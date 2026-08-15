Asesinan a exalcalde de Rionegro, Santander, que estaba prófugo y era investigado por vínculos con Los Rastrojos

El exmandatario Wilson González Reyes, conocido como "Pocho", permanecía prófugo de la justicia al momento de su asesinato - crédito Ecólecua/Facebook

Guardar

Wilson Vicente González Reyes, exalcalde de Rionegro, Santander, fue asesinado en la noche del viernes 14 de agosto en una finca ubicada en el corregimiento de Galápagos, en zona rural de ese municipio.

El exmandatario, conocido como “Pocho”, recibió dos impactos de arma de fuego y murió en el lugar, de acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso.

El ataque ocurrió hacia las 10:00 p. m.. Según las primeras versiones de medios como Vanguardia y La Opinión, varios hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el predio donde se encontraba González Reyes y le dispararon. Después del homicidio, los responsables huyeron del sitio en el mismo vehículo.

PUBLICIDAD

La Policía de Santander desplazó unidades hasta la zona para adelantar la inspección técnica del cadáver y recolectar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el crimen, según los medios mencionados.

Las primeras indagaciones quedaron a cargo de investigadores de la Sijin, quienes buscan identificar a los responsables materiales y determinar quién habría ordenado el ataque.

Wilson Vicente González Reyes, exalcalde de Rionegro, Santander, fue asesinado en una finca de zona rural del municipio - crédito Santander Se Conecta/X

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, confirmó que un grupo especializado se encontraba en el lugar realizando las primeras diligencias. “En este momento tenemos un grupo de la Sijin adelantando la inspección y las primeras indagaciones. En el sitio no hay señal y estoy esperando el reporte”, señaló el oficial.

PUBLICIDAD

La investigación adquiere especial relevancia debido al historial judicial del exalcalde, quien al momento de su muerte permanecía prófugo de la justicia y tenía procesos relacionados con graves delitos.

Un exalcalde con procesos judiciales pendientes

González Reyes estuvo al frente de la Alcaldía de Rionegro entre 2016 y 2019. Durante los últimos años su nombre continuó vinculado a investigaciones judiciales y a la búsqueda de las autoridades.

En mayo de 2019 había sido capturado en el barrio San Francisco de Bucaramanga dentro de un proceso por homicidio y concierto para delinquir. Posteriormente, un juez ordenó su regreso a prisión, pero el entonces exmandatario no se presentó ante las autoridades y pasó a ser considerado prófugo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los antecedentes del proceso, González Reyes debía responder por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. La investigación también incluyó señalamientos relacionados con presuntas amenazas contra una funcionaria del CTI que participaba en las pesquisas.

Policía de Santander adelanta las investigaciones para esclarecer el asesinato del exalcalde Wilson González Reyes e identificar a los responsables - crédito EFE

Pese a permanecer alejado de la escena política institucional, el exalcalde reapareció públicamente en octubre de 2023. En ese momento difundió un video en redes sociales en el que manifestó su respaldo a Johany Santana Muñoz, que era candidato a la Alcaldía de Rionegro y posteriormente resultó elegido para ocupar ese cargo.

Investigaciones por presuntos vínculos criminales

Dentro de los procesos adelantados en su contra, la Fiscalía había señalado presuntos vínculos de González Reyes con la estructura criminal conocida como Los Rastrojos, organización que tuvo presencia en Santander.

PUBLICIDAD

Según los antecedentes de la investigación, el exmandatario fue relacionado con el homicidio de Víctor Humberto Rico Florián, conocido con los alias de El Soldado o La Chiva, ocurrido en agosto de 2007 en la vía que comunica a Girón con Café Madrid.

También fue señalado dentro de las investigaciones por el asesinato del subintendente de la Policía Gustavo Guerrero González, de 39 años, que fue atacado con arma de fuego el 2 de septiembre de 2007 en el barrio Molinos Bajos, en Floridablanca.

González Reyes había sido señalado por la Fiscalía de presuntos vínculos con la estructura criminal Los Rastrojos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Los señalamientos hacían parte del expediente judicial que permanecía abierto en su contra. Además, antecedentes periodísticos registraban investigaciones por hechos ocurridos entre 2005 y 2007 y por presuntas amenazas contra una investigadora del CTI.

PUBLICIDAD

Ahora, las autoridades deberán establecer si el asesinato de González Reyes está relacionado con alguno de estos antecedentes, con las circunstancias que rodearon su fuga de la justicia o con un motivo diferente.

Policía busca esclarecer el crimen

Tras conocerse el homicidio, habitantes de Rionegro y personas cercanas al exalcalde expresaron su pesar por la muerte y recordaron su paso por la administración municipal. Sin embargo, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las labores investigativas.

Los investigadores deberán determinar quiénes fueron los hombres que llegaron hasta la finca, establecer la identidad de los autores intelectuales y materiales y reconstruir las circunstancias previas al ataque.

PUBLICIDAD