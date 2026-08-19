Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Beto Coral arremetió contra Abelardo de la Espriella por afirmar que Dios “en su sabiduría” decidió enviar un terremoto a Colombia justo el día en que comenzó su mandato: “Infame mandatario”

El activista político difundió un video donde recuerda la postura atea del mandatario y critica el uso de argumentos religiosos para explicar tragedias, instando al mandatario a no emplear la fe como herramienta política

Beto Coral rechaza discurso providencialista del presidente Abelardo de la Espriella tras el terremoto - crédito @Betocoralg/X

Guardar

La primera alocución del presidente Abelardo de la Espriella tras el devastador terremoto que golpeó a Colombia generó controversia en redes y motivó respuestas críticas de sectores civiles.

En su mensaje a la nación, el mandatario afirmó: “Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y en su sabiduría lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

La referencia directa a una motivación divina para la tragedia del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026 fue ampliamente comentada y alimentó el debate público sobre el uso del discurso religioso en la vida institucional.

PUBLICIDAD

El activista político Beto Coral reaccionó con dureza a las palabras del presidente, cuestionando la interpretación providencialista del desastre. “Entonces, ¿Dios decidió mandarle un terremoto justo para poner a prueba a Abelardo de la Espriella? ¿Este no era el de…?”, expresó Coral a través de su cuenta de X, donde compartió un video de archivo con declaraciones pasadas del mandatario.

Beto Coral cuestiona a De la Espriella por atribuir el terremoto a “prueba divina” - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral cuestiona a De la Espriella por atribuir el terremoto a “prueba divina” - crédito @Betocoralg/X

En ese fragmento, una periodista interrogaba a De la Espriella sobre sus creencias. “O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios”, inquirió la comunicadora. El presidente respondió: “Absolutamente”. La periodista enfatizó en el video: “Ni siquiera la cuestiona”.

PUBLICIDAD

De la Espriella ratificó: “Nada. No creo en nada que la razón no pueda explicar. El intercambio incluyó una referencia personal. La periodista preguntó: “¿Cómo hizo para casarse por la iglesia?”. La respuesta del actual jefe de Estado fue tajante: “Porque uno por amor hace estupideces y tonterías”.

El activista utilizó este material para profundizar su crítica. “Ahí tienen a este señor. ¿Los muertos eran parte de la prueba presidencial? ¿Los heridos, los niños, las familias que perdieron su casa?”, cuestionó Coral, quien rechazó la idea de un Dios punitivo o castigador involucrado en tragedias naturales.

“Yo no creo en ese Dios punitivo, castigador y chantajista que mata a unos para poner políticamente a pruebas otros”, afirmó el activista, subrayando que los terremotos tienen una explicación geológica y no obedecen a calendarios políticos.

Alocución de De la Espriella tras el sismo desata debate por uso de referencias religiosas por parte de Beto Coral - crédito Reuters/@betocoral - Instagram
Alocución de De la Espriella tras el sismo desata debate por uso de referencias religiosas por parte de Beto Coral - crédito Reuters/@betocoral - Instagram

Coral insistió en que “la naturaleza no revisó el calendario de posesión de Abelardo de la Espriella. La tierra no tembló porque comenzó su mandato”. El activista pidió al mandatario dejar de apelar a argumentos religiosos en asuntos de Estado, especialmente ante situaciones de dolor nacional.

“Deje de meter a Dios en estas cosas, mucho más cuando el discurso religioso se utiliza para hacerle daño a otros o para desearle el mal, o también como herramienta política”, remarcó.

Temas Relacionados

Beto CoralAbelardo de la EspriellaTerremoto en ColombiaTemblor en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de las excandidata Claudia López, sería el nuevo director del Departamento Administrativo de Función Pública

La entidad tiene a su cargo diseñar las reglas del empleo estatal y mejorar la gestión de las instituciones para la atención a los ciudadanos

Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de las excandidata Claudia López, sería el nuevo director del Departamento Administrativo de Función Pública

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

La multinacional surcoreana de entretenimiento canalizará los recursos a través de la Fundación Ábaco para atender a las comunidades golpeadas por el sismo. La Fundación Ábaco coordinará el desembolso del dinero en el país a través de la sucursal americana

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

Exministro de Defensa de Petro reaccionó a señalamientos de corrupción en el ‘libro blanco’ revelado por el gobierno de Abelardo: “Los efectos negativos por renunciar al empalme”

“Cuando quienes llegan renuncian al empalme, corren el riesgo de interpretar información incompleta o descontextualizada y presentarla como verdad”, señaló Pedro Arnulfo Sánchez

Exministro de Defensa de Petro reaccionó a señalamientos de corrupción en el ‘libro blanco’ revelado por el gobierno de Abelardo: “Los efectos negativos por renunciar al empalme”

Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT, por daños en sedes por el terremoto: así quedaron las fechas

La entidad movió el examen del segundo semestre de 2026 por la emergencia nacional del 11 de agosto y dijo que el ajuste busca garantizar condiciones operativas adecuadas en todo el país

Icfes reprogramó las pruebas Saber Pro y Saber TyT, por daños en sedes por el terremoto: así quedaron las fechas

Esto serían los cambios en el presupuesto del 2027 en la administración de Abelardo de la Espriella: devolvieron en el Congreso el proyecto presentado por el Gobierno Petro

El jefe de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez Martínez explicó ante el Congreso que los supuestos presentados no correspondían con la situación financiera, y dijo que el Ejecutivo de De la Espriella buscará el ajuste sin cargas tributarias

Esto serían los cambios en el presupuesto del 2027 en la administración de Abelardo de la Espriella: devolvieron en el Congreso el proyecto presentado por el Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

Creadora de contenido vivió incómodo momento cuando fue a donar ropa a damnificados del terremoto: “Por poco me llevan a la cárcel”

ChocQuibTown se unió de nuevo para llevar luz a las familias afectadas por el terremoto en el Chocó: “Queremos ayudar”

Violeta Bergonzi respondió a las críticas por su aparición en ‘MasterChef Celebrity’: “¿Ya hicieron algo por el mundo?”

Tuto Patiño de ‘MasterChef’ reveló grave enfermedad que lo iba a dejar sin caminar: “Por eso creo tanto en Dios”

Deportes

El árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo cruce con el portero uruguayo Fernando Muslera en la Copa Libertadores: “Es un desastre”

El árbitro colombiano Wilmar Roldán tuvo cruce con el portero uruguayo Fernando Muslera en la Copa Libertadores: “Es un desastre”

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

Mario Yepes criticó posible contratación de asistente técnico argentino para la selección Colombia: “Me gustaría que fuera colombiano”

El colombiano Santiago Buitrago será el ‘capo’ del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España: así lo confirmó el equipo