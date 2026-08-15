Conductores denuncian multas tras ser desviados al carril del Mexibús en Vía Morelos

Automovilistas aseguran que agentes de tránsito les indicaron circular por el carril confinado ante el cierre de varios carriles por las obras de reencarpetamiento

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Conductores que transitaron por Vía Morelos, en Ecatepec, denunciaron que recibieron multas por invadir el carril confinado del Mexibús, pese a que —según sus testimonios— policías de tránsito les indicaron utilizarlo debido a los cierres provocados por las obras de reencarpetamiento.

Los inconformes sostienen que la circulación particular fue canalizada hacia ese espacio ante el cierre de varios carriles en dirección a la Ciudad de México. Días después, señalaron, les llegaron infracciones por haber circulado en una zona destinada al transporte público.

La denuncia ha generado molestia entre los automovilistas, quienes consideran injusto ser sancionados por seguir una instrucción atribuida a los propios agentes encargados de gestionar el tránsito durante las obras.

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Obras obligaron a cerrar carriles en Vía Morelos

En reportes ciudadanos difundidos, usuarios documentaron, entre los meses de abril, mayo y junio, congestionamientos a la altura del deportivo Ciervo de la Nación, Tulpetlac, La Costeña, Pabellón Ecatepec y Cerro Gordo.

Uno de los testimonios indicó que tres carriles se encontraban en obra y que el único paso habilitado temporalmente era el carril confinado. También se reportó el cierre del retorno de Ciervo de la Nación y la activación de un carril reversible entre Laureles y La Costeña para reducir el tráfico.

En ese contexto, los afectados aseguran que los policías de tránsito permitieron o instruyeron el ingreso de vehículos particulares al carril del Mexibús. No obstante, afirman que posteriormente recibieron multas por circular en dicha vía exclusiva.

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Automovilistas aseguran que agentes de tránsito les indicaron circular por el carril confinado ante el cierre de varios carriles por las obras de reencarpetamiento

Multas deberían revisarse a la luz del operativo vial

La denuncia plantea la necesidad de que las autoridades revisen los folios emitidos durante los días y horarios en que la circulación fue desviada por las obras. También deja preguntas sobre qué dependencia ordenó abrir el carril confinado, durante cuánto tiempo estuvo permitido el paso y mediante qué mecanismo se notificó la medida a los sistemas encargados de aplicar sanciones.

El caso apunta a una posible falta de coordinación entre los responsables del operativo vial y la autoridad que procesó las infracciones, situación que deberá ser aclarada oficialmente.

Para esclarecer el caso será necesario contrastar las boletas de infracción con las fechas, horas, ubicaciones y placas de los vehículos, así como revisar videos, fotografías, cámaras viales o avisos oficiales que acrediten la apertura temporal del carril.

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Congestionamiento afectó a automovilistas y al Mexibús

Durante los cierres, ciudadanos reportaron que Vía Morelos quedó prácticamente colapsada en dirección a la Ciudad de México. Algunos usuarios estimaron tiempos de entre una hora y una hora y media para recorrer el tramo de Tulpetlac a Pabellón Ecatepec.

El congestionamiento también habría ralentizado el servicio de la Línea 4 del Mexibús, que conecta Tecámac con Indios Verdes. Como alternativas, los reportes recomendaron utilizar la autopista México–Pachuca, avenida R1 o avenida Central.

Automovilistas denuncian que agentes de tránsito les permitieron circular por el carril confinado del Mexibús durante las obras de reencarpetamiento en Vía Morelos; posteriormente, aseguran, recibieron multas por invadirlo

Falta una explicación oficial sobre las multas

Hasta el momento, en la información proporcionada por los denunciantes no aparece una respuesta oficial que aclare si el carril confinado fue habilitado formalmente para vehículos particulares ni si las multas relacionadas con el operativo serán revisadas o canceladas.

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También está pendiente conocer qué autoridad emitió las sanciones, cuántas personas resultaron afectadas y cuál es el procedimiento para impugnarlas. Se buscará la postura de las autoridades de tránsito, del Ayuntamiento de Ecatepec y del sistema Mexibús.