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BTS se unió a la campaña de ayuda por los damnificados del terremoto en Colombia: la empresa Hybe anunció una donación de $300.000 dólares

La multinacional surcoreana de entretenimiento canalizará los recursos a través de la Fundación Ábaco para atender a las comunidades golpeadas por el sismo. La Fundación Ábaco coordinará el desembolso del dinero en el país a través de la sucursal americana

Edificio de HYBE, sello surcoreano detrás de BTS
Hybe América, agencia que dirige a BTS, donará 300.000 dólares para ayudar a los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito getyourguide/Redes Sociales
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Hybe America donará USD 300.000 a Colombia para atender a las comunidades golpeadas por el terremoto que sacudió al país.

La contribución equivale a 1.000 millones de pesos colombianos y será coordinada por la Fundación Ábaco -Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia-, una organización sin ánimo de lucro especializada en canalizar recursos hacia zonas afectadas por emergencias humanitarias.

La compañía surcoreana, responsable del sello que representa a BTS, Seventeen y Tomorrow X Together, entre otros, precisó que los fondos atenderán tanto las necesidades inmediatas de la población damnificada como los procesos de recuperación a mediano y largo plazo.

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Qué hará la Fundación Ábaco con los recursos

La organización trabajará junto a comunidades locales y aliados para movilizar la asistencia hacia los puntos donde resulte más urgente. Su labor habitual incluye la respuesta ante emergencias, la recuperación de infraestructura básica y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria en zonas golpeadas por crisis humanitarias.

Aproximadamente serán cerca de 1.000 millones de pesos los que se reciban a través de la fundación Ábaco - crédito Maya Sarin/BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 2026
Aproximadamente serán cerca de 1.000 millones de pesos los que se reciban a través de la fundación Ábaco - crédito Maya Sarin/BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 2026

La Fundación Ábaco no recibirá los fondos de forma directa desde Seúl: la donación se tramita a través de Hybe America, la división de la compañía con sede en Estados Unidos, en nombre de la empresa matriz.

El vínculo de Hybe con Colombia

La donación se inscribe en una relación que la compañía ha construido con el país, y en particular con Medellín. Su presidente, Bang Si-Hyuk, participó en el Medellín Music Lab, una iniciativa pública de la Alcaldía de Medellín orientada a conectar el talento emergente local con la industria musical internacional.

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Otro eslabón de ese vínculo es Isaac Lee, presidente y CEO de Hybe America, que es colombiano. Desde ese cargo supervisa las operaciones de la compañía en México, Miami y Medellín, además de las alianzas con sellos como Big Machine y QC, y las inversiones de Hybe con Universal Music Group en proyectos como KATSEYE.

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Los Bancos de Alimentos de Colombia serán los encargados de administrar los fondos para los damnificados desde la empresa surcoreana - crédito @abacocolombia/IG

Qué otras ayudas de famosos se han recibido

La respuesta del mundo del espectáculo colombiano e internacional al terremoto del 10 de agosto ha sido amplia y variada. Shakira encabeza las acciones de mayor alcance: viajó personalmente a Quibdó acompañada del filántropo estadounidense Howard Buffett —hijo del multimillonario Warren Buffett— para recorrer barrios y colegios destruidos.

Allí anunció que Global Citizen y Live Nation aportarán en conjunto USD 1 millón, con USD 500.000 cada uno, destinados íntegramente a reconstruir la infraestructura educativa del Chocó.

La cantante barranquillera también asumió un compromiso personal con la Universidad Tecnológica de Chocó en Quibdó, que describió como “absolutamente desoladora” tras los daños.

Shakira estuvo en Chocó acompañada de Howard Buffett, emnpresario y filántropo estadounidense, hijo de Warren Buffett - crédito @shakira/Instagram
Shakira estuvo en Chocó acompañada de Howard Buffett, emnpresario y filántropo estadounidense, hijo de Warren Buffett - crédito @shakira/Instagram

“Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro y eso no lo podemos permitir”, señaló, y lanzó un llamado expreso a los gobiernos de Canadá, Japón y el Reino Unido para que se sumen a la reconstrucción.

Conciertos solidarios con más de 20 artistas

La industria musical organizó dos grandes eventos de recaudación. El primero, “Colombia: Voces por la Vida”, se celebrará el 23 de agosto en el Vive Claro de Bogotá con un cartel que incluye a Andrés Cepeda, Beéle, Maluma, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Miguel Bosé, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Pedro Capó, Draco Rosa y Eladio Carrión, entre otros.

Karol G participará de manera remota a través de su Fundación Con Cora. El 100% de lo recaudado irá a Presentes Corporación, entidad con 43 años de experiencia en gestión de emergencias.

El segundo evento, “Si nos organizamos cabemos todos”, se realizará el 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Los fondos se destinarán específicamente a familias del Chocó. El cartel suma a Feid —quien también aportó a través de su fundación Good Kidz—, Carlos Vives, Manuel Turizo, Piso 21, Santiago Cruz, Monsieur Periné y Luis Alfonso, entre otros. Artistas, productores y técnicos trabajarán sin cobrar.

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