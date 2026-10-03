Suspenden a mando de la Policía de León tras video donde sujeta del cuello y abofetea a una mujer

Un video grabado muestra a elementos policiales en el interior de un domicilio en León, Guanajuato. En la secuencia se observa a el director de Operativos, Óscar Nava Quevedo, sujetando del cuello y agrediendo a una mujer dentro del inmueble, mientras otros efectivos permanecen presentes en la habitación

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El director de Operativos de la Policía de León, Óscar Nava Quevedo, fue suspendido de sus funciones luego de que se difundiera un video y se hiciera viral, en el que aparece sujetando del cuello y abofeteando a una mujer durante una intervención policial dentro de un domicilio.

Las imágenes comenzaron a circular en grupos de WhatsApp y redes sociales, donde generaron cuestionamientos sobre la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León.

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En el video se observa al mando policiaco dentro de una vivienda, acompañado por la comandante Paola, conocida como “Venus”, y otros elementos de la corporación.

Durante la intervención, Nava Quevedo toma a la mujer por el cuello mediante una maniobra de sometimiento. La ciudadana manifiesta dolor mientras permanece sujeta y, posteriormente, el mando le propina una bofetada en el rostro.

El material fue enviado de manera anónima y, hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de la mujer que aparece en las imágenes ni sobre las circunstancias que llevaron a la intervención.

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Autoridades investigan actuación de policías

Abuso policiaco en León Guanajuato, mando agrede a mujer (especial)

El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, confirmó que el video corresponde a una intervención ocurrida anteriormente y señaló que el hecho tuvo lugar en una denominada “casa de pánico”, ubicada en la colonia Cerrito Amarrillo.

El funcionario informó que el caso ya se encuentra bajo investigación del área de Asuntos Internos, instancia que deberá determinar las circunstancias de la actuación de los agentes y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

“De momento, el comandante va a ser suspendido de sus funciones”, señaló Guillén Rico, quien además indicó que giró instrucciones para que se den las capacitaciones dirigidas a los elementos en materia de derechos humanos y violencia de género.

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La suspensión del mando se mantendrá mientras se desarrolla la investigación interna.

Video genera cuestionamientos sobre actuación policial

Secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico (Facebook)

La difusión del material provocó cuestionamientos hacia la actuación de los mandos involucrados, particularmente por el uso de la fuerza contra la mujer que aparece en las imágenes.

Guillén Rico reconoció que el caso resulta lamentable y señaló que la corporación ha trabajado en capacitación para sus elementos, aunque admitió que continúan presentándose situaciones que deben ser revisadas.

“Es lamentable, vamos a esperar el resultado de Asuntos Internos”, declaró el secretario de Seguridad de León.

El funcionario agregó que los resultados obtenidos por la corporación en otros rubros no deben impedir que se revisen este tipo de hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

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Investigación determinará responsabilidades

Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León (Facebook)

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no ha informado si además de Nava Quevedo existen otros elementos sujetos a investigación por los hechos registrados en el video.

También está pendiente conocer el resultado de la indagatoria de Asuntos Internos y las medidas que podrían aplicarse en caso de que se determinen irregularidades en el procedimiento policial.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió la intervención, el protocolo aplicado por los agentes y si el uso de la fuerza empleado durante la detención se ajustó a las disposiciones correspondientes.

Mientras tanto, el mando señalado permanecerá suspendido de sus funciones, de acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad de León.

El caso vuelve a colocar bajo revisión la actuación de los cuerpos policiales y la aplicación de los protocolos de derechos humanos durante las detenciones, particularmente cuando se trata de intervenciones en domicilios.

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