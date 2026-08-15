Detuvieron al Director de Seguridad Pública de Atlixco por cohecho tras un asalto a un cuentahabiente en Puebla

El director de seguridad de Atlixco, Puebla, fue detenido por la Fiscalía Foto: Fiscalía estatal

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La Fiscalía de Puebla confirmó la aprehensión de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, por su probable responsabilidad en abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho; el caso quedó en manos de un juez que debía definir el 19 de agosto si existían elementos para vincularlo a proceso.

El funcionario quedó sujeto a prisión preventiva justificada durante el tiempo que durara el procedimiento. En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso, pero el imputado pidió que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas.

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La continuación de la audiencia fue programada para el miércoles 19 de agosto. La orden de aprehensión había sido librada por un juez de Control con sede en Atlixco y fue cumplimentada por agentes investigadores de la Coordinación General de Investigación, de acuerdo con el boletín 428 emitido la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026.

El juez impuso prisión preventiva y difirió la definición del caso por 144 horas

La Fiscalía de Puebla confirmó la aprehensión de Antonio Hernández Pacheco

Hernández Pacheco aparecía oficialmente como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco dentro del gabinete municipal encabezado por la presidenta Ariadna Ayala Camarillo. La investigación penal en su contra fue confirmada por la autoridad estatal, aunque hasta ese momento solo se habían hecho públicos los tres delitos imputados.

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La autoridad ministerial no estableció oficialmente que el mando municipal formara parte de la misma red investigada semanas antes en otros municipios poblanos. Por esa razón, la presunción de inocencia se mantuvo y la determinación sobre su responsabilidad penal quedó reservada a la autoridad judicial.

La aprehensión ocurrió después de un despliegue de gran escala contra mandos municipales señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Versiones difundidas tras el operativo indicaron que Hernández Pacheco habría sido asegurado sobre la autopista Puebla-Atlixco, después del entronque con la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la Hacienda San Agustín.

Otra referencia oficial ubicó el aseguramiento al inicio de la autopista Vía Atlixcáyotl y el bulevar General Rafael Moreno Valle. En el operativo participaron agentes ministeriales y elementos de la Policía Estatal en apoyo al cumplimiento de la orden judicial.

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La presidenta municipal de Atlixco declaró que desconocían el motivo del aseguramiento, debido a que el funcionario había salido para atender un reporte de robo bancario. Sobre la detención, explicó: “En la persecución se encuentra a policía estatal quienes cierran el paso realizando la detención mencionada, hasta el momento es la información con la que se cuenta, esperando deslindar responsabilidades”.

La captura se sumó a otras seis detenciones de mandos municipales en Puebla

La detención del secretario de Seguridad de Atlixco ocurrió en un contexto marcado por la captura, en julio, de seis directores de Seguridad Pública municipal de distintas regiones del estado. Con el caso de Atlixco, sumaban 7 mandos municipales presos o sujetos a acción penal dentro de la ofensiva contra policías locales bajo sospecha.

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Los seis detenidos en el operativo previo fueron David Velázquez Sandoval de Chietla, Gonzalo Torres Cardoso de Tehuitzingo, José Santiago Benítez Arista de Chila de la Sal, Manuel Martínez González de Jopala, Ángel Miguel Garrido de Tlaola y Evencio Rosas Luna de Tlapacoya. Además, Andy Castillo Rodríguez, entonces director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, contaba con orden de aprehensión y permanecía prófugo.

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Las investigaciones sobre esos mandos de la sierra norte apuntaban a una presunta red de protección que habría permitido la operación de un narcolaboratorio en los límites de Tlapacoya y Jopala. También habrían facilitado el tránsito de integrantes de una organización criminal y de precursores químicos.

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Ese narcolaboratorio, desmantelado en Jopala, generaba ganancias estimadas en 2 mil 400 millones de pesos al año para el crimen organizado. La misma estimación equivalía a aproximadamente 400 mil pesos diarios y a más de 300 millones de pesos al mes mientras estuvo activo.

Las indagatorias señalaban además que ese punto abastecía droga hacia Puebla y Veracruz. En la Mixteca, las detenciones correspondieron a los responsables de las policías municipales de Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal.

En el caso de Atlixco, fuentes extraoficiales plantearon que la investigación contra Hernández Pacheco habría iniciado por una supuesta relación y protección a grupos criminales que operaban en ese municipio y en la región. Aun así, la Fiscalía solo confirmó de manera formal los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento del deber legal.

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La captura del mando municipal abrió una nueva línea de investigación sobre un funcionario de seguridad con mayor peso en la zona metropolitana de Puebla. Hasta ese momento, la autoridad judicial debía resolver si los datos expuestos por la Fiscalía eran suficientes para procesarlo penalmente.

• La Fiscalía de Puebla confirmó la aprehensión de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

• Un juez le impuso prisión preventiva justificada y fijó para el 19 de agosto la continuación de la audiencia, luego de que el imputado pidió el plazo constitucional de 144 horas.

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• El caso se sumó a otras seis detenciones de mandos municipales en Puebla ligadas a investigaciones por presunta protección criminal y por un narcolaboratorio que generaba 2 mil 400 millones de pesos al año.