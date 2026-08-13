Petro aseguró que Israel estaría interviniendo el espectro electromagnético colombiano: “Violación a la soberanía”

Petro denunció que Israel estaría interviniendo el espectro electromagnético colombiano- crédito Iván Valencia/AP y Colprensa

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El expresidente de la República Gustavo Petro denunció en sus redes sociales que Israel “estaría interviniendo el espectro electromagnético colombiano” y pidió que el Congreso investigue lo que consideró una posible “violación a nuestra constitución y la soberanía nacional”.

En su mensaje, vinculó esa denuncia con un escenario regional y sostuvo: “Se subleva la población del Perú. Marcos Rubio y Netanyahú han desestabilizado por completo los países bolivarianos”.

Petro enfocó su reclamo en la noción de territorialidad, recordando que “el espectro electromagnético es parte del territorio nacional”.

El exjefe de Estado aseguró que las presuntas acciones del gobierno liderado por Benjamin Netanyahu hacen parte de un plan para afectar a los países latinos - crédito @petrogustavo/X

En su denuncia, condicionó la gravedad del hecho a una verificación posterior y advirtió en su cuenta de X: “Si esta información se corrobora hay total pérdida de la soberanía nacional y violación del estatuto de Roma por Netanyahu y Abelardo de la Espriella”.

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En el mismo mensaje, Petro habló de persecución política y escribió: “Se está persiguiendo un grupo civil con identidad política. Por ahora no hablar por teléfono”.

Gustavo Petro continuó con sus ataques a Israel tras el anuncio de la próxima embajadora en Colombia

Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/@VivianAisen/X

El exmandatario colombiano, Gustavo Petro, volvió a cuestionar a Israel tras el anuncio de Vivian Aisen como próxima embajadora en Bogotá y vinculó ese nombramiento con una acusación directa contra Abelardo de la Espriella, a quien señaló como “cómplice de genocidas” en medio del restablecimiento de unas relaciones bilaterales suspendidas desde 2024 y que el nuevo gobierno prevé reactivar a partir del 7 de agosto de 2026.

La designación de Aisen llega después de la reanudación del diálogo diplomático y comercial entre ambos países, interrumpido por decisión del Gobierno Petro. El nuevo escenario busca fortalecer los lazos entre las dos naciones durante la administración que encabeza De la Espriella.

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El presidente saliente de Colombia cuestionó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al presidente electo Abelardo de la Espriella tras confirmarse el nombramiento de la diplomática - crédito Embajada de Israel en Colombia

Petro reaccionó desde su cuenta oficial en X a una publicación de la diplomática israelí, que confirmó que asumirá la embajada en Colombia. En su mensaje, el mandatario saliente cuestionó las acciones militares de Israel en Medio Oriente y escribió: “Una madre que lucha por la igualdad de la mujer jamás permitiría que asesinaran con misiles decenas de miles de mujeres palestinas con sus niños, muertos también en sus brazos. Indignos de Dios (sic)”.

En efecto, rechazó la idea de que existan “pueblos elegidos por Dios” y afirmó: “Cómo dije, no hay pueblo elegido de Dios, ni el pueblo de EEUU ni el pueblo de Israel son pueblos elegidos por Dios, el pueblo elegido de Dios es la Humanidad toda (sic)”.

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Petro acusó a Netanyahu y vinculó a De la Espriella con su victoria electoral

En el mismo pronunciamiento, Gustavo Petro sostuvo que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha cometido crímenes de guerra. A partir de esa afirmación, trasladó su crítica al presidente electo colombiano.

“Netanyahu ha cometido un crimen contra la humanidad, y Abelardo se convierte en cómplice de genocidas por qué les debe los algoritmos con los que ganaron la presidencia, reemplazando la voluntad popular en asocio con los hermanos Bautista dueños del software privado que modificaron en los Ángeles, California (sic)”, expresó el exmandatario.

Gustavo Petro afirmó que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha cometido crímenes de guerra, motivo por el cual indicó que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, es “cómplice de genocidas” - crédito @petrogustavo/X

Ese fue el núcleo de su reacción: Petro afirmó que De la Espriella tendría una deuda política con Netanyahu por los “algoritmos” que, según dijo, hicieron posible su llegada a la Presidencia. El texto fuente no aporta más detalles sobre esa acusación.

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Aisen, por su parte, presentó su nombramiento como parte de una nueva etapa en la relación entre Israel y Colombia. La diplomática ya fue embajadora en Macedonia del Norte y dijo que recibió con orgullo la aprobación del gobierno israelí para asumir el cargo.

“Me siento profundamente orgullosa y honrada de haber sido aprobada por el Gobierno de Israel para servir como Embajadora de Israel en Colombia (sic)”, escribió. Añadió además: “Vivimos un momento muy especial en las relaciones entre nuestros dos países. Estoy convencida de que trabajaremos juntos por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros pueblos (sic)”.

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