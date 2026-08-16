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¿No registraste tu línea telefónica y te la suspendieron? Esto debes hacer para reactivarla

Los números con terminación 0 que no se registraron antes del 15 de agosto serán suspendidos en las siguientes 72 horas

Mujer con jersey beige sonríe mientras mira su teléfono móvil azul. Sobre la imagen, un mensaje dice: "Tu línea telefónica ha sido reactivada"
Una mujer sonriente consulta su teléfono móvil y recibe un mensaje de reactivación de su línea telefónica. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)
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Si tu número celular terminó en 0 y no realizaste el registro antes del 15 de agosto, es posible que durante las siguientes horas pierdas temporalmente el servicio de llamadas, mensajes y datos móviles. Sin embargo, la suspensión no significa que hayas perdido tu número.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que, una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas cuentan con un periodo de hasta 72 horas para comenzar a suspender las líneas que no hayan sido vinculadas con un titular.

La medida forma parte del proceso para asociar cada línea móvil con los datos de su titular y busca reducir el uso anónimo de teléfonos celulares.

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Infografía con fechas límite para vincular líneas telefónicas por último dígito de celular, de agosto a diciembre. Una mano sostiene un teléfono móvil
Una infografía detalla las fechas límite para vincular las líneas telefónicas en México, según el último dígito del número celular, con la suspensión de líneas no registradas. (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones)

¿Cómo reactivar una línea telefónica suspendida?

Si tu línea ya fue suspendida por falta de registro, todavía puedes realizar la vinculación. No necesitas contratar un nuevo número ni esperar a que concluya otro periodo.

El trámite consiste en asociar tu línea con tu información personal, mediante el procedimiento establecido por tu compañía telefónica. Una vez completada la vinculación, el operador deberá restablecer el servicio.

Puedes hacerlo mediante:

  • La plataforma digital de tu compañía telefónica.
  • La aplicación o sitio web habilitado por el operador.
  • Un centro de atención a clientes.

Para el registro digital deberás proporcionar los datos solicitados y realizar la validación de identidad con una identificación oficial vigente. La CRT contempla la asociación de la línea con una persona física mediante identificación oficial que contenga la CURP.

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¿Qué pasa si ya suspendieron tu número?

La suspensión afecta el servicio ordinario de la línea, pero no implica la pérdida definitiva del número.

Mientras permanezca suspendida, la regulación contempla que el teléfono pueda utilizarse para llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

El procedimiento está diseñado precisamente para que las líneas pendientes puedan regularizarse después de la fecha límite. Una vez que el usuario complete la vinculación, la compañía deberá restablecer los servicios correspondientes.

La suspensión afecta el servicio ordinario de la línea, pero no implica la pérdida definitiva del número.
La suspensión afecta el servicio ordinario de la línea, pero no implica la pérdida definitiva del número.

¿Cuándo corresponde registrar cada línea?

El calendario de la CRT se estableció de acuerdo con el último dígito del número telefónico:

El calendario para realizar el registro de líneas celulares es:

  • Terminación 0: 15 de agosto
  • Terminación 1: 31 de agosto
  • Terminación 2: 15 de septiembre
  • Terminación 3: 30 de septiembre
  • Terminación 4: 15 de octubre
  • Terminación 5: 31 de octubre
  • Terminación 6: 15 de noviembre
  • Terminación 7: 30 de noviembre
  • Terminación 8: 15 de diciembre
  • Terminación 9: 31 de diciembre

Las compañías deben notificar a los usuarios cuando se acerque la fecha límite y, una vez vencida, informar que la línea será suspendida dentro de las siguientes 72 horas.

Por lo tanto, si tu línea termina en 0 y no la registraste el 15 de agosto, aún puedes vincularla aunque ya haya sido suspendida. El siguiente plazo corresponde a los números terminados en 1, que tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para completar el trámite.

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