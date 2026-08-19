Beto Coral arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que Dios “en su sabiduría” decidió enviar un terremoto a Colombia justo el día en que comenzó su mandato: “Infame mandatario”

Beto Coral rechaza discurso providencialista del presidente Abelardo de la Espriella tras el terremoto - crédito @Betocoralg/X

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La primera alocución del presidente Abelardo de la Espriella tras el devastador terremoto que golpeó a Colombia generó controversia en redes y motivó respuestas críticas de sectores civiles.

En su mensaje a la nación, el mandatario afirmó: “Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

La referencia directa a una motivación divina para la tragedia del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026 fue ampliamente comentada y alimentó el debate público sobre el uso del discurso religioso en la vida institucional.

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El activista político Beto Coral reaccionó con dureza a las palabras del presidente, cuestionando la interpretación providencialista del desastre. “Entonces, ¿Dios decidió mandarle un terremoto justo para poner a prueba a Abelardo de la Espriella? ¿Este no era el de…?”, expresó Coral a través de su cuenta de X, donde compartió un video de archivo con declaraciones pasadas del mandatario.

Beto Coral cuestiona a De la Espriella por atribuir el terremoto a “prueba divina” - crédito @Betocoralg/X

En ese fragmento, una periodista interrogaba a De la Espriella sobre sus creencias. “O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios”, inquirió la comunicadora. El presidente respondió: “Absolutamente”. La periodista enfatizó en el video: “Ni siquiera la cuestiona”.

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De la Espriella ratificó: “Nada. No creo en nada que la razón no pueda explicar”. El intercambio incluyó una referencia personal. La periodista preguntó: “¿Cómo hizo para casarse por la iglesia?”. La respuesta del actual jefe de Estado fue tajante: “Porque uno por amor hace estupideces y tonterías”.

El activista utilizó este material para profundizar su crítica. “Ahí tienen a este señor. ¿Los muertos eran parte de la prueba presidencial? ¿Los heridos, los niños, las familias que perdieron su casa?”, cuestionó Coral, quien rechazó la idea de un Dios punitivo o castigador involucrado en tragedias naturales.

“Yo no creo en ese Dios punitivo, castigador y chantajista que mata a unos para poner políticamente a pruebas otros”, afirmó el activista, subrayando que los terremotos tienen una explicación geológica y no obedecen a calendarios políticos.

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Alocución de De la Espriella tras el sismo desata debate por uso de referencias religiosas por parte de Beto Coral - crédito Reuters/@betocoral - Instagram

Coral insistió en que “la naturaleza no revisó el calendario de posesión de Abelardo de la Espriella. La tierra no tembló porque comenzó su mandato”. El activista pidió al mandatario dejar de apelar a argumentos religiosos en asuntos de Estado, especialmente ante situaciones de dolor nacional.

“Deje de meter a Dios en estas cosas, mucho más cuando el discurso religioso se utiliza para hacerle daño a otros o para desearle el mal, o también como herramienta política”, remarcó.