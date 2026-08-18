EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de agosto

Para este martes 18 de agosto se prevé una intensa actividad en las calles de la Ciudad de México debido a al menos una marcha, siete concentraciones y decenas de eventos sociales, culturales y deportivos en diferentes alcaldías, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día.
Agenda de movilizaciones para hoy 18 de agosto
Caminata por la Constitución — Jueces y magistrados en retiro marchan desde el Órgano de Administración Judicial (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón) hasta la sede del Tribunal de Disciplina Judicial en Insurgentes Sur. Salen a las 7:30 horas. Exigen indemnizaciones y pensiones complementarias tras la reforma judicial. Aforo: 70 personas. Riesgo de bloqueos viales.
Asamblea de comunidades indígenas — A las 9:00 horas en el Colegio de San Ildefonso, alcaldía Cuauhtémoc. Discutirán propuestas para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con énfasis en libre determinación, derechos de mujeres, juventudes, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Aspirantes UNAM — Hasta 200 estudiantes seleccionados de todos los planteles se concentran desde las 8:00 horas en el Palacio de los Deportes.
Colectivo Palexico — Al mediodía en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen justicia en casos de desaparición forzada y violencia contra periodistas y activistas.
Revista Mi Valedor — Foro en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para visibilizar los derechos de personas en situación de calle.
Eventos y afectaciones viales
Entre los eventos masivos destaca una rodada ciclista nocturna organizada por People for Bikes y un concierto de Sam Smith en el Auditorio Nacional, ambos en la alcaldía Miguel Hidalgo, así como la aplicación del examen de control de ingreso a la UNAM en el Palacio de los Deportes.
En paralelo, el Zócalo capitalino continuará como sede de la Fiesta de las Culturas Indígenas y la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”. Además, habrá eventos religiosos y ferias regionales en varias alcaldías.