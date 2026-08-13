Cómo armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos: identificación de zonas seguras, protocolos y asignación de tareas

Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ante la constante amenaza sísmica en México, contar con un plan familiar de acción resulta fundamental para reducir riesgos y salvar vidas.

Las autoridades de Protección Civil insisten en la importancia de que cada hogar conozca y practique rutas de evacuación, roles definidos y medidas preventivas, pues la preparación previa permite tomar decisiones rápidas y organizadas durante un movimiento telúrico.

Saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo da a las familias mayor seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

Una familia peruana prepara su plan de emergencia observando un mapa de rutas de evacuación y una mochila de supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puntos que debes considerar para armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos

Este es un paso a paso para armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos, basado en recomendaciones recientes de autoridades mexicanas de Protección Civil, incluyendo Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil:

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1. Detecta y reduce riesgos en casa

Revisa la estructura de tu vivienda: identifica muros de carga, columnas y zonas de menor riesgo.

Sujeta muebles pesados, repisas y libreros a la pared.

Mantén objetos pesados en estantes bajos.

Revisa y da mantenimiento a instalaciones de gas, agua y luz.

Señala riesgos internos y externos: cables sueltos, tanques de gas, objetos que puedan caer, etc.

2. Diseña rutas de evacuación y zonas seguras

Haz un croquis de tu casa y marca rutas de salida.

Define zonas seguras dentro y fuera del hogar.

Señala puntos de reunión: uno cercano (fuera de la casa) y otro fuera de la colonia, en caso de evacuación mayor.

Practica las rutas de salida y mide el tiempo necesario para llegar a zonas seguras.

3. Prepara una mochila de emergencia

Incluye agua y alimentos no perecederos para al menos 72 horas.

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos especiales.

Linterna, radio portátil, pilas de repuesto, manta térmica y silbato.

Copias de documentos importantes (identificaciones, pólizas, actas, etc.).

Artículos de higiene personal y objetos indispensables para cada integrante de la familia.

Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y botiquín se exhibe sobre una mesa de madera en una casa peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Asigna roles y responsabilidades

Define quién ayuda a personas con movilidad limitada, niños, adultos mayores o mascotas.

Asigna quién toma la mochila y quién verifica las instalaciones antes de evacuar.

Todos deben conocer su función en caso de emergencia.

5. Realiza simulacros periódicos

Practica evacuaciones y repliegue al menos dos veces al año.

Corrige obstáculos o errores detectados durante los simulacros.

Ajusta el plan según cambios en la vivienda o integrantes.

6. Actúa durante el sismo

Conserva la calma, no corras ni grites.

Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y paredes exteriores.

Refúgiate en la zona segura previamente identificada (junto a un muro de carga o debajo de un mueble resistente).

En edificios: si estás en pisos altos, aplica el repliegue; si estás en planta baja y es seguro, evacúa a la zona externa.

No uses elevadores.

Una mano grande emerge del suelo agrietado para proteger a un grupo diverso de personas con equipos de emergencia, simbolizando la preparación comunitaria y la labor de rescate ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Después del sismo

Espera posibles réplicas y mantente alerta.

No vuelvas a tu hogar de manera inmediata tras el sismo por objetos personales, algunas estructuras pueden caer minutos después del temblor o podría ocurrir una réplica.

Revisa daños estructurales y fugas de gas, agua o cortos eléctricos.

No enciendas fuego si sospechas fuga de gas.

Usa mensajes de texto o apps para comunicarte y no saturar líneas.

Sigue indicaciones de Protección Civil y no difundas rumores.

Consulta periódicamente las recomendaciones oficiales y mantén actualizado tu plan familiar.

Una guía visual de Infobae detalla acciones para la preparación, respuesta y seguridad de una familia en su hogar antes, durante y después de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con un Plan de Acción Familiar en caso de sismos permite a las familias reaccionar de manera rápida, organizada y segura ante una emergencia.

Este tipo de plan ayuda a que todos los integrantes conozcan las rutas de evacuación, los puntos de reunión y las zonas más seguras dentro y fuera del hogar.

Además, facilita la asignación de responsabilidades específicas, lo que reduce la confusión y el riesgo de accidentes durante el sismo.

La preparación previa también disminuye el pánico, ya que cada persona sabe exactamente qué hacer y cómo actuar en cada momento. Tener listo un plan familiar contribuye a evitar lesiones, agiliza la evacuación y ayuda a proteger a los miembros más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

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Este video animado presenta una campaña educativa de INDECII sobre la preparación familiar ante emergencias. Incluye personajes animados que demuestran la asignación de tareas, la identificación de rutas seguras y la conformación de una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y artículos de primeros auxilios. Las escenas ilustran a una familia de cinco miembros y una mascota en su hogar, organizando los suministros. El contenido se enfoca en acciones concretas para elaborar un plan familiar.

Finalmente, seguir un plan de acción permite atender mejor las indicaciones de las autoridades y mejora las posibilidades de resguardo y recuperación tras el evento.