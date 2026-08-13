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Rodrigo Lara le ‘cantó la tabla’ a Gustavo Petro y acusó a su Gobierno de “robarse” la Ungrd, que no tendría recursos para afrontar la tragedia

La controversia no solo puso en entredicho la capacidad operativa del Estado para responder a la emergencia, sino que abrió una discusión sobre el manejo de los recursos públicos y el futuro de la gestión del riesgo en el país

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
Rodrigo Lara acusó al expresidente Gustavo Petro de dejar desfinanciada la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa
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Rodrigo Lara, ministro del Interior, acusó en la tarde del jueves 13 de agosto de 2026 al gobierno del expresidente Gustavo Petro de haber desviado recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); todo esto en medio de la polémica por la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a la tragedia derivada del terremoto del lunes 10 de agosto, que ya deja 273 muertos.

Lara, con un corto, pero vehemente mensaje en X, sostuvo sin titubeos que el dinero que debía llegar a las víctimas no estaría disponible porque “se robaron la plata” de la entidad encargada de la gestión del riesgo. Así le salió al paso a la revelación por parte del exmandatario de un supuesto mensaje de Javier Pava, exdirector encargado de la Ungrd, que estuvo en los primeros dos días de la emergencia.

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Rodrigo Lara lanzó duras pullas a Gustavo Petro por manejo de la Ungrd
Con este mensaje en su perfil de X, el ministro Rodrigo Lara lanzó duras pullas a Gustavo Petro por manejo de la Ungrd - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Esto lo dice el Presidente de un gobierno que se robó la Ungrd. Es decir: se robaron la plata que en este preciso momento debería estar llegando a las víctimas del terremoto”, señaló el titular de la cartera política, que ha visitado las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, de magnitud 7,4 y que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar (Chocó), con una profundidad de 103 km.

De acuerdo con Lara, excongresista, excandidato a la Alcaldía de Bogotá e hijo del asesinado exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, discusión con el anterior Gobierno ya no es solo administrativa o judicial, sino operativa, porque el faltante en las arcas de la Ungrd ha influido en la capacidad de atender a los afectados por la emergencia, en la que se han reportado cerca de 3.824 heridos y un número de 377 desaparecidos.

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El supuesto mensaje de Pava describió una ruptura en la conducción de la respuesta

El mensaje atribuido a Pava que Petro compartió, se afirmaba que durante las primeras horas de la respuesta al sismo trabajó en actividades operativas urgentes “para salvar vidas”, pero dijo que era “imposible” seguir bajo el nuevo esquema por diferencias “abismales” con la nueva dirección; en un cargo que fue asumido desde el 12 de agosto por David Santiago Tamayo, el designado por De la Espriella.

En las afirmaciones del saliente funcionario, replicadas por Petro, el exdirector encargado habría señalado que el martes 11 de agosto, en medio del PMU nacional, se enteró de que su gestión había finalizado, al designarse a David Santiago Tamayo como el encargado de asumir lo que se venía. Añadió que alcanzó a trabajar con el funcionario y su equipo durante las primeras horas, para sacar adelante acciones urgentes.

Después de esa referencia inicial, Pava habría dicho que debía definirse “el modelo de respuesta, las prioridades, los aliados y esquema de financiación”, pero afirmó que era “imposible trabajar con ellos”, refiriéndose al equipo de Abelardo de la Espriella, porque las diferencias eran “abismales”. También habría atribuido a la nueva conducción, desde su óptica, un “interés político fundamentalista y neofascismo”.

En desarrollo...

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