si quiere llegar lejos’”, contó la segunda mujer, y que luego de zafarse, llevó a que Beltrán recurriera a la oficina de recursos humanos, entonces a cargo de la esposa de Poveda, donde presentó la denuncia.

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Tres meses después, ella abandonó el periodismo por lo que le pasó. “El episodio me llevó a dejar la carrera”, sentenció la joven.

El tercer caso, el de Natalia Borrego, revela una relación laboral marcada por el hostigamiento constante.

Según su testimonio, Poveda la llamaba a su oficina con frecuencia, y alllí la habría intentado besar, además de hacerle propuestas no solicitadas. “Su oficina era una especie de altillo; allí nos mandaba a llamar: ‘Nenita, ¿cómo vas?, ¿todavía tienes novio?’ Yo le decía, nerviosa y completamente congelada, que no. Ahí continuaba: ‘Bueno, por lo menos dame un piquito, aunque sea esquinero’. Le repetía que no, pero él insistía: ‘Entonces un piquito en la puntica de la nariz, confía en mí’, y me lo daba sin mi consentimiento”.

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El comunicado que 'Yo Te Creo Colega' emitió la tarde del viernes 31 de julio de 2026, luego de conocerse los videos de Poveda defendiéndose de las acusaciones - crédito @YOTECREOCOLEGA1/X

Borrego describe el “estrés y asco” que sentía al regresar a su puesto de trabajo y señala que varias compañeras optaban por esconderse para evitar encuentros con el presentador.

Las oportunidades profesionales ofrecidas por Poveda también estaban atravesadas por un trasfondo de chantaje, según el testimonio de la tercera joven: “Me daba miedo tener que verlo más seguido, que mi trabajo dependiera directamente de su aprobación y que usara ese poder como chantaje”, recordó.

El detonante para hacer pública la denuncia fue la solicitud de una persona cercana a Poveda para que dejara mensajes de apoyo al periodista en redes sociales, aun sabiendo del historial de hostigamiento.

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El cuarto testimonio, identificado con el nombre ficticio de Katherine, detalla un episodio posterior a un taller de presentación impartido por Poveda en Bogotá.

La periodista fue citada a una reunión laboral en la sede de la productora, donde el presentador le habría hecho comentarios sobre su apariencia y le ofreció regalos y ropa de Miami.

“Cuando me puse de pie, me acorraló contra la pared y se lanzó a darme un beso. Lo esquivé, me salí por debajo de su brazo, le dije gracias y salí de ahí llorando”, relató Katherine.

Tiempo después, ambos coincidieron en el canal Cablenoticias, pero Poveda no volvió a acercarse.

Por este motivo, Katherine decidió hablar tras ver cómo otras mujeres relataban situaciones similares y ante la reacción pública del presentador, y se refirió a las grabaciones que compartió Poveda luego de la denuncia que hizo el colectivo ‘Yo Te Creo Colega’ (hecho por las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez) en las que se defendió de las acusaciones que lo hicieron volverse tendencia nacional.

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En un mensaje publicado en sus redes, el comunicador afirmó que solo recibió resúmenes de dos relatos y un formulario de 22 preguntas, sin acceso a las transcripciones completas prometidas - crédito soyrafaelpoveda / Instagram

“Al ver el video de Poveda mostrándose como una víctima me pareció un descaro absoluto. Es hora de que todos y todas conozcan su verdadero rostro”, dijo Katherine, a raíz de las denuncias iniciales, publicadas el 30 de julio por las organizaciones ‘Yo Te Creo Colega’ y Brava News, y que ya habían generado gran repercusión.

Una de las periodistas denunció tocamientos sin consentimiento y otra, Sofía Vela Mejía, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por presunto abuso sexual ocurrido en 2019.

Tras la difusión de estos casos, varias periodistas comenzaron a recibir amenazas de muerte, mensajes misóginos y hostigamientos dirigidos también contra sus familias. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) repudiaron los ataques y exigieron garantías para que las afectadas pudieran continuar su labor investigativa.

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La respuesta de Poveda y su entorno se ha caracterizado por una activa campaña de defensa en redes sociales y la contratación del abogado penalista Jaime Lombana. El presentador publicó el audio de una llamada con varias de las periodistas involucradas, alegando que se le negó la posibilidad de defenderse ante las primeras denuncias.

Asimismo, la periodista Graciela Torres (más conocida como “La Negra Candela”) también difundió mensajes en respaldo al presentador y expuso públicamente a cuatro de las mujeres que participaron en la investigación.

El informe del movimiento 'Yo te creo, colega' reveló patrones de abuso y silencio en la prensa colombiana - crédito @yotecreocolega/IG

El caso de Poveda se conoció luego de la fundación del movimiento Me Too Colombia, impulsado desde marzo con las dos primeras denuncias que se conocieron en Caracol Televisión (Noticias Caracol), ha recopilado más de 260 testimonios de trabajadoras de medios y practicantes, según Yo Te Creo Colega.

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Las condiciones laborales precarias, las jerarquías rígidas y la consolidación de figuras públicas influyentes han favorecido la aparición de estos abusos y la revictimización de quienes denuncian.

Al final del informe, se precisó porparte de la Revista RAYA que se contactó a Rafael Poveda para conocer su versión sobre las acusaciones más recientes. En principio, el periodista fue contactado telefónicamente y se le enviaron preguntas por escrito, pero hasta el cierre de la investigación no se había pronunciado.