Con un Black Hawk: así fue la captura en Jalisco del “Coke”, buscado por asesinar al familiar de un policía de EEUU

Las imágenes muestran un helicóptero de color oscuro posado en un campo con hierba alta bajo un cielo nublado. Varios individuos vestidos con equipo táctico oscuro se desplazan alrededor de la aeronave. Video: SSP Jalisco

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Jorge Luis Martínez, alias “Coke”, fue detenido en el estado de Jalisco al ser buscado por el Servicio de Marshals de Estados Unidos por homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración contra el familiar de un policía de ese país.

Su captura se llevó a cabo mediante el intercambio de información con la agencia estadounidense, lo que llevó a la Policía de Jalisco a rastrear y localizar al sujeto que se ocultaba en el municipio de Ameca.

De acuerdo con las autoridades, el “Coke” es originario de California, Estados Unidos. Desde septiembre de 2023 era buscado por un asesinato contra una persona a la que presuntamente apuñaló en varias ocasiones y deshacerse de su cuerpo.

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Fue a través de la unidad de drones de la Comisaría de Inteligencia, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck que obtuvieron datos de que Jorge Luis Martínez se ocultaba en el municipio, por lo que realizaron un despliegue.

Foto: SSP Jalisco

La intervención táctica incluyó también al Escuadrón Aerotáctico Titán y al Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal Preventiva, quienes localizaron al “Coke” en el cruce de Demetrio Mora y Jesús García, en la colonia El Portezuelo.

Al tenerlo asegurado, los elementos de seguridad contactaron a la agencia U.S. Marshals y al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar con los trámites de traslado a Estados Unidos.

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Cabe señalar que la agencia ofrecía una recompensa de hasta 3 mil 500 dólares por información de permitiera la captura de Jorge Luis Martínez de 30 años de edad.

Foto: SSP Jalisco

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco informó que con esta captura suman 8 objetivos aprehendidos mediante la intercomunicación entre la Policía del Estado y agencias estadounidenses a través del Consulado General, desde julio de 2025 hasta la fecha.

Detienen a dos estadounidenses buscados por el FBI por homicidio y narcotráfico

A finales del mes de julio la SSP de Jalisco informó la captura de dos ciudadanos estadounidenses buscados por agencias de justicia de Estados Unidos por delitos que incluyen homicidio, distribución de metanfetamina y agresión armada.

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Los operativos se realizaron en los municipios de Ocotlán y Yahualica en el marco de una coordinación bilateral entre México y las autoridades estadounidenses, que permitieron la detención de Brandon Torres Mesa, de 21 años, y Julio “N”, de 34 años.

Torres Mesa era considerado un objetivo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que contaba con una orden de captura emitida en Washington por los delitos de homicidio, robo y agresión armada. Las autoridades jaliscienses tomaron conocimiento de su paradero gracias al intercambio de información con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara.

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(Impresión de pantalla video)

Las investigaciones establecieron que el joven se desplazaba de manera constante entre la Región Ciénega de Jalisco y el estado de Michoacán, lo que llevó a implementar un operativo de vigilancia para rastrear sus movimientos. El sujeto finalmente fue detenido en la colonia Riveras de Zula, en Ocotlán.

Tras verificar su identidad, las autoridades también constataron que Torres Mesa se encontraba en situación migratoria irregular en el país, por lo que fue trasladado al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo para iniciar los procedimientos de entrega a las autoridades competentes.

Julio “N”, capturado con drones en los Altos Sur de Jalisco

En un operativo independiente, elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a Julio “N”, requerido desde 2024 por la Corte del Distrito Norte de California por distribución de metanfetamina.

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Un hombre aparece de espaldas con las manos esposadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su búsqueda estaba a cargo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), agencia especializada en la localización de prófugos de la justicia estadounidense.

Las labores de inteligencia determinaron que el hombre frecuentaba el municipio de Yahualica, en la región Altos Sur de Jalisco. Para confirmar su presencia antes de la detención, las autoridades desplegaron drones de vigilancia.

Una vez detenido, Julio “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración para dar seguimiento al procedimiento administrativo de su traslado a Estados Unidos.