158 fotos de la presentación del cortometraje de Infobae que recrea con IA el encuentro entre San Martín y Sarmiento

El cortometraje recrea el cruce de los Andes y las batallas que lideró el General José de San Martín
13 Ago, 2026 04:58 p. m. EST
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El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, presentó el cortometraje "El Libertador"
El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri
Marcelo Tinelli
Daniel Hadad y Viviana Zocco, fundadora y CEO del grupo Vi-Da
El evento se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA
Los Granaderos interpretaron el Himno Nacional
Viviana Zocco junto a sus hijas Camila y Milagros Hadad
Mateo Hadad
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista María Belén Ludueña
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres
El juez federal Ariel Lijo
El juez federal Mariano Borinsky, miembro de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
Inés Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Jorge Brito, presidente del Banco Macro
El empresario Eduardo Costantini
El director ejecutivo de Corporación América, Martín Eurnekian
El diputado nacional Martín Lousteau
El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek
El senador nacional Gerardo Zamora
El senador nacional Wado de Pedro
El diputado nacional Cristian Ritondo
Fabián Fernández, secretario de Medios de la Nación
El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y Julio Conte-Grand, procurador general bonaerense
El juez federal Julián Ercolini
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
El jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay
El empresario Sebastián Eskenazi y el ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
Opy Morales junto a los actores Arturo Puig y Juan Leyrado y Sandra Rojas, CEO de Pan Contenidos, y Pablo Peralta, presidente de GST
El empresario Ricky Sarkany
Isela Costantini, asesora estratégica del Grupo ST y ex presidenta de Aerolíneas Argentinas
Matías Patanian
Teté Cosutarot, Marcelo Tinelli y Lara Piro
El empresario Marcelo Scaglione (Telefé) y Mariano Cúneo Libarona
Mayra Mendoza y Sebastián Galmarini
El Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz; Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; y Sebastián Lacunza, ex ministro de Economía
Marcos Bulgheroni y Eduardo Costantini
Facundo Belocopitt
El empresario Georgie Neuss y el juez federal Ariel Lijo
La ex diputada nacional María Eugenia Vidal
Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)
Liliana Parodi y Luis Ventura
Bernarda y Luis Cella, creadores de Olga
El periodista Jorge Fernández Díaz
Gerardo Zamora, Camau Espíndola, Miguel Ángel Pichetto, Rogelio Frigerio y Alberto Weretilneck
Martín Lousteau, Juan Manuel Olmos, Emiliano Yacobitti y Bárbara Rossen
Coco Fernández
Federico Ibañez, representante de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires
El senador nacional Camau Espíndola junto a Miguel Ángel Pichetto y Rogelio Frigerio
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Juan Leyrado
Arturo Puig
Ricky Sarkany, Opy Morales y Paul Starc
Fulvio Pompeo, secretario general y Relaciones Internacionales del Gobierno porteño
Fernando López, director del Hotel Emperador
Lino Barañao, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Tato Lanusse
Marcelo Tinelli y Martín Kweller
El empresario Raúl Olmos
El diputado nacional Maximiliano Ferraro
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Mayra Mendoza, diputada de la Provincia de Buenos Aires
Sergio Berni y Agustina Propato
Andrea López Barrios, directora general del Grupo Infobae
Pablo Deluca, Director de Relaciones Institucionales de Infobae
Laureano Pérez Izquierdo, director periodístico de Infobae América
La directora de Infobae, Valeria Cavallo, junto a los editores Juan Pablo Elverdín, Leonardo Tagliabúe, Marcos Shaw y Sebastián Catalano
Daniela Blanco, directora editorial en Infobae
La periodista Cristina Pérez
La periodista Luciana Rubinska
Nancy Pazos y su hijo Nicanor Santilli
Marcela Tinayre
El rabino Tzvi Grunblatt
Ricky Sarkany
Fernando Marín
La periodista Luciana Geuna
Ricardo Gil Lavedra y Jorge Telerman
El empresario Georgie Neuss
Carolina Bartel y Gustavo Gómez Repetto
La productora Infobae en Vivo, Andrea Rodríguez
Los periodistas Maru Duffard y Gastón Cavanagh
Teté Coustarot
El periodista Iván Schargrodsky
El ex diputado nacional Facundo Manes
Martin Kweller, CEO y Chairman de Kuarzo Entertainment
Mauricio Macri y Fernando De Andreis
Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile en Argentina
Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, junto al vicerrector, Emiliano Yacobitti, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri
Agustín Agraz y Sandro Scaramelli
El senador provincial Alex Campbell
Ricardo Gil Lavedra, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
El diputado nacional Fernando De Andreis
Darío Turovelzky
El galerista Daniel Maman
Victor Santa María, secretario general del SUTERH
Jorge Reta
El legislador porteño Darío Nieto
Christian Asinelli. vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe)
Fernando Marín
Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
El ex director del Teatro Colón, Jorge Telerman
Mario Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
El diputado nacional Alejandro Finocchiaro
El embajador argentino en India, Mariano Caucino
El empresario Augusto Marini (Blender)
Teté Coustarot
El productor de televisión Juan Cruz Ávila
El empresario Gustavo Scaglione (Telefé)
Baby Etchecopar
El periodista Manu Jove
La periodista Maia Jastreblansky
La periodista Paula Guardia Bourdin
El ex ministro de Cultura Pablo Avelluto
El director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la UBA, Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT)
La consultora en comunicación Alejandra Rafuls
Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia del Estado
Alejandro Meretta, cardiólogo ICBA
Martin Kweller, CEO y Chairman de Kuarzo Entertainment
El productor Gustavo Sofovich
Liliana Parodi, experta en Medios, Comunicación e Imagen
María Susini
El periodista Gonzalo Asis
El senador provincial Diego Valenzuela
El empresario Sebastián Eskenazi
El empresario Marcelo Fígoli
Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
El CEO de Newsan, Luis Galli
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Carolina Barros, directora de Corporación América
Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico
Ariel Cohen Sabban, ex presidente de la DAIA y vicepresidente de Amigos de la Universidad Ben-Gurión
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Víctor Hugo Bugge, ex fotógrafo oficial de la Casa Rosada
La periodista Mónica Gutiérrez
El legislador porteño Diego Marías
José Scioli, director ejecutivo del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina
La abogada Lara Piro
Juan Cruz Ávila y Liliana Parodi
El abogado Juan Manuel Lorenzo, coordinador académico de la maestría de Derecho del Trabajo de la UCA
Eduardo Porretti, director de Cascos Blancos
La periodista María Belén Ludueña
Ricardo Gil Lavedra y Jorge Telerman
Juan Leyrado y Arturo Puig
El periodista Diego Iglesias
El genetista Jorge Dotto, especialista en patología molecular y genética de la Harvard Medical School
La periodista Liliana Franco
El diputado nacional Guillermo Michel
El presidente de la Fundación Gedyt, Luis Caro
La periodista Majo Martino
El economista Santiago Bulat y el legislador porteño, Emmanuel Ferrario
El ex ministro de Justicia Gustavo Ferrari
El periodista Pepe Ochoa
La cirujana plástica Griselda Seleme
Denise Castro, gerente de cuentas institucionales de Infobae, y Desire Cano, directora de asuntos públicos