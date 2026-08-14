Bogotá apoyará la evaluación de daños en Chocó con 30 especialistas del IDU y Camacol y habilitó puntos de acopio para donaciones

Los ingenieros y arquitectos revisarán las condiciones actuales de las edificaciones del departamento para informar a la evaluación de los daños - crédito IDU

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), anunció el envío de un equipo de 30 ingenieros civiles, arquitectos y especialistas para apoyar la evaluación de edificaciones e infraestructura pública y privada en el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026.

Esta brigada está integrada por 11 profesionales del IDU y 19 de Camacol Bogotá y Cundinamarca, que se sumaron de manera voluntaria y solidaria a la misión.

El grupo de especialistas realizará inspecciones visuales minuciosas de edificaciones públicas, viviendas y grandes estructuras para verificar el estado de paredes, pisos, vigas, columnas y el sistema estructural en general.

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El departamento del Chocó resultó ser uno de los más afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

“Son especialistas e ingenieros estructurales que van a estar ayudando, y lo que nos corresponde a nosotros desde Bogotá es ponernos la camiseta en esta tragedia que efectivamente nos afecta a todos los colombianos. Bogotá también está con Chocó”, señaló Orlando Molano, director del IDU.

Este contingente se une a los cinco ingenieros del Idiger que ya se encontraban en Quibdó realizando verificaciones técnicas de edificaciones y viviendas dañadas por el movimiento telúrico.

Las evaluaciones incluyen la revisión de grietas, elementos constructivos, taludes y fachadas, con el fin de identificar condiciones de riesgo y poder emitir recomendaciones inmediatas de seguridad, estabilización y recuperación temprana.

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El director general del Idiger, Guillermo Escobar Castro, indicó que “haremos todos los procesos de valoración de afectaciones de viviendas, de infraestructura y de lugares que son indispensables para la atención a la comunidad”.

Por su parte, Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, resaltó la importancia de la articulación entre sector público y privado: “Ingenieros estructurales, expertos en estructuras, arquitectos, viajan desde el día de hoy hasta el próximo martes para contribuir con este esfuerzo. Desde Camacol Bogotá Cundinamarca y con nuestro tejido empresarial, estamos dispuestos a seguir sumando porque juntos construimos más”.

Los ingenieros y arquitectos darán conceptos técnicos de las edificaciones afectadas por el terremoto - crédito IDU

La iniciativa responde a la solicitud realizada por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, y el alcalde de Istmina, Jaison Mosquera, quienes pidieron el acompañamiento técnico de Bogotá para enfrentar la emergencia.

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Además de la asistencia técnica, la Administración Distrital habilitó varios puntos de acopio en Bogotá para la recolección de donaciones destinadas a las comunidades afectadas en el Chocó.

Universidad Jorge Tadeo Lozano en la carrera 4 # 22-61 Hora: de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Usaquén, en la calle 161A # 7F-55 Hora: de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Centro Comercial Unicentro en la carrera 15 # 124-30 Hora: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cruz Roja - sede administrativa en la carrera 24 # 73-38 Atención 24 horas

Palacio de los Deportes (donaciones para Chocó) en la calle 63 # 54A-06 Hora: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Estadio El Campín en la carrera 30 entre calle 53B Bis y calle 57 Atención 24 horas

Chocó enfrenta las mayores dificultades tras el sismo: avanza la recuperación de servicios públicos y energía

El departamento continúa siendo la región más afectada por el sismo y sus réplicas, con daños persistentes en su única línea de conexión eléctrica y en la infraestructura de servicios públicos.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), más de 1,4 millones de usuarios recuperaron el suministro de energía, lo que representa una cobertura superior al 95% de los afectados inicialmente. Sin embargo, cerca de 11.000 usuarios en Chocó siguen sin luz debido a la dependencia de una red radial que permanece en estado crítico.

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En los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, las empresas de energía han avanzado en el restablecimiento del servicio, aunque persisten fallas en zonas rurales y urbanas.

Esta es la información oficial de la Superservicios sobre el restablecimiento de servicios en los puntos más afectados - crédito Superservicios

En Cali y en el norte del Valle, Celsia y Emcali trabajan para reconectar a cerca de 47.000 usuarios. En Quindío, Edeq ya energizó al 80% de sus usuarios, mientras que en Popayán y en Nariño el servicio se normalizó en su totalidad.

La emergencia también impactó los servicios de agua, alcantarillado y aseo en municipios de Caldas, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca. Se reportaron daños estructurales en tanques, plantas de tratamiento y puntos de captación de agua en localidades como Pácora, Guática, El Carmen de Atrato, Santa Rosa de Cabal y Alcalá, lo que ha dificultado el suministro en varias zonas rurales y urbanas.

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Además, la recolección y disposición de basuras enfrenta retrasos y bloqueos viales en ciudades como Cali, Tadó, Yotoco y Dosquebradas. En Cali, el colapso de la sede de recicladores de la Comuna 20 dejó una persona fallecida.

Incluso, los servicios de recolección de basuras se han visto comprometidos por la contingencia - crédito Superservicios

Las empresas prestadoras han mantenido la atención a los usuarios y han trasladado temporalmente sus sedes operativas para no interrumpir la respuesta a la emergencia. La Superservicios destacó que el 93% del tejido empresarial en las zonas más afectadas corresponde a microempresas, lo que resalta la vulnerabilidad de la economía local.

Para asegurar la recuperación, la Superservicios implementó un plan de seguimiento a los planes de emergencia de las empresas y exigió información detallada sobre daños y costos de reparación. La entidad instaló mesas de trabajo permanentes y mantiene la vigilancia sobre la restitución de los servicios de energía, agua y aseo, reiterando su compromiso de acompañar a las familias afectadas hasta que se recupere plenamente la normalidad.

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