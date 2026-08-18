EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de agosto

Para este martes 18 de agosto se prevé una intensa actividad en las calles de la Ciudad de México debido a al menos una marcha, siete concentraciones y decenas de eventos sociales, culturales y deportivos en diferentes alcaldías, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

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