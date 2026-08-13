México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Erik Lira: revelan nuevos detalles sobre la negociación entre Cruz Azul y Mónaco

El propio futbolista ha reconocido que existen pláticas con equipos europeos

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)
Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)
Guardar

La directiva de Cruz Azul mantiene negociaciones formales con el Mónaco para el posible traspaso de Erik Lira, mediocampista titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. De acuerdo con distintos reportes, el club mexicano no aceptaría una cifra inferior a 3 millones de dólares por el jugador, mientras que la operación aún depende de que el equipo francés libere una plaza de extracomunitario, proceso en el que la salida de Balogun podría ser clave, según reportó el periodista Martín del Palacio.

“Mónaco y Cruz Azul están en negociaciones formales por Erik Lira desde hace un par de días. Por el momento, no hay acuerdo en las cantidades. Recordemos también que se tiene que liberar una plaza de extracomunitario en el Mónaco, pero Balogun está de salida”

El propio futbolista ha reconocido que existen pláticas con equipos europeos, aunque hasta el momento no hay acuerdo en las cantidades. Lira, de 26 años, prioriza emigrar al futbol europeo tras consolidarse como capitán y pieza clave de Cruz Azul, además de su participación destacada en cinco partidos del Mundial 2026. Cabe señalar que en el último torneo de Liga MX, el mediocampista acumuló más de 300 minutos y una precisión de pases de 91.1%, superando a Edson Álvarez en la competencia interna por la posición.

PUBLICIDAD

El propio futbolista ha reconocido que existen pláticas con equipos europeos, aunque hasta el momento no hay acuerdo en las cantidades (captura de pantalla)
El propio futbolista ha reconocido que existen pláticas con equipos europeos, aunque hasta el momento no hay acuerdo en las cantidades (captura de pantalla)

El acuerdo con Mónaco depende de una plaza de extracomunitario

Las negociaciones entre Cruz Azul y Mónaco avanzan, pero el traspaso de Lira enfrenta una condición clave: el club francés debe liberar una plaza para futbolistas no comunitarios. De acuerdo con Martín del Palacio, la salida de Balogun podría destrabar la operación en los próximos días. De concretarse, Lira cumpliría su objetivo de llegar al futbol europeo tras rechazar una de las ofertas más altas del balompié árabe.

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026
El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

El desenlace se definiría en cuestión de días. Mientras tanto, Cruz Azul valora la aportación de Lira en el mediocampo y considera que, en caso de concretarse la venta, el ingreso permitiría buscar un sustituto antes del cierre del registro de fichajes.

PUBLICIDAD

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)

Al-Jazira ofrece 12 millones de dólares por Lira; el jugador prioriza Europa

Hace algunos días, el club Al-Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, presentó una oferta formal de 12 millones de dólares para hacerse de los servicios de Lira. La propuesta fue considerada viable por la directiva celeste, que le dio luz verde al entorno del jugador para iniciar conversaciones formales.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

A pesar de la oferta económica, la prioridad absoluta del mediocampista sigue siendo el proyecto deportivo en Europa. Personas cercanas a la negociación aseguran que Lira y su agencia de representación están agotando los tiempos de espera ante el interés de escuadras del Viejo Continente. Si no se concreta una propuesta formal y convincente desde Europa, la vía de Emiratos Árabes Unidos se mantiene abierta como alternativa para el futuro del jugador.

Temas Relacionados

Erik LiraAS MónacoCruz Azulfutbol europeotraspasosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nuevos nominados, entre sentimientos encontrados y nuevas alianzas, aún pesa salida de Fede

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nuevos nominados, entre sentimientos encontrados y nuevas alianzas, aún pesa salida de Fede

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

De acuerdo con los censos de seguridad pública del INEGI, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales confiscaron 21 mil 088 unidades en 2025; la fuerza federal casi triplicó sus decomisos

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

El lugar real detrás de la película “Loco México Mágico” y que el director llamó “el lugar más feliz del país”

Carlos Santos convierte en comedia el recuerdo de un puerto veracruzano donde, hace 20 años, vecinos se sumaron al rodaje por iniciativa propia y marcaron para siempre la historia que ahora llega a salas

El lugar real detrás de la película “Loco México Mágico” y que el director llamó “el lugar más feliz del país”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: Tormenta tropical Hernan nace en el océano Pacífico; Cristobal se degrada a depresión tropical

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: Tormenta tropical Hernan nace en el océano Pacífico; Cristobal se degrada a depresión tropical

¿Se cancelarán las líneas telefónicas después de la prórroga? Gobierno de México responde

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el registro obligatorio de chips telefónicos tenga como fin la vigilancia ciudadana

¿Se cancelarán las líneas telefónicas después de la prórroga? Gobierno de México responde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

Aseguramiento de armas de fuego se dispara 72 % en México durante 2025

EEUU mantiene alerta de no viajar a Michoacán pese a reanudar actividades oficiales

Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión: fenómeno creció 155% en Oaxaca

El Altiplano: la prisión de máxima seguridad que alberga a cinco exgobernadores mexicanos en el Edomex

Gobierno de Michoacán pide 12 años de prisión para activista que protestó por asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nuevos nominados, entre sentimientos encontrados y nuevas alianzas, aún pesa salida de Fede

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: los nuevos nominados, entre sentimientos encontrados y nuevas alianzas, aún pesa salida de Fede

El lugar real detrás de la película “Loco México Mágico” y que el director llamó “el lugar más feliz del país”

Moisés Peñaloza se convierte en el habitante más votado en los nominados de La Casa de los Famosos 2026

Paola Dalay responde a los rumores de separación de José Eduardo Derbez: ¿Hubo infidelidad?

Gustavo Adolfo Infante respalda a los Topos mexicanos entre la polémica por su intervención en rescates de Colombia

DEPORTES

Antonio Mohamed reclama por el apretado calendario de Toluca entre Leagues Cup y Liga MX

Antonio Mohamed reclama por el apretado calendario de Toluca entre Leagues Cup y Liga MX

México Femenil clasifica a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Flag Football

¡Máscaras y cabelleras en juego! CMLL anuncia brutal cuadrangular para su 93 Aniversario

¿Rafael Camara sustituirá a Checo Pérez en 2027? CEO de Cadillac aclara los rumores

Del Mundial a la polémica en redes: quién es Valeria Marín y por qué es tendencia