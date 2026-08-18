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Jorge Ortiz de Pinedo reacciona tras la aparición de Verónica Castro con oxígeno: “Le recomendé a mis médicos”

El actor habló sobre el estado respiratorio de la actriz y contó que le recomendó una terapia especializada

Mujer con cabello blanco y oscuro, cánula nasal transparente, blusa blanca estampada, aretes largos y maquillaje, dentro de un vehículo.
Verónica Castro, con una cánula nasal, sonríe a la cámara desde el interior de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jorge Ortiz de Pinedo sorprendió al hablar públicamente sobre Verónica Castro y el uso de oxígeno que la actriz ha mostrado en recientes apariciones. El comentario surgió luego de que Castro asistiera a la graduación de su hijo Cristian Castro con un tanque, imagen que provocó inquietud entre sus seguidores.

El actor explicó que ya tuvo contacto con Verónica y que incluso puso a su disposición a sus especialistas. “Ya me contacté con ella, ya le recomendé a mis médicos y ojalá y quiera tomar esta terapia”, afirmó Ortiz de Pinedo.

Sin embargo, el intérprete hizo una precisión importante: “No es lo mismo lo que ella tiene que lo que yo tengo, pero le puede servir”. Su comentario apunta a una alternativa que, según explicó, puede beneficiar a personas con distintos problemas pulmonares.

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Jorge Ortiz de Pinedo habla de los pulmones de Verónica Castro

Jorge Ortíz de Pinedo, un hombre con bigote, sentado en un sofá azul con camisa estampada y cánula nasal; discos de vinilo y figuras doradas al fondo
Jorge Ortíz de Pinedo habla sobre los complejos retos y la gran dificultad que implica conseguir un donante de pulmón en la actualidad. (Jessie Cervantes: YouTube)

Ortiz de Pinedo señaló que sus neumólogos en Monterrey ya habían visto las noticias sobre Castro. “Oye, ya vimos una nota que salieron ahí en todos los noticieros de Verónica. ¿Qué onda?”, recordó que le dijeron sus médicos.

El actor relacionó la terapia con diversos padecimientos respiratorios y mencionó incluso a personas que enfrentaron COVID-19. “A todo el que tenemos un problema pulmonar nos sirve”, sostuvo, antes de agregar que puede ser especialmente útil para quienes padecen enfermedades más serias.

Entre ellas mencionó “EPOC” y “fibrosis”, aunque eso no significa que Verónica Castro tenga alguno de esos diagnósticos. De acuerdo con el contexto proporcionado, sus familiares han aclarado que no enfrenta una enfermedad terminal ni cuenta con un diagnóstico confirmado de EPOC.

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El oxígeno que volvió a encender las alarmas

Reportan que Verónica Castro sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión” ©Cuartoscuro.
Reportan que Verónica Castro sintió mal durante la graduación de Cristian Castro: “Se le bajó la presión” ©Cuartoscuro.

La aparición de Verónica Castro con un tanque de oxígeno generó preocupación, pero su familia ha señalado que su estado permanece estable y bajo tratamiento y rehabilitación. El dispositivo está relacionado con sus dificultades respiratorias y sus antecedentes médicos.

Los problemas de salud de la actriz también tienen como antecedente una lesión en la columna ocurrida durante una transmisión de Big Brother VIP, cuando cayó de un elefante. Aquello derivó en cirugías, dolores crónicos y movilidad limitada.

A estas dificultades se suman molestias bronquiales y antecedentes de tabaquismo y bronquitis. El uso de oxígeno y silla de ruedas se ha vuelto habitual en algunas de sus apariciones públicas, sin que eso implique, por sí mismo, una situación de gravedad inmediata.

“Está igual de loco”: la inesperada comparación

Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)
Cristian Castro se graduó de bachiller en el colegio secundario y su madre Verónica asistió a la ceremonia (Captura de video)

Durante la conversación, Ortiz de Pinedo también habló de Cristian Castro y soltó una comparación que llamó la atención: “Es simpatiquísimo, tiene el mismo carácter, está igual de loco, pero es un genio, igual que el padre”.

Antes, ante una pregunta sobre si el problema podía deberse a la altura, el actor respondió que lo de Castro era distinto. “Ella tiene otra cosa”, dijo, para después referirse a un problema pulmonar que, según explicó, se habría complicado tras neumonías.

Más allá de las frases que provocaron sorpresa, Ortiz de Pinedo dejó clara su intención: acercar a Verónica Castro con especialistas y una posible terapia. “No pensé que tú estaba así, porque yo hablé con ella, la invité y todo. Estaba muy tranquilo”, comentó, al recordar el contacto que había mantenido con la actriz.

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