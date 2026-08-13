Terremoto en Colombia: China anunció millonaria donación para atender a los damnificados en el Eje Cafetero, Cali y Chocó

Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, confirmó su respaldo al Gobierno de Colombia en la atención de la emergencia - crédito @zhu_jingyang/X - REUTERS

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El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, anunció en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 una ayuda de USD 1 millón y un envío de asistencia humanitaria para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto, que de acuerdo con los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya deja 273 víctimas, 3.824 heridos y 377 desaparecidos.

“En solidaridad con el pueblo colombiano, China ofrecerá una ayuda financiera de 1 millón de dólares y lote de insumos de asistencia humanitaria por valor de 15 millones de yuanes (USD 2,2 millones), para atender a las necesidades más urgentes de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto”, expresó el diplomático, que mostró desde un primer momento la disposición de gestionar recursos.

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El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, anunció una millonaria donación para los damnificados de la tragedia - crédito @@china_embajada/X

De esta manera se han ido superando una serie de malentendidos en relación con el supuesto rechazo de la ayuda del país asiático hacia Colombia, originada justamente por un mensaje del embajador, que fue utilizado para atacar al entrante Gobierno.

}“Esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto. Ayudennos a transmitir este mensaje, por favor, ¡es urgente!”, dijo aquel entonces el diplomático, que horas después confirmó que estableció contacto con el canciller Omar Bula Escobar.

El anuncio se conoció mientras Jingyang también informaba sobre una reunión con el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, en la que abordaron temas relacionados con el desarrollo regional en la costa norte del país. “Sin buenas infraestructuras y logística de calidad, no hay progreso. Sin visión estratégica, no hay buenas infraestructuras”, expresó el embajador chino en Colombia.

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