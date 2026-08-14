Leagues Cup 2026: así quedaron definidos los Cuartos de Final

(Dustin Safranek-Imagn Images)

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La Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 terminó de definir a los ocho equipos que continuarán en la competencia. La última fecha de la Fase Uno dejó a cuatro representantes de la Liga MX y cuatro de la MLS con su boleto a los Cuartos de Final.

Por el futbol mexicano avanzaron León, América, Toluca y Monterrey, mientras que Real Salt Lake, Columbus Crew, Austin FC y Chicago Fire completaron el grupo de clasificados de la MLS. Los cruces se determinaron de acuerdo con la posición de cada club dentro de su respectiva clasificación.

Así quedaron los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

(Jim Rassol-Imagn Images)

El formato establece enfrentamientos cruzados entre los mejores cuatro equipos de cada liga: el primero de una clasificación se mide al cuarto de la otra, mientras que segundo y tercero también se enfrentan de manera cruzada.

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Los partidos quedaron de la siguiente manera:

León vs. Real Salt Lake

América vs. Columbus Crew

Austin FC vs. Toluca

Chicago Fire vs. Monterrey

Con esto, la Liga MX tendrá cuatro equipos en la ronda de eliminación directa y la MLS contará con la misma cantidad de representantes.

Tabla de posiciones de la Liga MX en la Leagues Cup 2026

(Toluca FC/FB)

Después de las tres jornadas, así quedó la clasificación de los clubes mexicanos:

1. León — 9 puntos

2. América — 7 puntos

3. Toluca — 6 puntos

4. Monterrey — 6 puntos

5. Cruz Azul — 6 puntos

6. Juárez — 6 puntos

7. Tigres — 6 puntos

8. Chivas — 4 puntos

9. Pachuca — 3 puntos

10. Santos — 3 puntos

11. Atlas — 3 puntos

12. Necaxa — 3 puntos

13. Atlante — 3 puntos

14. Atlético de San Luis — 1 punto

15. Querétaro — 1 punto

16. Pumas — 1 punto

17. Tijuana — 0 puntos

18. Puebla — 0 puntos

Tabla de posiciones de la MLS en la Leagues Cup 2026

(EFE/Kamil Krzaczynski)

La clasificación de los equipos de la MLS quedó de la siguiente forma:

1. Chicago Fire — 9 puntos

2. Austin FC — 8 puntos

3. Columbus Crew — 8 puntos

4. Real Salt Lake — 7 puntos

5. LAFC — 7 puntos

6. Charlotte FC — 6 puntos

7. Portland Timbers — 6 puntos

8. FC Cincinnati — 6 puntos

9. FC Dallas — 6 puntos

10. San Diego FC — 6 puntos

11. Orlando City — 5 puntos

12. Minnesota United — 4 puntos

13. Nashville SC — 3 puntos

14. Inter Miami — 3 puntos

15. New York City FC — 3 puntos

16. Seattle Sounders — 3 puntos

17. Philadelphia Union — 3 puntos

18. Vancouver Whitecaps — 1 punto

Tabla de goleo de la Leagues Cup 2026

(Russell Lansford-Imagn Images)

En la pelea por el título de goleo, Daniel Arcila, de León, tomó el primer lugar después de llegar a cuatro anotaciones. Detrás aparecen Hugo Cuypers y Myrto Uzuni, ambos con tres tantos.

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1. Daniel Arcila | León | 4 goles

2. Hugo Cuypers | Monterrey | 3 goles

2. Myrto Uzuni | Austin FC | 3 goles

4. Denis Bouanga | LAFC | 2 goles

4. Evander | FC Cincinnati | 2 goles

La fase de eliminación directa comenzará el 25 de agosto y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Posteriormente se disputarán las Semifinales y los partidos por el tercer lugar y el campeonato.