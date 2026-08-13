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Gustavo Petro le hizo fuerte reclamo a Eva Ferrer por audios filtrados que salpicarían a Verónica Alcocer: “Golpeaste a la madre de mi hijos”

La exconsejera presidencial habló nuevamente de la polémica y de cómo está su relación con la exprimera dama de Colombia

Gustavo Petro y Eva Ferrer - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia
Eva Ferrer habló con Caracol Radio sobre la situación Verónica Alcocer - crédito Icbf/Juan Diego Cano/Presidencia
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Eva Ferrer, quien fue amiga de Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, afirmó que recibió un mensaje de Gustavo Petro, en el que el exmandatario le reprochó por los audios filtrados a comienzos de agosto de 2026, en los que se evidenciaría un supuesto manejo irregular de fondos por parte de Alcocer durante la campaña presidencial.

En los audios divulgados por Semana, Ferrer expone diversas acusaciones relacionadas con el círculo cercano de Verónica Alcocer durante su periodo como primera dama.

Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, se escucha a la colomboespañola en los audios.

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Verónica Alcocer y Eva Ferrer - crédito Icbf/Colprensa
Eva Ferrer expone diversas acusaciones relacionadas con el círculo cercano de Verónica Alcocer durante su periodo como primera dama - crédito Icbf/Colprensa

Tras la filtración de los audios, Ferrer afirmó en una entrevista con Caracol Radio que el entonces presidente Gustavo Petro le envió un mensaje que, según ella “le dolió”.

“Petro me escribió y me dolió. Me dijo: ‘Has decidido golpear a las madres de mis hijos’. No entiendo por qué tanto odio”, aseguró la mujer al citado medio de comunicación.

Eva Ferrer comentó a Caracol Radio que su respuesta al exmandatario fue que los audios se habían filtrando, negando ser ella responsable. Además, señaló que, si no comprendía lo ocurrido, lo adecuado sería consultarle a Verónica Alcocer.

“Entonces, yo le dije, ‘disculpa, pero ha sido una filtración. Si no entiendes tanto odio, pregúntaselo a ella, que lleva cuatro años dándome bien fuerte’”, contó la quien fue la amiga de la exprimera dama.

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Según relató Eva Ferrer, el expresidente Gustavo Petro respondió al mensaje que ella le envió, aunque hasta el momento no ha abierto el contenido de esa respuesta. La excolaboradora hizo referencia a este intercambio durante la entrevista, señalando que aún desconoce el detalle de la contestación de Petro.

Ferrer, quien obtuvo la nacionalidad colombiana en el inicio del Gobierno de Petro, dejó claro, en sus palabras, que no tiene conocimiento directo del material que se difundió a la opinión pública.

“Hay una cosa que se llama cuidarse uno. Y ya. Él sabe como es ella. Si tú no eres capaz de ponerte en mi lado, como mínimo, no hay nada que hablar”, afirmó.

Eva Ferrer quien obtuvo la nacionalidad colombiana en el inicio del Gobierno de Petro, dejó claro, en sus palabras, que no tiene conocimiento directo del material que se difundió a la opinión pública - crédito Icbf
Eva Ferrer quien obtuvo la nacionalidad colombiana en el inicio del Gobierno de Petro, dejó claro, en sus palabras, que no tiene conocimiento directo del material que se difundió a la opinión pública - crédito Icbf

Otras declaraciones

En una conversación con Caracol Radio, Eva Ferrer presentó graves señalamientos hacia Verónica Alcocer y las personas de su confianza durante el gobierno de Gustavo Petro.

Ferrer identificó a la exprimera dama como “la mayor traidora” de ese periodo. Además, mencionó que el círculo más cercano de Alcocer estaba compuesto por Agmeth Escaf, Mario Fernández y Manel Grau, a quienes llamó “una banda de criminales”.

Ferrer detalló que estos tres individuos, a quienes denominó “los tres tenores”, participaban en todas las actividades relevantes de Alcocer. “Tres. El primo, el senador y el catalán. Mario Fernández, Agmeth Escaf y Manel Grau”, puntualizó durante la entrevista.

La excolaboradora atribuyó la ruptura de su vínculo personal y profesional con Alcocer a la influencia directa de esas tres personas. Ferrer señaló que su intención inicial era desempeñar un trabajo bajo ciertas condiciones que no se cumplieron, lo que generó un ambiente negativo.

Verónica Alcocer - Eva Ferrer
Eva Ferrer presentó graves señalamientos hacia Verónica Alcocer y las personas de su confianza durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, narró que, aunque no tildó de “traidores” a otros funcionarios, fue testigo de comportamientos que consideró desleales hacia Gustavo Petro. En particular, opinó que Armando Benedetti recibió un trato injusto y resaltó su capacidad de trabajo.

Ferrer recordó también un episodio familiar ocurrido en Navidad, cuando accedió a ayudar a la hija mayor de Alcocer por solicitud de la joven. Tras informar a Alcocer, la comunicación entre ambas quedó interrumpida definitivamente. En el ámbito profesional, Ferrer denunció presiones y malos tratos, afirmando que decidió poner fin a su colaboración tras sentirse vejada.

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