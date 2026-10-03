De los autos a la soya: Los productos en México que podrían subir de precio tras las elecciones en Brasil

Elecciones de Brasil

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A horas de que inicie la jordana electoral para la elección de presidente e integrantes del Congreso Nacional, gobiernos estaduales y legislaturas locales en Brasil, las dudas sobre las afectaciones que podría traer a México si la ultraderecha de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), resulta ganadora comienzan a ponerse en debate.

Estos comicios se llevarán a cabo del 4 al 25 de octubre de 2026, donde participarán al menos 158 millones de brasileños, quienes marcaran un cambio en la agenda política internacional de América Latina dependiendo del resultado de la votación.

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El oficialismo encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la victoria por cuarta vez para continuar al frente del país en una contienda en la que participan otros 12 candidatos, siendo el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro uno de los favoritos entre la ciudadanía.

Derivado de estos comicios también podrían reportarse cambios en los precios de algunos productos del sector alimenticio y automotriz,

¿Qué productos podrían subir de precio en México durante las elecciones de Brasil?

El posible incremento en los costos durante la contienda electoral está relacionado con la volatilidad del tipo de cambio entre el real brasileño y el peso mexicano, así como la incertidumbre económica y las expectativas de los mercados.

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Los principales artículos importados que podrían reflejar una variación en su tarifa son:

Soya : al ser Brasil uno de los principales proveedores de esta semilla para México, la inestabilidad de las divisas durante las elecciones impactará directamente en la cadena de aceites vegetales.

Carne de res : las importaciones de este alimento brasileño hacia el país podrían marcar un costo distinto debido a la política arancelaria entre naciones sin un acuerdo comercial.

Hierro y acero : estos artículos son el principal rubro de importación mexicana desde el país de América del Sur.

Autopartes y competentes de vehículos: aunque el sector automotriz suele estar regulado bajo diversos acuerdos, algunos productos suelen quedar fuera de las cláusulas, los cuales tienen la posibilidad de aumentar su costo en los comicios brasileños.

Lula da Silva y Sheinbaum (Presidencia)

¿Por qué son clave los comicios brasileños para el gobierno de Claudia Sheinbaum?

Actualmente, Brasil y México son las dos mayores economías de América Latina, sumando más de la mitad de la población latinoamericana. Ambos gobiernos de izquierda han incentivado proyectos progresistas y un mensaje claro sobre la justicia social, la reducción de la desigualdad económica y la intervención del Estado.

De cara a los comicios que comenzarán el 4 de octubre y podrían prolongarse hasta el día 25 del mismo mes, poniéndose en juego el equilibrio político de de la región, así como la cooperación y la competencia económica ante Estados Unidos y su política arancelaria.

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Para México es clave la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ya que permitiría continuar con el liderazgo regional. En caso de que la derecha sea la vencedora, el eje político podría dar un giro drástico.

Asimismo, en el sector económico un cambio en el gobierno de Brasil podría significar un posible acuerdo de libre comercio con EEUU, generando una competencia comercial para el país en diversas áreas como: agroalimentos, manufactura y minerales críticos, en un contexto donde persisten las tensiones en la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras los últimos comicios presidenciales en diversos países de Latinoamérica, donde los opositores han ganado cada uno de ellos, los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario brasileño cargan con el peso de impulsar una política exterior autónoma frente a las disputas de las grandes potencias, priorizando convenios de cooperación energética y comercial (como el firmado este año entre las empresas Pemex y Petrobras).

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