De los punketos y emos en Insurgentes a los Cacos 13 contra los cholos en Reforma: la violencia entre grupos que no cesa en CDMX

Integrantes de la pandilla Cacos 13 y un grupo de cholos se fueron a los golpes, las patadas y las armas blancas en plena rodada Low Rider frente al Monumento a la Revolución. Crédito: Especial

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Una pelea campal entre integrantes de la pandilla Cacos 13 y un grupo de cholos dejó tres personas heridas el fin de semana en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, durante la rodada ciclista Low Rider organizada sobre Paseo de la Reforma.

El motivo de la riña no ha sido confirmado por las autoridades, y hasta el momento no hay detenidos ni se reporta ningún fallecido. Sin embargo, el episodio recuerda, en escala y escenario, la célebre trifulca del 16 de marzo de 2008 entre punketos y emos en la Glorieta de Insurgentes, otro estallido de violencia entre tribus urbanas en un espacio público de la Ciudad de México.

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El altercado en el Monumento a la Revolución el 15 de agosto

Los hechos ocurrieron durante la exhibición de bicicletas intervenidas que convocó a colectivos urbanos y aficionados a la cultura chicana a lo largo de Paseo de la Reforma. La actividad formó parte de la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, enmarcada en las celebraciones por el Día Internacional de los Museos.

El evento fue organizado por el Mexican’s Family Lowrider Bike Club, agrupación dedicada a la promoción de la cultura lowrider y las bicicletas personalizadas en distintos eventos de la capital. La entrada fue gratuita para todos los asistentes.

Una pelea campal entre integrantes de la pandilla Cacos 13 y un grupo de cholos dejó tres personas heridas el fin de semana en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Crédito: Especial

En ese contexto festivo, integrantes de ambas pandillas se enfrentaron a golpes y patadas en las inmediaciones del monumento. El periodista Carlos Jiménez, del portal C4 Jiménez, difundió un video del altercado que circuló ampliamente en redes sociales.

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Lo que muestra el video del enfrentamiento

Las imágenes muestran a integrantes de los Cacos 13 identificados por sus camisetas blancas y azules con el número 13 estampado. En el video se observa a los agresores golpear a sus rivales con puños, patadas, botellas de cerveza y al menos una bicicleta.

Uno de los agredidos quedó completamente noqueado en el suelo tras recibir los impactos. Además, el material audiovisual muestra a algunos participantes con armas blancas, aunque no se ha confirmado si estas fueron utilizadas.

El saldo del enfrentamiento fue de tres personas heridas, según informó C4 Jiménez. El estado de salud de los lesionados se desconoce hasta el cierre de esta nota.

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Qué es la rodada Low Rider y quién la organiza

La rodada Low Rider es un evento ciclista que reúne bicicletas intervenidas, colectivos urbanos y aficionados a la cultura chicana en un recorrido por todo Paseo de la Reforma. El Mexican’s Family Lowrider Bike Club es la agrupación que promueve y organiza esta actividad en la capital.

La edición de agosto de 2026 estuvo vinculada a la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, un proyecto que busca reconocer la herencia chicana en México. La participación fue abierta al público sin costo de acceso.

La pelea de emos y punketos en la Glorieta de Insurgentes, el antecedente de 2008

El enfrentamiento del Monumento a la Revolución trae a la memoria un episodio que marcó a la Ciudad de México casi dos décadas atrás. El 16 de marzo de 2008, la Glorieta de Insurgentes fue escenario de un choque entre emos y punketos que movilizó a más de 100 elementos policiales.

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La convocatoria para ese enfrentamiento se difundió a través de las primeras redes sociales de la época: Hi5, Metroflog, Messenger y MySpace. Los punketos acusaban a los emos de imitar su estética y carecer de identidad propia.

El día del enfrentamiento, los emos llegaron al lugar con la intención inicial de realizar una protesta pacífica contra las agresiones que sufrían. Horas después, un grupo de punketos se presentó en el sitio y las agresiones verbales escalaron rápidamente a golpes, lanzamiento de botellas y uso de cinturones con estoperoles.

MÉXICO,D.F.02MAYO.2008.- Alrededor de 500 jóvenes conocidos como "Emos" organizaron un zafarrancho en la Glorieta del Metro Insurgentes en el que agredieron a polícias y fotoreporteros. Varios fueron detenidos por la policía del GDF. FOTO: SAUL LOPEZ/CUARTOSCURO.COM

A los punketos se sumaron posteriormente grupos de darketos y metaleros. La policía auxiliar y los granaderos intentaron separar a los bandos sin éxito durante horas.

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El desenlace llegó de forma inesperada: un grupo de integrantes del movimiento Hare Krishna salió de la estación del Metro Insurgentes con cantos y llamados a la paz. Su presencia dispersó a los jóvenes sin que se registraran heridos graves.

El saldo del enfrentamiento de 2008 fue blanco, a diferencia del altercado del Monumento a la Revolución. La trifulca de la Glorieta de Insurgentes es recordada hoy como uno de los primeros ejemplos en México del poder de convocatoria de internet entre grupos juveniles.