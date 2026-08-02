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Esperanza Gómez compartió sus impresiones sobre los cambios en la industria del entretenimiento adulto: “Las porn star hace rato se acabaron”

La reconocida actriz de entretenimiento adulto compartió sus impresiones sobre el modo en que se transformó la industria con la llegada de plataformas como OnlyFans

La empresaria y actriz para adultos señaló que las porn star tradicionales desaparecieron por la facilidad actual para conseguir talentos en redes sociales - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
La empresaria y actriz para adultos señaló que las porn star tradicionales desaparecieron por la facilidad actual para conseguir talentos en redes sociales - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
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Como parte de la promoción de su formato de pódcast Call Me Hope, la actriz de entretenimiento para adultos y empresaria Esperanza Gómez dio una reveladora entrevista en el formato Lo Más Viral, de la sección digital de Noticias Caracol. Allí abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional, destacando especialmente sus reflexiones sobre la industria de la que se transformó en uno de sus rostros de referencia en Colombia.

Buena parte de sus comentarios se dirigieron al impacto que tuvo la plataforma OnlyFans. Habiendo vivido la etapa previa y la posterior, la actriz no dudó en calificarlo como un punto de quiebre para todo el sector. “Muchas de las compañías, de tener 200, 300 empleados hoy en día y de tener una bodega del tamaño del canal Caracol como productora, como sede, terminaron en oficinas”, señaló. “Esta plataforma quebró muchas productoras de entretenimiento adulto tradicional”.

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Para las actrices, en cambio, el balance fue opuesto. “Para nosotras fue una bendición”, afirmó. Pero esa democratización del contenido trajo una consecuencia directa sobre el valor del trabajo en la industria, pues desde el punto de vista la caldense el hecho de que existiese una mayor demanda de actrices propició la desaparición de las actrices porno tradicionales.

“Las porn star hace rato se acabaron”, dijo sin rodeos. “Hoy en día casi el 80% de las mujeres se empelota en cualquier red social. Entonces, conseguir talentos para hacer pornografía es muy fácil. En la época cuando yo todavía llegué no era tan fácil”, afirmó.

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Esperanza Gómez aseguró que ha grabado relativamente pocas producciones para adultos durante su carrera en la industria y dio los motivos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza Gómez dijo que OnlyFans marcó un punto de quiebre en la industria del entretenimiento para adultos, llevando al cierre de muchos estudios, pero dándole más oportunidadas a las actrices - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

“Nos pagaban muy bien por una escena. Hoy en día las productoras no pagan bien. ¿Por qué? Porque no es rentable para ellos", explicó Gómez, que incluso hizo el contraste sobre cómo se manejaba el negocio antes y cómo se hace ahora.

“Antiguamente las productoras tradicionales formaban las porn star, pero cuando te convertían en una te volvías muy costosa, porque ya tus escenas tenían que pagarte lo que tú cobraras por hacer una escena. Las productoras hoy en día cogen una chica nueva que llega, filman máximo entre cinco y... no pasan de las diez escenas, y la siguiente, y la siguiente y las desechan como si fueran cosas desechables”, compartió, como su argumento de peso para afirmar por qué no existían las porn star.

Esperanza Gómez cuestionó la falta de regulación en Colombia para la creación de contenido para adultos

La actriz confesó que su rutina de belleza incluye botox, mascarillas y plasma sanguíneo, gastos que pueden superar los 15 mil dólares mensuales - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram
Esperanza Gómez afirmó que las productoras reemplazan a las actrices nuevas tras pocas escenas grabadas - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram

La caldense también se refirió a las condiciones laborales en Colombia relativas al sector. “Hay mucha gente que llega a este mundo y se aprovecha del desconocimiento de las chicas nuevas”, manifestó. Si bien aclaró que nunca ha trabajado con productoras colombianas, explicó que hay regulaciones en Estados Unidos y Europa para evitar abusos de confianza o situaciones de acoso o abuso sexual. “Si a mí el productor me llega a insinuar cualquier cosa, yo tengo derecho de ir a la policía y denunciarlo”, advirtió.

De ahí que sus señalamientos fuesen contra las agencias de modelos orientadas a generar réditos en OnlyFans. “De verdad las están explotando, les ofrecen ciertas garantías que nunca a la larga terminan siendo reflejadas, entonces las ponen a hacer cosas que no deberían estar haciendo”, señaló.

Esperanza Gómez reveló que los problemas legales y laborales han afectado gravemente su salud física y mental - crédito @yoesperanzagomez/Instagram
Esperanza Gómez denunció que agencias orientadas a OnlyFans explotan a mujeres en Colombia - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Esperanza Gómez afirmó que las actrices en Colombia no tienen protección, ante la falta de regulaciones en el país para esta práctica. “Llega cualquier Pepito Pérez, monta una agencia o crea supuestamente una productora y las contratan y las ponen a hacer cosas que no deberían estar haciendo”, manifestó.

Sobre el mito más extendido que rodea a su industria fue directa: “Que a las mujeres nos someten todo el tiempo”. En la industria legal, aclaró, ocurre lo contrario. “El poder en la industria del entretenimiento adulto lo tenemos las mujeres”.

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