“Rosca” con gobernadores, energía y tech, claves en Argentina Week París: Vaca Muerta y la gran apuesta por ser pioneros en IA

La reunión privada de Milei con los 14 representantes provinciales que viajaron a París

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Desde París, Francia - El último día de Argentina Week estuvo dedicado principalmente a sesiones sectoriales sobre energía e inteligencia artificial, en el marco la agenda con la que el Gobierno buscó atraer inversores europeos. Además, el presidente Javier Milei se reunió con el Nobel de Economía, Philippe Aghion, y recibió un premio al “Economista más influyente” del Foro Económico de París en la sede del Automobile Club de France, donde hasta hubo lugar para la emoción. También hubo rondas sobre comercio internacional y pesca.

En la sesión energética, que se desarrolló en la International Energy Agency (IEA), los grandes protagonistas fueron los gobernadores, que celebraron el vínculo con el ejecutivo y, a diferencia de lo que pasó en la primera Argentina Week en Nueva York, en marzo, la “buena onda” general con la que fueron tratados. El Presidente les agradeció varias veces el acompañamiento a lo largo de estos días y mantuvieron una reunión privada.

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Si hubo cambio de postura, o es una suerte de acting de cara a las presidenciales y a diversos apoyos que el Gobierno buscará conseguir en el Congreso, es una duda que sobrevuela toda las charlas, las formales y, sobre todo, las informales. Como sea, con pragmatismo total, todos los mandatarios celebraron el rol que tuvieron y el que tiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras debaten cuestiones que les atañen y para las que hubo mucha “rosca”. Las PASO son un tema central en ese sentido.

Los gobernadores también participaron del encuentro con Emmanuel Macron

En la IEA, cada mandatario provincial tuvo algunos minutos para hablar en una gran mesa redonda. Carlos Sadir destacó que Jujuy es la provincia argentina que más litio produce y exporta, unas 80.000 toneladas al año que esperan duplicar. “Hay que seguir trayendo inversiones. Es lo que derrama en el resto de las cadenas productivas”, dijo.

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Leandro Zdero, de Chaco, habló de los beneficios que otorgan a parques solares. “Queremos operar la salida a Europa que necesita el litio y el cobre, usando la Hidrovía. Queremos que Chaco sea un lugar estratégico y ser el hub para el comercio”, destacó.

“Hay varios desafíos: conectividad, IA, transición energética y energías limpias. San Juan es protagonista: de los 10 proyectos de cobre que hay, seis son en San Juan”, aseguró Marcelo Orrego. “Lo que hizo el Gobierno es muy positivo, desde lo fiscal, y la seguridad jurídica. Además de la eliminación del cepo, y el cambio en la ley de Glaciares: para nosotros fue una combinación perfecta. Vamos a tener problemas, pero de crecimiento, como mejorar la infraestructura, pero son problemas buenos”, afirmó.

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En un break, Raúl Jalil, de Catamarca, destacó que esta edición parisina de Argentina Week fue superadora, reconoció intensas negociaciones por las PASO y dejó una frase elocuente: “El peronismo tiene que aflojar hasta abril”.

El embajador Ian Sielecki presentó, durante la jornada "Tech & IA" en la embajada argentina el panel con Marín Migoya, Mingpo Cai, Federico Sturzenegger, Marcelo Mindlin y Ismaël Emelien

En diálogo con los medios presentes, Santilli destacó la presencia de los gobernadores en todas las jornadas del evento y también en la recepción en el Palacio Elíseo con Emmanuel Macron. Siguieron las constantes charlas sobre la agenda parlamentaria, sobre todo con foco en las PASO, que el Gobierno busca apoyos para eliminarlas.

“Queremos que los argentinos no vayan a votar seis veces, porque es lo que nos demandan, y queremos evitar gastar USD 200 millones. Soy altamente positivo, creo que el año que viene no debiéramos tener tantas elecciones”, destacó. Sobre la negociación concreta, dijo: “Estamos muy bien. Hay ansiedad, estamos muy bien.

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- ¿Se avanzó en París?

- Siempre avanza. Soy de los que avanza pasito a pasito.

Hubo empresarios y funcionarios europeos y entre los argentinos se vio a Ignacio Lamothe, secretario del CFI; la secretaria de Energía, María Tettamanti; Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappalini; el presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Rodrigo Pérez Graziano; Pablo Miedziak (presidente del IAEF); y empresarios como José Luis Manzano y Marcos Bulgheroni.

IA y más

Durante el evento paralelo “Tech & IA”, en la Embajada Argentina, empresarios y funcionarios coincidieron en que el país puede capitalizar sus recursos energéticos y su capital humano para posicionarse como destino de inversiones tecnológicas.

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En el panel de apertura, Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, describió un escenario en el que la IA reduce de forma pronunciada el costo de desarrollar software.

Migoya sostuvo que la transformación alcanzará a todos los sectores: “Cada proceso dentro de cada empresa y de cada gobierno puede, o debe, automatizarse”. Para el ejecutivo, el cambio de paradigma lleva a que “las personas evolucionarán de productores a supervisores”, en un modelo de servicios liderado por agentes y supervisado por humanos.

Mariano Mayer, Matis Pellerin, Hernán Lombardi y Matías Recchia, hablaron de Sectores estratégicos e inversión

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó la estrategia del Gobierno para posicionar a Argentina como plataforma regulatoria favorable a la inteligencia artificial. “Regular la IA es el mayor desafío para la libertad que enfrenta el mundo en su historia”, afirmó, y advirtió que Europa “no será un lugar atractivo para la IA por su sobrerregulación”.

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El funcionario propuso una fórmula para Argentina: “ausencia de regulación preventiva, responsabilidad limitada e impuestos bajos”.

También participaron Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; Mingpo Cai, fundador del fondo francés Cathay Capital, e Ismaël Emelien, CEO de Zoi y antes conocido por haber sido uno de los colaboradores más cercanos y consejero especial del presidente Emmanuel Macron.

Mindlin planteó que el principal límite para la expansión de la IA dejó de ser el acceso a semiconductores. Según el empresario, la producción de chips crece entre 30% y 40% anual, mientras que la generación eléctrica no puede acompañar ese ritmo y requiere entre cuatro y cinco años de desarrollo para nueva capacidad.

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El panel de cierre, Talento argentino, capital global, estuvo a cargo de Guibert Englebienne, Sebastián Bainer, Emiliano Kargieman y Martín Varsavsky

Mindlin sostuvo que esa restricción obliga a repensar la localización de los centros de datos: “Ya no se trata de instalar un centro de datos en un lugar y después llevar la energía hasta allí: eso es imposible”.

Vaca Muerta como destino para centros de datos globales

Matías Recchia, fundador de Kona, comparó el potencial energético de la Patagonia con el de la cuenca del Pérmico en Estados Unidos. “La primera revolución industrial se dirigió hacia lugares donde la mano de obra era barata. Esta segunda revolución, la de la IA, irá a lugares donde haya energía disponible”, sostuvo, y agregó que Vaca Muerta puede convertirse en un destino global para centros de datos por su energía abundante y su clima frío y seco.

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Mathis Pellerin, de Oracle, coincidió en que el país reúne los atributos necesarios para ese tipo de infraestructura: acceso a red eléctrica, energía barata, tierra disponible y población capacitada. El ejecutivo remarcó además que el valor futuro de la inteligencia artificial para las empresas dependerá de entrenar modelos con datos privados propios, más que de herramientas públicas como ChatGPT.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en tanto, detalló que la administración capacitó a 28.000 docentes en el uso de IA y que todos los alumnos desde cuarto grado tienen acceso a la herramienta Gemini en el aula. “Cuando ocurre una revolución, hay ganadores y perdedores. Como país y como ciudad, decidimos estar del lado de los ganadores”, afirmó.

Macri también proyectó aplicaciones en movilidad urbana y el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, informó que 350 empresas ya se capacitan con Oracle dentro de un programa de transferencia de conocimiento orientado a pequeñas y medianas empresas.

En el panel sobre talento y capital global, moderado por Guibert Englebienne, cofundador de Globant, Sebastián Bainer, VP regional de Hitachi Group, anunció que la compañía abrirá oficinas en Argentina con el objetivo de alcanzar 2.000 empleados en dos años. “Con la llegada de la inteligencia artificial, el ser humano no se reemplaza: se empodera y se potencia para ser más eficiente”, sostuvo, y afirmó que tareas que antes demandaban una semana hoy pueden resolverse en dos horas y media.

Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic, planteó que el desafío central es aumentar la productividad del capital humano argentino mediante inteligencia artificial, al pasar de USD 30.000 de facturación por empleado anual a USD 1 millón. El emprendedor Martín Varsavsky, fundador de Certuma, comparó el rumbo reciente de ambos lados del Atlántico: “En estos últimos tres años, Europa empezó a tomar una mala decisión tras otra y Argentina empezó a tomar una buena decisión tras otra”.