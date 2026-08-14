Leagues Cup 2026: así quedaron definidos los Cuartos de Final

La Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 terminó de definir a los ocho equipos que continuarán en la competencia. La última fecha de la Fase Uno dejó a cuatro representantes de la Liga MX y cuatro de la MLS con su boleto a los Cuartos de Final.
Por el futbol mexicano avanzaron León, América, Toluca y Monterrey, mientras que Real Salt Lake, Columbus Crew, Austin FC y Chicago Fire completaron el grupo de clasificados de la MLS. Los cruces se determinaron de acuerdo con la posición de cada club dentro de su respectiva clasificación.
Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026
El formato establece enfrentamientos cruzados entre los mejores cuatro equipos de cada liga: el primero de una clasificación se mide al cuarto de la otra, mientras que segundo y tercero también se enfrentan de manera cruzada.
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Los partidos quedaron de la siguiente manera:
- León vs. Real Salt Lake
- América vs. Columbus Crew
- Austin FC vs. Toluca
- Chicago Fire vs. Monterrey
Con esto, la Liga MX tendrá cuatro equipos en la ronda de eliminación directa y la MLS contará con la misma cantidad de representantes.
Tabla de posiciones de la Liga MX en la Leagues Cup 2026
Después de las tres jornadas, así quedó la clasificación de los clubes mexicanos:
1. León — 9 puntos
2. América — 7 puntos
3. Toluca — 6 puntos
4. Monterrey — 6 puntos
5. Cruz Azul — 6 puntos
6. Juárez — 6 puntos
7. Tigres — 6 puntos
8. Chivas — 4 puntos
9. Pachuca — 3 puntos
10. Santos — 3 puntos
11. Atlas — 3 puntos
12. Necaxa — 3 puntos
13. Atlante — 3 puntos
14. Atlético de San Luis — 1 punto
15. Querétaro — 1 punto
16. Pumas — 1 punto
17. Tijuana — 0 puntos
18. Puebla — 0 puntos
Tabla de posiciones de la MLS en la Leagues Cup 2026
La clasificación de los equipos de la MLS quedó de la siguiente forma:
1. Chicago Fire — 9 puntos
2. Austin FC — 8 puntos
3. Columbus Crew — 8 puntos
4. Real Salt Lake — 7 puntos
5. LAFC — 7 puntos
6. Charlotte FC — 6 puntos
7. Portland Timbers — 6 puntos
8. FC Cincinnati — 6 puntos
9. FC Dallas — 6 puntos
10. San Diego FC — 6 puntos
11. Orlando City — 5 puntos
12. Minnesota United — 4 puntos
13. Nashville SC — 3 puntos
14. Inter Miami — 3 puntos
15. New York City FC — 3 puntos
16. Seattle Sounders — 3 puntos
17. Philadelphia Union — 3 puntos
18. Vancouver Whitecaps — 1 punto
Tabla de goleo de la Leagues Cup 2026
En la pelea por el título de goleo, Daniel Arcila, de León, tomó el primer lugar después de llegar a cuatro anotaciones. Detrás aparecen Hugo Cuypers y Myrto Uzuni, ambos con tres tantos.
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- 1. Daniel Arcila | León | 4 goles
- 2. Hugo Cuypers | Monterrey | 3 goles
- 2. Myrto Uzuni | Austin FC | 3 goles
- 4. Denis Bouanga | LAFC | 2 goles
- 4. Evander | FC Cincinnati | 2 goles
La fase de eliminación directa comenzará el 25 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Posteriormente se disputarán las Semifinales y los partidos por el tercer lugar y el campeonato.
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