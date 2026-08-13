México
Agregar Infobae enGoogle

Cómo armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos: identificación de zonas seguras, protocolos y asignación de tareas

Saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo da a las familias mayor seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ante la constante amenaza sísmica en México, contar con un plan familiar de acción resulta fundamental para reducir riesgos y salvar vidas.

Las autoridades de Protección Civil insisten en la importancia de que cada hogar conozca y practique rutas de evacuación, roles definidos y medidas preventivas, pues la preparación previa permite tomar decisiones rápidas y organizadas durante un movimiento telúrico.

Saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo da a las familias mayor seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

Cinco personas se sientan alrededor de una mesa de madera. Hay un mapa, un bolígrafo, una mochila abierta, dos botellas de agua, una linterna, una radio y un botiquín.
Una familia peruana prepara su plan de emergencia observando un mapa de rutas de evacuación y una mochila de supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puntos que debes considerar para armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos

Este es un paso a paso para armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos, basado en recomendaciones recientes de autoridades mexicanas de Protección Civil, incluyendo Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil:

PUBLICIDAD

1. Detecta y reduce riesgos en casa

  • Revisa la estructura de tu vivienda: identifica muros de carga, columnas y zonas de menor riesgo.
  • Sujeta muebles pesados, repisas y libreros a la pared.
  • Mantén objetos pesados en estantes bajos.
  • Revisa y da mantenimiento a instalaciones de gas, agua y luz.
  • Señala riesgos internos y externos: cables sueltos, tanques de gas, objetos que puedan caer, etc.

2. Diseña rutas de evacuación y zonas seguras

  • Haz un croquis de tu casa y marca rutas de salida.
  • Define zonas seguras dentro y fuera del hogar.
  • Señala puntos de reunión: uno cercano (fuera de la casa) y otro fuera de la colonia, en caso de evacuación mayor.
  • Practica las rutas de salida y mide el tiempo necesario para llegar a zonas seguras.

3. Prepara una mochila de emergencia

  • Incluye agua y alimentos no perecederos para al menos 72 horas.
  • Botiquín de primeros auxilios y medicamentos especiales.
  • Linterna, radio portátil, pilas de repuesto, manta térmica y silbato.
  • Copias de documentos importantes (identificaciones, pólizas, actas, etc.).
  • Artículos de higiene personal y objetos indispensables para cada integrante de la familia.
Mochila azul abierta con agua, alimentos enlatados y empacados, linterna, silbato, radio, botiquín rojo, mantas térmicas, mascarillas y documentos.
Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y botiquín se exhibe sobre una mesa de madera en una casa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Asigna roles y responsabilidades

  • Define quién ayuda a personas con movilidad limitada, niños, adultos mayores o mascotas.
  • Asigna quién toma la mochila y quién verifica las instalaciones antes de evacuar.
  • Todos deben conocer su función en caso de emergencia.

5. Realiza simulacros periódicos

  • Practica evacuaciones y repliegue al menos dos veces al año.
  • Corrige obstáculos o errores detectados durante los simulacros.
  • Ajusta el plan según cambios en la vivienda o integrantes.

6. Actúa durante el sismo

  • Conserva la calma, no corras ni grites.
  • Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y paredes exteriores.
  • Refúgiate en la zona segura previamente identificada (junto a un muro de carga o debajo de un mueble resistente).
  • En edificios: si estás en pisos altos, aplica el repliegue; si estás en planta baja y es seguro, evacúa a la zona externa.
  • No uses elevadores.
Mano grande protege a grupo de personas, mochila, linterna, radio y botiquín sobre suelo agrietado con edificios, árboles, y logos de Protección Civil, Cruz Roja, bomberos.
Una mano grande emerge del suelo agrietado para proteger a un grupo diverso de personas con equipos de emergencia, simbolizando la preparación comunitaria y la labor de rescate ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Después del sismo

  • Espera posibles réplicas y mantente alerta.
  • No vuelvas a tu hogar de manera inmediata tras el sismo por objetos personales, algunas estructuras pueden caer minutos después del temblor o podría ocurrir una réplica.
  • Revisa daños estructurales y fugas de gas, agua o cortos eléctricos.
  • No enciendas fuego si sospechas fuga de gas.
  • Usa mensajes de texto o apps para comunicarte y no saturar líneas.
  • Sigue indicaciones de Protección Civil y no difundas rumores.
  • Consulta periódicamente las recomendaciones oficiales y mantén actualizado tu plan familiar.
Infografía ilustra a personas asegurando muebles, diseñando rutas de evacuación, preparando mochila de emergencia, simulando sismos y resguardándose.
Una guía visual de Infobae detalla acciones para la preparación, respuesta y seguridad de una familia en su hogar antes, durante y después de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un Plan de Acción Familiar en caso de sismos permite a las familias reaccionar de manera rápida, organizada y segura ante una emergencia.

Este tipo de plan ayuda a que todos los integrantes conozcan las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las zonas más seguras dentro y fuera del hogar.

Además, facilita la asignación de responsabilidades específicas, lo que reduce la confusión y el riesgo de accidentes durante el sismo.

La preparación previa también disminuye el pánico, ya que cada persona sabe exactamente qué hacer y cómo actuar en cada momento. Tener listo un plan familiar contribuye a evitar lesiones, agiliza la evacuación y ayuda a proteger a los miembros más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

Este video animado presenta una campaña educativa de INDECII sobre la preparación familiar ante emergencias. Incluye personajes animados que demuestran la asignación de tareas, la identificación de rutas seguras y la conformación de una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y artículos de primeros auxilios. Las escenas ilustran a una familia de cinco miembros y una mascota en su hogar, organizando los suministros. El contenido se enfoca en acciones concretas para elaborar un plan familiar.

Finalmente, seguir un plan de acción permite atender mejor las indicaciones de las autoridades y mejora las posibilidades de resguardo y recuperación tras el evento.

Temas Relacionados

Plan FamiliarsismosProtección CivilDesastres Naturalesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: se comienzan a registrar lluvias en el Edomex y la capital

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: se comienzan a registrar lluvias en el Edomex y la capital

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

La lona fue localizada la mañana de este jueves en un puente peatonal del sector Montebello, sobre la avenida Álvaro Obregón, y contiene acusaciones contra el teniente apodado “El Brujo” por presuntamente dejar en libertad a integrantes de La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

Tras una serie de seis conciertos inolvidables en el Estadio GNP Seguros, este es un recuento de los momentos maás memorables del querido artista en la capital mexicana

Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto

El reality está a dos semanas de concluir

Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto

Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora

La sustancia iba disimulada entre costales dentro de una caja refrigerada en la frontera sonorense; un juez lo vinculó por transporte de droga y ordenó internarlo en un penal federal

Procesan a hombre que ocultaba más de 2 toneladas y media de metanfetamina entre costales de alimento para ganado en Sonora
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

Aseguran más de 2.2 millones de cigarros presuntamente apócrifos en el AICM

Salió a pescar en Acapulco y no regresó por días: la Marina lo encontró vivo en alta mar

ENTRETENIMIENTO

Un hijo propio: La estremecedora historia real del documental de Netflix que ocurrió en México

Un hijo propio: La estremecedora historia real del documental de Netflix que ocurrió en México

Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto

Qué estudió y a qué se dedica Michel, el hijo menor de Verónica Castro y hermano de Cristian Castro

Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a semanas de cumplir 60 años

DEPORTES

Usuarios en redes tunden a Marc Crosas por romántico mensaje a Valeria Marín tras salida de TUDN

Usuarios en redes tunden a Marc Crosas por romántico mensaje a Valeria Marín tras salida de TUDN

Buscan que Estadio Cuauhtémoc sea sede para la Copa Oro 2027

México enfrentará a Suiza que dirige el hermano de Diana Flores

Los cuatros grandes de la Liga MX que se perfilan a las finales de la Leagues Cup

Álvaro Angulo fuera de peligro tras lesionarse con Pumas en la Leagues Cup