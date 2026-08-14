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Cynthia Klitbo se lanza con todo contra Flor Vigna: “yo no puedo con la gente huevona”

En la transmisión 24/7 del reality, la actriz zacatecana dijo que su compañera solo busca comida y deja tareas a otros, además de hábitos en la mesa que, afirmó, generan tensión.

Dos imágenes. Izquierda: mujer de cabello castaño, suéter azul, hombre con gorra. Derecha: mujer de cabello rojo, hombros descubiertos, tatuaje en el pecho.
A pesar de que semanas anteriores fueron cercanas e, incluso, Cynthia le expresó su apoyo ante la oleada de odio que se vivió contra los argentinos tras el Mundial 2026, ambas se han distanciado tajantemente. (Captura/ViX/Flor Vigna redes sociales)
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Cynthia Klitbo arremete contra Flor Vigna en La Casa de los Famosos México: “yo no puedo con la gente huevona”

La actriz zacatecana de 59 años descargó su frustración contra la argentina en la transmisión de 24 horas del reality, a pesar de que previamente habían sostenido una convivencia cordial, al parecer las fricciones no dejan de crecer entre ambas.

A pesar de que semanas anteriores fueron cercanas e, incluso, Cynthia le expresó su apoyo ante la oleada de odio que se vivió contra los argentinos tras el Mundial 2026, ambas se han distanciado tajantemente.

Flor Vigna participa en una entrevista para el podcast 'Mis Amigas'. Durante el Reality ha expresado dificultades para relacionarse con la gente y autoestima (Instagram/Mis Amigas/Flor Vigna)

Qué dijo Klitbo y por qué

El conflicto entre Klitbo y Vigna tiene un largo historial
La actriz fue más allá y enumeró comportamientos concretos que, dijo, la desesperan: Vigna come con los pies sobre la mesa, hace ruidos con la boca al comer, no lava los platos y deja los restos de comida en la olla para que otros se ocupen. (Captura de pantalla )

La veterana de las telenovelas mexicanas no midió palabras al referirse a su compañera de convivencia. “Estoy hablando de la florecita del campo, que agarra hoy y que abre tres tuppers buscando qué comer. Y en eso, pues alguno le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día”, disparó Cynthia Klitbo ante otros habitantes de la casa.

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La actriz fue más allá y enumeró comportamientos concretos que, dijo, la desesperan: Vigna come con los pies sobre la mesa, hace ruidos con la boca al comer, no lava los platos y deja los restos de comida en la olla para que otros se ocupen. “Hagan de cuenta que hay así de huevo en la olla y deja así para no lavar la olla”, ilustró.

El inventario de quejas no se detuvo ahí. Klitbo insinuó que Vigna tampoco cuida su higiene personal —“yo no me imagino que le huele la cola”— y lanzó una pulla sobre su vida sentimental: “va de uno en otro”, dijo, sin dar más detalles.

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“No es que yo sea una mala persona, es que a mí la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, sentenció Klitbo. La actriz también rechazó de plano que la mala imagen de Vigna entre sus compañeros tenga que ver con su origen argentino: “se ha ganado la mala impresión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada”.

Klitbo anticipó que la llamarán “doña Quejitos”, pero reivindicó su postura y apeló a otras mujeres que, aseguró, la escuchan y comparten su malestar. “Hay muchas ñoras que me están oyendo”, cerró.

Flor Vigna con cabello corto rojo brillante y flequillo, vistiendo un top blanco palabra de honor, posa sonriendo ligeramente en un interior
“No es que yo sea una mala persona, es que a mí la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona” (Instagram/Flor Vigna)

El rol de Klitbo dentro de la casa

Cynthia Klitbo con blusa azul a rayas y collar dorado, sentada junto a tres personas. Una mujer con blusa negra y tatuajes, y otra con gafas
“Entre la regañona y de más, si yo no hubiera sido regañona esta casa no estaría funcionando”, declaró Klitbo en otro momento (YouTube: La Casa de los Famosos México)

La actriz se describió a sí misma como una de las pilares del funcionamiento doméstico del reality, junto a Yahir, Luisito y Mercedes. Desde ese lugar, afirmó tener visibilidad directa de quién colabora y quién no.

“Entre la regañona y de más, si yo no hubiera sido regañona esta casa no estaría funcionando”, declaró Klitbo en otro momento de la transmisión continua del programa. La actriz también denunció haber sido víctima de bullying por parte de otros compañeros.

El episodio se suma a una semana cargada de tensión para Klitbo: el 12 de agosto estalló durante la Prueba Semanal “Operación Digital” al asegurar que la dejaron fuera de la última ronda por su edad, precisamente en favor de Flor Vigna, quien ocupó su lugar.

Quién es Cynthia Klitbo

Nacida el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, Klitbo construyó más de tres décadas de carrera en Televisa, donde se especializó en papeles de villana. Su personaje más recordado es Tamara, la antagonista de El privilegio de amar, cuya escena de raparse la cabeza se convirtió en un referente de la televisión mexicana.

En 2022 participó en Secretos de villanas junto a Laura Zapata, Sabine Moussier y Gaby Spanic. Más recientemente actuó en Juego de mentiras (2023), Monteverde (2025) y Corazón de oro (2026). Ingresó a La Casa de los Famosos México 4 con un objetivo declarado: ganar los 4 millones de pesos del premio para costear la universidad de su hija.

Quién es Flor Vigna

Actriz, bailarina, cantante y conductora, Vigna debutó como solista en 2021 con el tema “Uy!” y acumula desde entonces varios lanzamientos musicales. (Captura de pantalla)
Actriz, bailarina, cantante y conductora, Vigna debutó como solista en 2021 con el tema “Uy!” y acumula desde entonces varios lanzamientos musicales. (Captura de pantalla)

Florencia Giannina Vigna nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires y llegó al reality como la octava habitante confirmada, con más de 5,5 millones de seguidores en Instagram. Su trayectoria arrancó en el programa de competencia física Combate y se consolidó al ganar Showmatch: Bailando por un sueño en dos años consecutivos, 2016 y 2017.

Actriz, bailarina, cantante y conductora, Vigna debutó como solista en 2021 con el tema “Uy!” y acumula desde entonces varios lanzamientos musicales. En 2026 también participó en el evento de boxeo Supernova, donde venció a la influencer Alana Flores. Su presencia en el reality marcó un hito: es la primera vez que una participante argentina compite con el respaldo directo del voto abierto desde ese país.

El 12 de agosto, Vigna quedó nominada durante la tercera gala de eliminación, por lo que su permanencia en el programa está en riesgo.

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