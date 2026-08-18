Redes sociales y la Inteligencia Artificial, en la mira del INE para combatir violencia política contra mujeres

El edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) en México se ilumina con luces moradas mientras la institución afronta complicaciones técnicas en su plataforma de trámites. (INE )

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El debate sobre la regulación de redes sociales y la Inteligencia Artificial en México sube de tono ante la persistencia de la violencia política contra las mujeres, enmedio de los casos que se han registrado contra funcionarias como Citlalli Hernández, así como los discursos que se promueven en contra del voto femenino.

Al inaugurar el diplomado “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género e Interculturalidad para la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres de Oaxaca”, la consejera del INE Carla Humphrey Jordan planteó que el combate a la discriminación en la política requiere actualizar las reglas del juego digital y garantizar la protección de quienes buscan participar en condiciones de igualdad.

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El evento, realizado en el auditorio “Digna Ochoa” de Ciudad Judicial, reunió a autoridades federales y locales para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres en el acceso y ejercicio de sus derechos político-electorales.

Humphrey Jordan insistió en que el reconocimiento de estos derechos no es una concesión del Estado, sino una exigencia democrática basada en la dignidad y la igualdad sustantiva.

INE se pronuncia por regular entorno digital ante violencia política de género

La consejera subrayó que el INE ha instrumentado acciones afirmativas y criterios para fortalecer la representación política de mujeres y de grupos históricamente discriminados, pero reconoció que la violencia de género en el ámbito político-electoral cambia de forma y escala con las nuevas tecnologías.

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Por ello, consideró urgente crear mecanismos efectivos para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar la violencia política de género, y regular el uso de redes sociales y de la Inteligencia Artificial cuando se emplean como herramientas de agresión.

Entre las propuestas mencionó la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento, defensoría y apoyo que faciliten la participación de las mujeres en condiciones de equidad.

“Cuando una mujer puede contender sin violencia, ejercer un cargo sin intimidación, decidir sin presiones y disentir sin ser objeto de ataques en razón de género es cuando fortalecemos la confianza y la democracia”, afirmó.

La jornada contó con la participación de Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, y Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los retos para erradicar la violencia política de género en el país.

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