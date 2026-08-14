Vocera del presidente Abelardo de la Espriella criticó permiso del Senado para que Gustavo Petro salga del país por un año: “Se quiere volar”

Carolina Gómez, vocera designada de Abelardo De La Espriella, reaccionó al aval del Senado con el mensaje: “Se quiere volar” - crédito @carolinagomezsn/Instagram

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El Senado de Colombia autorizó el martes 11 de agosto al expresidente Gustavo Petro a viajar fuera del país durante el año siguiente al fin de su mandato, una facultad prevista en el artículo 196 de la Constitución y solicitada por el exmandatario para atender compromisos personales, sociales, políticos y académicos.

La decisión, aprobada por 73 votos contra 11, desató una nueva reacción de Carolina Gómez, vocera designada del presidente electo Abelardo De La Espriella, que escribió en X: “Se quiere volar”.

La solicitud de Petro tuvo una vigencia pedida de un año completo y fue difundida por el propio exmandatario en redes sociales después de recibir el aval del Senado.

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En la carta, citada por la misma vocera del Gobierno De la Espriella, pidió permiso “durante la vigencia de un año” para atender compromisos fuera del país “durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como presidente de la Republica”.

El Senado de Colombia autorizó a Gustavo Petro a viajar fuera del país durante el año siguiente al fin de su mandato, desatando la reacción de la vocera designada por Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez - crédito @carogomezsn/X

Ante el comentario hecho por Carolina Gómez, el abogado Miguel Ángel del Río se pronunció en su cuenta de X expresando: “La dignidad de su designación exige un poco más de rigurosidad y altura en su lenguaje”.

Miguel Ángel del Río le dijo a Carolina Gómez que usara un lenguaje con más altura para referirse a este tipo de temas debido a la "dignidad de su designación" - crédito @migueldelrioabg/X

Esa respuesta se sumó a cuestionamientos que Gómez ya había hecho sobre los desplazamientos del mandatario y su agenda internacional en los últimos días de la administración saliente. El texto también la identifica como vocera designada de la denominada Patria Milagro.

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La crítica no comenzó con el permiso del Senado. Días antes, Gómez había comparado los viajes de Petro con el recorrido regional que adelantaba el equipo del nuevo gobierno, cuando todavía no se había producido la posesión.

La versión sobre un posible viaje de Petro a Cuba por 48 horas reavivó los cuestionamientos antes de que la Presidencia confirmara esa agenda, por lo cual Carolina Gómez se pronunció en sus redes sociales - crédito @carogomezsn/X

En una publicación anterior, escribió: “Mientras Petro en sus últimos días como presidente viaja a algo que no tiene nada que ver con el beneficio de los colombianos —sino con su propio beneficio, como todo lo que hizo en 4 años—”.

Gómez ya se había pronunciado sobre una versión relativa a un eventual viaje de Petro a Cuba. Esa información fue expuesta inicialmente por la periodista Vicky Dávila en X, donde aseguró que el mandatario viajaría a La Habana para reunirse con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

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Según esa versión, Petro permanecería 48 horas en la isla. En ese momento, la Presidencia de la República no había confirmado esa agenda.

La posibilidad de ese desplazamiento llevó a Gómez a cuestionar las prioridades del gobierno saliente cuando faltaban pocos días para la entrega de la Presidencia. Su reacción posterior al aval del Senado mantuvo la misma línea de reproche frente a los viajes del exmandatario.

Más de un centenar de procesos contra Petro siguen en trámite mientras se habilita su salida del territorio nacional

El Senado de Colombia autorizó a Gustavo Petro a salir del país durante un año tras un debate en la Cámara Alta - crédito @carogomezsn/X

El Senado de Colombia autorizó este miércoles 12 de agosto al expresidente Gustavo Petro a salir del país durante un año, tras un debate entre partidarios y opositores. La Cámara Alta aprobó la proposición con 73 votos por el sí y 11 por el no, según informó en su cuenta de X.

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Sobre Petro recaen más de un centenar de procesos judiciales que siguen su curso en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, entidad encargada de investigar a los aforados en Colombia, incluidos el presidente de la República y los exmandatarios.

El senador Enrique Gómez Martínez del Movimiento de Salvación Nacional sostuvo en la sesión que “permitirle al expresidente que abandone el país es permitirle que cometa otro delito más, el delito de fuga”, y afirmó que Petro debe responder por problemas de corrupción, seguridad y economía que dejó su Gobierno.

“Petro abandona el país con el permiso de esta cámara para no volver y para, fuera del país, seguir atentando contra la democracia colombiana”, agregó.

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Petro había solicitado la autorización, como lo exige la Constitución para que los exmandatarios puedan abandonar el territorio nacional una vez dejan el cargo.

El exjefe de Estado, que dejó el poder el 7 de agosto, dijo que su salida tendrá como fin “atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico” durante el año siguiente al fin de su mandato.