Cómo armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos: identificación de zonas seguras, protocolos y asignación de tareas

Ante la constante amenaza sísmica en México, contar con un plan familiar de acción resulta fundamental para reducir riesgos y salvar vidas.
Las autoridades de Protección Civil insisten en la importancia de que cada hogar conozca y practique rutas de evacuación, roles definidos y medidas preventivas, pues la preparación previa permite tomar decisiones rápidas y organizadas durante un movimiento telúrico.
Saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo da a las familias mayor seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.
Los puntos que debes considerar para armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos
Este es un paso a paso para armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos, basado en recomendaciones recientes de autoridades mexicanas de Protección Civil, incluyendo Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil:
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1. Detecta y reduce riesgos en casa
- Revisa la estructura de tu vivienda: identifica muros de carga, columnas y zonas de menor riesgo.
- Sujeta muebles pesados, repisas y libreros a la pared.
- Mantén objetos pesados en estantes bajos.
- Revisa y da mantenimiento a instalaciones de gas, agua y luz.
- Señala riesgos internos y externos: cables sueltos, tanques de gas, objetos que puedan caer, etc.
2. Diseña rutas de evacuación y zonas seguras
- Haz un croquis de tu casa y marca rutas de salida.
- Define zonas seguras dentro y fuera del hogar.
- Señala puntos de reunión: uno cercano (fuera de la casa) y otro fuera de la colonia, en caso de evacuación mayor.
- Practica las rutas de salida y mide el tiempo necesario para llegar a zonas seguras.
3. Prepara una mochila de emergencia
- Incluye agua y alimentos no perecederos para al menos 72 horas.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos especiales.
- Linterna, radio portátil, pilas de repuesto, manta térmica y silbato.
- Copias de documentos importantes (identificaciones, pólizas, actas, etc.).
- Artículos de higiene personal y objetos indispensables para cada integrante de la familia.
4. Asigna roles y responsabilidades
- Define quién ayuda a personas con movilidad limitada, niños, adultos mayores o mascotas.
- Asigna quién toma la mochila y quién verifica las instalaciones antes de evacuar.
- Todos deben conocer su función en caso de emergencia.
5. Realiza simulacros periódicos
- Practica evacuaciones y repliegue al menos dos veces al año.
- Corrige obstáculos o errores detectados durante los simulacros.
- Ajusta el plan según cambios en la vivienda o integrantes.
6. Actúa durante el sismo
- Conserva la calma, no corras ni grites.
- Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y paredes exteriores.
- Refúgiate en la zona segura previamente identificada (junto a un muro de carga o debajo de un mueble resistente).
- En edificios: si estás en pisos altos, aplica el repliegue; si estás en planta baja y es seguro, evacúa a la zona externa.
- No uses elevadores.
7. Después del sismo
- Espera posibles réplicas y mantente alerta.
- No vuelvas a tu hogar de manera inmediata tras el sismo por objetos personales, algunas estructuras pueden caer minutos después del temblor o podría ocurrir una réplica.
- Revisa daños estructurales y fugas de gas, agua o cortos eléctricos.
- No enciendas fuego si sospechas fuga de gas.
- Usa mensajes de texto o apps para comunicarte y no saturar líneas.
- Sigue indicaciones de Protección Civil y no difundas rumores.
- Consulta periódicamente las recomendaciones oficiales y mantén actualizado tu plan familiar.
Contar con un Plan de Acción Familiar en caso de sismos permite a las familias reaccionar de manera rápida, organizada y segura ante una emergencia.
Este tipo de plan ayuda a que todos los integrantes conozcan las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las zonas más seguras dentro y fuera del hogar.
Además, facilita la asignación de responsabilidades específicas, lo que reduce la confusión y el riesgo de accidentes durante el sismo.
La preparación previa también disminuye el pánico, ya que cada persona sabe exactamente qué hacer y cómo actuar en cada momento. Tener listo un plan familiar contribuye a evitar lesiones, agiliza la evacuación y ayuda a proteger a los miembros más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
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Finalmente, seguir un plan de acción permite atender mejor las indicaciones de las autoridades y mejora las posibilidades de resguardo y recuperación tras el evento.
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