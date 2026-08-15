UFC 330, EN VIVO: Makhachev vs Garry, cuándo, dónde ver en México y cartelera completa

(Crédito: UFC)

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El octágono de UFC regresa este sábado 15 de agosto con una función encabezada por Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry, combate por el campeonato de peso wélter que tendrá como escenario el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania.

La función UFC 330 contará con dos peleas por título, ya que Mackenzie Dern también pondrá en juego el cinturón de peso paja femenil ante Gillian Robertson. La cartelera sufrió una modificación durante la semana debido a la lesión de Jose Ochoa, quien fue reemplazado por el brasileño Eduardo “Chapolin” Henrique para enfrentar a Charles Johnson.

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Makhachev llegará al combate con récord de 28 victorias y una derrota, además de una racha de 16 triunfos consecutivos dentro de UFC. El ruso conquistó el campeonato de peso wélter ante Jack Della Maddalena en UFC 322 y ahora realizará su primera defensa del cinturón.

Por su parte, Machado Garry presenta una marca de 17-1 y buscará conseguir el primer campeonato de su carrera dentro de la organización.

¿Cuándo, dónde, a qué hora y dónde ver UFC 330 en México?

(Ed Mulholland-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

UFC 330 se realizará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos. Para los aficionados en México, las primeras preliminares comenzarán a las 15:30 horas, mientras que las preliminares arrancarán a las 17:00 horas y la cartelera principal está programada para las 19:00 horas, todos en tiempo del centro de México.

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El combate estelar entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry no tiene una hora exacta de inicio, ya que dependerá de la duración de las peleas anteriores. Sin embargo, está previsto que ambos peleadores suban al octágono alrededor de las 21:30 horas.

La función podrá seguirse en vivo en México a través de Paramount+, plataforma que transmitirá los primeros preliminares, los preliminares y la cartelera principal.

¿Cuál es la cartelera completa de UFC 330?

(William Purnell-Imagn Images)

Cartelera estelar

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry | Peso wélter

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson | Peso paja femenil

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes | Peso ligero

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus | Peso mediano

Esteban Ribovics vs. Edson Barboza | Peso ligero

Peleas preliminares

Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani | Peso wélter

Charles Johnson vs. Eduardo Henrique | Peso mosca

Donte Johnson vs. Eric McConico | Peso mediano

Tresean Gore vs. Vicente Luque | Peso mediano

Primeras preliminares

Lucas Fernando vs. Rafael Tobias | Peso semicompleto

Ramiz Brahimaj vs. Neil Magny | Peso wélter

Myktybek Orolbai vs. Jeremiah Wells | Peso wélter

¿Habrá peleadores mexicanos en UFC 330?

La cartelera de UFC 330 no contará con peleadores mexicanos. Uno de los representantes de habla hispana será Joel Álvarez, quien enfrentará a Chidi Njokuani en las preliminares y representa a España.

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