Erik Lira: revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Cruz Azul y Mónaco

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

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La directiva de Cruz Azul mantiene negociaciones formales con el Mónaco para el posible traspaso de Erik Lira, mediocampista titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. De acuerdo con distintos reportes, el club mexicano no aceptaría una cifra inferior a 3 millones de dólares por el jugador, mientras que la operación aún depende de que el equipo francés libere una plaza de extracomunitario, proceso en el que la salida de Balogun podría ser clave, según reportó el periodista Martín del Palacio.

“Mónaco y Cruz Azul están en negociaciones formales por Erik Lira desde hace un par de días. Por el momento, no hay acuerdo en las cantidades. Recordemos también que se tiene que liberar una plaza de extracomunitario en el Mónaco, pero Balogun está de salida”

El propio futbolista ha reconocido que existen pláticas con equipos europeos, aunque hasta el momento no hay acuerdo en las cantidades. Lira, de 26 años, prioriza emigrar al futbol europeo tras consolidarse como capitán y pieza clave de Cruz Azul, además de su participación destacada en cinco partidos del Mundial 2026. Cabe señalar que en el último torneo de Liga MX, el mediocampista acumuló más de 300 minutos y una precisión de pases de 91.1%, superando a Edson Álvarez en la competencia interna por la posición.

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El propio futbolista ha reconocido que existen pláticas con equipos europeos, aunque hasta el momento no hay acuerdo en las cantidades (captura de pantalla)

El acuerdo con Mónaco depende de una plaza de extracomunitario

Las negociaciones entre Cruz Azul y Mónaco avanzan, pero el traspaso de Lira enfrenta una condición clave: el club francés debe liberar una plaza para futbolistas no comunitarios. De acuerdo con Martín del Palacio, la salida de Balogun podría destrabar la operación en los próximos días. De concretarse, Lira cumpliría su objetivo de llegar al futbol europeo tras rechazar una de las ofertas más altas del balompié árabe.

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

El desenlace se definiría en cuestión de días. Mientras tanto, Cruz Azul valora la aportación de Lira en el mediocampo y considera que, en caso de concretarse la venta, el ingreso permitiría buscar un sustituto antes del cierre del registro de fichajes.

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Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

Al-Jazira ofrece 12 millones de dólares por Lira; el jugador prioriza Europa

Hace algunos días, el club Al-Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, presentó una oferta formal de 12 millones de dólares para hacerse de los servicios de Lira. La propuesta fue considerada viable por la directiva celeste, que le dio luz verde al entorno del jugador para iniciar conversaciones formales.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

A pesar de la oferta económica, la prioridad absoluta del mediocampista sigue siendo el proyecto deportivo en Europa. Personas cercanas a la negociación aseguran que Lira y su agencia de representación están agotando los tiempos de espera ante el interés de escuadras del Viejo Continente. Si no se concreta una propuesta formal y convincente desde Europa, la vía de Emiratos Árabes Unidos se mantiene abierta como alternativa para el futuro del jugador.

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