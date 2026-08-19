Leonardo Huerta, exfórmula vicepresidencial de las excandidata Claudia López, sería el nuevo director del Departamento Administrativo de Función Pública

Huerta es abogado y licenciado en Filosofía. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos y DIH, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El excandidato vicepresidencial Leonardo Huerta asumirá como director del Departamento Administrativo de la Función Pública del presidente Abelardo de la Espriella, según informó Caracol Radio este 19 agosto de 2026.

La entidad tiene a su cargo diseñar las reglas del empleo estatal y mejorar la gestión de las instituciones para la atención a los ciudadanos. También gestiona y vigila las labores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), una institución descentralizada de carácter universitario con presencia en varias regiones del país.

Huerta es abogado y licenciado en Filosofía. Tiene una maestría en Derecho Administrativo y especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos y DIH, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, de acuerdo con el medio.

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Además fue docente universitario en programas de pregrado y posgrado y se desempeñó como secretario de Educación de Pereira entre 2020 y 2021.

Caracol Radio añadió que, en las dos semanas posteriores a la toma de posesión de De la Espriella, se decretaron nombramientos en cargos clave, entre ellos el nuevo director del Icetex, Richard Alexander Caicedo, y la designación en la Superintendencia de Industria y Comercio de María Rocío Cortés.