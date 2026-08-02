‘Lalis’ protagonizó discusión con Sara Castellanos y Carol Borda por queja ético-disciplinaria en su contra: “Qué vergüenza”

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

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Ante la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes, las congresistas Carol Stefanny Borda Acevedi y Sara Jimena Castellanos Rodríguez presentaron un escrito de coadyuvancia a una queja ético-disciplinaria presentada por Lorena Murcia contra la representante Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”.

La queja se basa en un fragmento de una declaración que hizo la comediante María Camila Fonseca, conocida como “Macafolla” en el show de comedia La Megacárcel, en relación con el reclutamiento de menores de edad por parte de las extintas Farc.

“Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años. ¿Qué pasa con los niños? (...) Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”, dijo la creadora de contenido, que estaba en compañía de “Lalis”, que reaccionó con risas a las aseveraciones de “Macafolla”.

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Las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda coadyuvaron una queja contra Laura Daniel Beltrán y la señalaron de haberse burlado de las víctimas del reclutamiento - crédito @sarag12, @smilelalis/IG y @CarolBordaA

Según se indica en la queja, esa intervención constituyó un trato vulgar y degradante de las personas que fueron reclutadas.

La representante Laura Daniela Beltrán reaccionó a la coadyuvancia de las congresistas y advirtió que la acción que adelantaron ante la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara no precede, debido a que, cuando participó en el programa de sátira política todavía no era congresista.

“Qué vergüenza uno ir por la vida demostrando la profunda ignorancia por las instituciones y antes sentirse orgulloso. Señoras, no procede porque no era congresista en ejercicio. Invito a leer la Ley 1828 de 2017. La ignorancia es atrevida”, aseveró “Lalis” en una publicación de X.

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La congresista Lalis aseguró que la coadyuvancia de las congresistas Borda y Castellanos de una queja en su contra no procederá - crédito @smilelalis/X

Sin embargo, las legisladoras insistieron en su postura y reafirmaron su decisión de respaldar la queja ético-disciplinaria presentada en contra de la representante. Por un lado, Sara Castellanos aseguró no sentirse avergonzada por haber coadyuvado la queja.

Contrario a ello, aseguró que la pena debería sentirla la persona que encuentre divertida la realidad vivida por quienes fueron reclutados por las Farc siendo menores de edad.

“A mí no me da vergüenza coadyuvar la queja de una víctima. Vergüenza me daría burlarme de las víctimas, discriminarlas, esconderme y, después, no dar la cara.¡La hipocresía de la izquierda!”, señaló Castellanos en la red social.

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La congresista Sara Castellanos reafirmó su postura de respaldar una queja contra Lalis - crédito @sarag12/X

Por otro lado, la legisladora Carol Borda señaló a “Lalis” de confundir la fecha de grabación del programa en cuestión con la totalidad de la conducta examinada. Aseguró que la representante hizo una “lectura incompleta de la Ley 1828 de 2017, por medio de la cual se expidió el Código de Ética y Disciplinario del Congresista. “Me extraña de ti que presumes tanta rigurosidad”, dijo.

Borda explicó en qué consistió la coadyuvancia que presentó y solicitó a Laura Daniela Beltrán disculparse con las víctimas del reclutamiento forzado en Colombia.

“La coadyuvancia de la queja de @lorenamurciag distingue los hechos previos de las actuaciones posteriores realizadas como congresista. Y con el oficio de la @DefensoriaCol solo se te solicita algo básico, compórtate a la altura del cargo que ostentas y pide disculpas a las víctimas”, aseveró.

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La congresista Carol Borda contradijo a Laura Beltrán y la señaló de no ser rigurosa ante la interpretación de la normativa - crédito @CarolBordaA/X

Adicionalmente, puso en duda la capacidad argumentativa de la congresista del Pacto Histórico y la calificó de mezquina. “¿A qué edad te diste cuenta que la suficiencia del argumento no depende del tono, sino de la capacidad para responder el planteamiento jurídico? Deja la mezquindad”, añadió.

Pronunciamiento de ‘Lalis’ tras las críticas

Declaraciones de la representante a la Cámara del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, más conocida como Lalis- crédito @smilelalis/IG

En redes sociales, la congresista se refirió a las críticas que recibió por las declaraciones de “Macafolla” en el programa. Aseguró que los señalamientos surgieron ante una manipulación de la información y aclaró que su burla no iba dirigida a los niños reclutados por las Farc.

“La crítica era para quienes llevan años usando las víctimas del conflicto para vender una narrativa de miedo, guerra y odio, incluso queriendo acabar con la JEP, que si no fuera por la JEP, ustedes ni siquiera tendrían esa cifra”, dijo.

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