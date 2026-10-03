Fondo Milagro anunciado por De la Espriella aún no arranca: crecen interrogantes sobre los $624.600 millones destinados a la reconstrucción tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella ha invitado al sector financiero para jugar un papel clave en las labores de reconstrucción - crédito Presidencia - Colprensa

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció el 12 de agosto de 2026, dos días después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que dejó 335 víctimas mortales, la creación del Fondo Milagro para concentrar las donaciones y recursos destinados a la reconstrucción. No obstante, el mecanismo definido por el Ejecutivo aún no ha entrado en operación.

La iniciativa, presentada junto a la primera dama Ana Lucía Pineda, debía financiar la recuperación de hospitales, escuelas, inmuebles, vías y aeropuertos, teniendo en cuenta que el movimiento telúrico afectó a casi la mitad de municipios del territorio nacional y generó graves afectaciones en la infraestructura pública. Pese a ello, se conoció el limbo que existiría con el mencionado fondo.

PUBLICIDAD

En efecto, pese a que el terremoto afectó a más de 466.000 personas en 497 municipios del país y se reportaron hay 36.327 viviendas destruidas, 201.939 averiadas y 759 edificios colapsados, el Gobierno no ha completado los trámites para que el fondo pueda recibir y ejecutar recursos, según una investigación revelada por Cambio. En la práctica: el fondo aún no tiene vida jurídica.

El Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca fueron algunas de las regiones más afectadas con el terremoto - crédito suministrada a Infobae

El Fondo Milagro fue creado formalmente el 9 de septiembre mediante el Decreto 1379 de 2026. La norma dispuso la constitución de un patrimonio autónomo e inembargable, administrado mediante un contrato de fiducia mercantil a cargo del Ministerio de Hacienda, y la intención era reunir recursos de diferentes frentes para la emergencia, que no se registraba en Colombia desde hace 27 años.

PUBLICIDAD

Entre ellos, partidas del Presupuesto General de la Nación, al igual que cooperación internacional y créditos públicos. El esquema también establecía que los fondos estatales permanecieran en la Cuenta Única Nacional y fueran sometidos a una auditoría internacional independiente; pero han pasado 52 días desde el anuncio, hecho en el Palacio de San Carlos, sin que existan novedades.

La fiducia pendiente y los recursos sin transferir

El contrato de fiducia mercantil que permitiría constituir el patrimonio autónomo todavía no ha sido firmado por el Ministerio de Hacienda. Sin esa formalización, tampoco pueden avanzar la designación del gerente ni la instalación del consejo directivo, lo que ha dificultado la puesta en marcha de un fondo que buscaba replicar lo hecho en Armenia el 25 de enero de 1999.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo De la Espriella había anunciado el Fondo Milagro canalizaría aportes nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos - crédito suministrada a Infobae Colombia

La cartera informó el 30 de septiembre que el manual de contratación y administración seguía en definición y que ni siquiera existía un borrador. Por ello, a seis semanas del terremoto, continuaban los procedimientos administrativos, presupuestales, jurídicos y contractuales para activar el mecanismo y de esta manera empezar a distribuir los rubros a las regiones más afectadas.

Cabe destacar que el Gobierno incorporó el 17 de septiembre 624.656 millones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026 para atender la emergencia. El dinero, según documentó Cambio, procede de un crédito contingente de USD200 millones con el Banco Mundial, contratado por Colombia en 2025 para disponer de recursos ante una catástrofe.

PUBLICIDAD

Y aunque De la Espriella había planteado que esos recursos serían transferidos y ejecutados por medio del Fondo Milagro, el Ministerio de Hacienda indicó que no se había trasladado ningún peso al patrimonio autónomo, por lo que el dinero continuaba bajo administración de la cartera. En síntesis, uno de los primeros interrogantes está relacionado con el destino de esos recursos.

La creación del fondo buscaba sortear las restricciones que enfrentaban el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Adaptación para responder a la emergencia con sus procedimientos de contratación. Y fue incluido en un programa de empleo para los damnificados que prevé beneficios para las empresas que vinculen trabajadores afectados a las obras de recuperación.

PUBLICIDAD

Jaime Uribe es el empresario que Abelardo de la Espriella designó como gerente del Fondo Milagro para la reconstrucción de las áreas golpeadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito

Un consejo directivo sin integrantes ni gerente formalizado

El decreto prevé un consejo directivo compuesto por cinco representantes del presidente, un delegado del Departamento Nacional de Planeación, uno del Ministerio de Hacienda y otro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La composición deja el control principal de las decisiones en manos de la Presidencia de la República.

La Ungrd, encargada de buena parte de la respuesta institucional ante desastres como el sismo con epicentro en Chocó, contará con un representante que podrá intervenir en las discusiones, aunque sin derecho a voto; otro de los aspectos que causó controversia en el espectro político, pues es la entidad encargada de coordinar las ayudas y ejecutar los recursos provenientes del fondo.

PUBLICIDAD

El presidente había anunciado al empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro. No obstante, Hacienda sostuvo que los miembros del consejo y el responsable de la gerencia solo podrán ser designados y ejercer sus funciones después de la constitución del patrimonio autónomo, otro de los aspectos por los que su funcionamiento se encuentra paralizado.

A la par del Fondo Milagro, el Gobierno también promovió la creación de un Plan Marshall para la reconstrucción en los territorios; en especial el Chocó - crédito Presidencia

Las respuestas oficiales sobre el estado del fondo han mostrado diferencias entre entidades. Según el citado medio, la Ungrd respondió el 11 de septiembre a un derecho de petición de la representante de Alianza Verde Catherine Juvinao que Jaime Andrés Uribe Tamayo había sido designado gerente el 21 de agosto y ya estaba a cargo de esa función, pero no entregó mayores detalles.

PUBLICIDAD

Tres días después, el despacho del mandatario Abelardo de la Espriella respondió que la información operativa no reposaba en los archivos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Entre los datos que dijo no tener figuraban el nombre de la fiduciaria, el método para elegirla, el valor de su comisión y las actas del consejo directivo.

A su vez, la respuesta posterior de Hacienda planteó que el contrato de fiducia aún no existía y que, por esa razón, tampoco podía avanzar la contratación del gerente ni el funcionamiento del órgano de dirección. El Ministerio tampoco fijó una fecha para que el Fondo Milagro entre en operación, en un tema que ha causado indignación nacional por la urgencia de la tragedia.

PUBLICIDAD