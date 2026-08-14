El cactus mexicano que ayuda a controlar la humedad en departamentos

Ventajas del cactus mexicano como planta de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, la creencia de que cactus mexicano puede controlar la humedad en departamentos ha cobrado fuerza en contenidos de consumo y recomendaciones para el hogar.

Esta idea se ha difundido gracias a consejos de expertos en jardinería y a la recuperación de prácticas constructivas tradicionales en México.

Pero ¿realmente un cactus puede modificar el ambiente interior? La respuesta, según documentos técnicos y estudios recientes, es que su efecto es limitado y depende de contextos muy específicos.

Fisiología del cactus y manejo hídrico

El cactus mexicano, perteneciente a la familia Cactaceae, utiliza un metabolismo CAM que le permite absorber dióxido de carbono durante la noche y cerrar sus estomas en el día para evitar la pérdida de agua.

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Esta estrategia, documentada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, es fundamental para sobrevivir en climas semiáridos y explica por qué estas plantas liberan menos humedad al entorno que otras especies de hoja ancha.

En el contexto doméstico, la capacidad de un cactus para modificar la humedad relativa se reduce principalmente a su baja transpiración.

Aunque puede aprovechar microcondensaciones o humedad ambiental en pequeñas cantidades, no existe un mecanismo fisiológico robusto que promueva la absorción sostenida de vapor del aire en espacios cerrados. Por lo tanto, su papel como “deshumidificador” es más simbólico que real.

El cactus mexicano puede sobrevivir mucho tiempo sin riego, lo que ha alimentado la percepción de que “vive del aire”.

Esta resistencia se debe a sus tejidos suculentos y no a una absorción significativa de humedad ambiental.

Así, el impacto que puede tener en el control de la humedad global de un departamento es mínimo.

El cactus mexicano, perteneciente a la familia Cactaceae, utiliza un metabolismo CAM que le permite absorber dióxido de carbono durante la noche y cerrar sus estomas en el día para evitar la pérdida de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradiciones mexicanas: uso del nopal en la construcción ecológica

La Comisión Nacional de Vivienda de México ha promovido técnicas constructivas sustentables que rescatan el uso de materiales tradicionales como el adobe y la cal, integrando conocimientos ancestrales para mejorar el confort térmico y la durabilidad de las viviendas.

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Entre estas técnicas destaca la utilización de mucílago de nopal, un derivado del cactus, mezclado con cal para sellar y proteger muros de adobe.

El mucílago, rico en polisacáridos, actúa como aglutinante y estabilizador, generando una cobertura que repele el agua de lluvia y permite la “respiración” del muro.

Esta combinación de impermeabilidad superficial y permeabilidad al vapor protege las paredes de la humedad excesiva y favorece la evacuación de vapor desde el interior.

Aunque la evidencia científica cuantitativa sigue siendo limitada, la experiencia empírica de comunidades rurales respalda la eficacia de esta técnica en la conservación del adobe y la prevención del moho.

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El nopal, entonces, sí contribuye al control de la humedad, pero lo hace como insumo para recubrimientos ecológicos y no como planta en maceta dentro del departamento.

Propiedades del mucílago de nopal

Ensayos realizados en el Laboratorio de Materiales Tradicionales de la Universidad Nacional Autónoma de México han caracterizado el comportamiento del mucílago de nopal en mezclas con cal.

Los resultados indican que este aditivo mejora la cohesión de los recubrimientos y aumenta su resistencia a la penetración de agua, al mismo tiempo que mantiene una buena permeabilidad al vapor.

El uso del mucílago de nopal permite que las paredes de adobe resistan la erosión y el ataque de hongos sin sellarse completamente, lo que previene acumulaciones internas de humedad.

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Esta técnica, reconocida por organismos dedicados a la vivienda sustentable, ofrece una alternativa ecológica a los selladores industriales y favorece el equilibrio higrotérmico de las viviendas rurales.

Cabe destacar que la aplicación del cactus en este contexto requiere conocimientos específicos y no puede trasladarse simplemente a la colocación de una planta en maceta en departamentos urbanos.

El mucílago de nopal, un derivado del cactus, es utilizado para sellar y proteger muros de adobe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de instituciones de vivienda y salud

Tanto la Comisión Nacional de Vivienda como instituciones de salud pública recomiendan priorizar la ventilación cruzada, el aislamiento adecuado y la reparación de filtraciones como estrategias principales para el control de la humedad en departamentos.

El uso de plantas debe considerarse un complemento estético y, en el caso de especies como el cactus mexicano, una opción resistente que no requiere riegos frecuentes.

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En departamentos urbanos, la presencia de cactus puede aportar valor decorativo y simbolizar la resiliencia frente a condiciones adversas, pero no sustituye a medidas técnicas de deshumidificación.

Los ocupantes deben evitar confiar únicamente en las plantas para resolver problemas estructurales relacionados con la humedad.

Cuidados esenciales para el cactus mexicano en espacios interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel real del cactus mexicano

El cactus mexicano, desde la perspectiva de la evidencia científica y las tradiciones constructivas reconocidas por instituciones especializadas, aporta beneficios en la conservación de viviendas cuando su mucílago se utiliza en recubrimientos ecológicos.

Como planta de interior, su capacidad para controlar la humedad es muy limitada y depende de condiciones específicas.

La recomendación de expertos es integrar a las plantas en un esquema de soluciones técnico-constructivas, donde el cactus cumple una función decorativa y, en el mejor de los casos, de apoyo en el manejo hídrico a escala muy local.

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Así, el cactus mexicano se mantiene como símbolo de adaptación y sostenibilidad, pero no debe considerarse una solución única ni suficiente para el control de la humedad en departamentos modernos.