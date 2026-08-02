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Madoka Magica llega a cines de México y Latinoamérica: conoce la fecha de estreno

El universo de Madoka Kaname y sus compañeras vuelve a brillar en la gran pantalla

Ilustración de personajes de anime. Homura Akemi de espaldas con alas, Madoka Kaname flotando, Sayaka Miki, Kyoko Sakura y Mami Tomoe. Fondo abstracto
Los cines de México y Latinoamérica recibirán el 1 de octubre la nueva película Puella Magi Madoka Magica - Walpurgisnacht Rising. (Cortesía)
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Puella Magi Madoka Magica regresa a los cines de México y Latinoamérica con el estreno de Walpurgisnacht Rising el 1 de octubre de 2026.

Konnichiwa!, junto con Aniplex of America, trae de vuelta a la pantalla grande la esperada secuela de la franquicia de chicas mágicas.

El reestreno se realiza trece años después de la primera película distribuida por Konnichiwa! en la región, celebrando el impacto duradero de la saga.

Los fans podrán revivir toda la historia con la proyección previa de las películas Beginnings, Eternal y Rebellion durante agosto y septiembre.

Konnichiwa!, Aniplex of America y el regreso de Madoka Magica

El regreso de la franquicia tiene un significado especial para Konnichiwa!, ya que Madoka Magica inició su camino como distribuidora de anime en México hace trece años.

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La empresa destaca la colaboración con Aniplex of America en este lanzamiento, reafirmando el lazo con la saga que marcó un antes y un después en su historia.

La organización del ciclo de reestrenos permite que nuevos espectadores y seguidores experimenten la evolución completa de la narrativa antes del estreno de la nueva película.

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Así, el público podrá entender el contexto y los cambios de los personajes principales a lo largo de la saga.

Póster de anime. Varios personajes femeninos con trajes de colores, una con alas negras, flotando en un cielo nuboso. Texto: 'Puella Magi Madoka Magica'
Póster promocional de Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising. (Cortesía)

Fechas de estreno: agosto, septiembre y octubre de 2026

El calendario de proyecciones comienza el 20 de agosto con el reestreno de Beginnings y Eternal.

El 3 de septiembre será el turno de Rebellion, que amplía la historia y anticipa el siguiente capítulo.

Finalmente, Walpurgisnacht Rising llegará a los cines el 1 de octubre, completando el ciclo para la audiencia latinoamericana.

Este esquema ofrece la oportunidad de revivir el recorrido de Madoka Kaname y sus compañeras antes del estreno de la esperada secuela, permitiendo una preparación integral para los seguidores de la franquicia.

Magica Quartet y el equipo creativo de SHAFT

La nueva película cuenta con la participación del Magica Quartet en la historia original, con Akiyuki Shimbo como director en jefe, Gen Urobuchi (Nitroplus) como guionista, la diseñadora aokiume y la animación del estudio SHAFT.

Este equipo creativo ha sido responsable del estilo y la profundidad que distinguen a la franquicia desde su inicio en 2011.

La continuidad de los principales responsables garantiza que la nueva entrega mantenga la esencia y complejidad que han caracterizado a Madoka Magica, atrayendo tanto a veteranos como a quienes recién descubren la saga.

Póster de la película Puella Magi Madoka Magica. Muestra a seis personajes de anime: cinco chicas mágicas y una pequeña criatura blanca, frente a pirámides
El calendario de proyecciones comienza el 20 de agosto con el reestreno de Beginnings y Eternal. (Cortesía)

El legado de Madoka Magica desde 2011

Desde su estreno, Puella Magi Madoka Magica rompió moldes dentro del género de chicas mágicas, integrando elementos de fantasía, suspenso y un tono mucho más sombrío de lo esperado.

La historia de Madoka Kaname y Sayaka Miki, quienes aceptan la propuesta de Kyubey de convertirse en chicas mágicas a cambio de un deseo, se transforma rápidamente en un relato de sacrificios, responsabilidad y consecuencias trágicas.

Este enfoque renovado y su profundidad narrativa han permitido que la franquicia mantenga su vigencia y sume nuevas generaciones de seguidores, consolidando su estatus como referente del anime contemporáneo.

Qué esperar del ciclo de reestrenos y de Walpurgisnacht Rising

El público que asista a las funciones podrá redescubrir los momentos clave de la saga, desde los orígenes hasta los nuevos conflictos que plantea la secuela.

El ciclo de reestrenos prepara el terreno para Walpurgisnacht Rising, permitiendo comprender la progresión de la trama y la evolución de los personajes.

Póster de anime "Puella Magi Madoka Magica The Movie - Rebellion" con seis chicas mágicas, incluyendo a Madoka Kaname con arco y flecha
El 3 de septiembre será el turno de Rebellion, que amplía la historia y anticipa el siguiente capítulo. (Cortesía)

Fechas clave: Beginnings, Eternal, Rebellion y Walpurgisnacht Rising

El ciclo de exhibiciones permite a la audiencia disfrutar:

  • Puella Magi Madoka Magica: Beginnings y Eternal: desde el 20 de agosto
  • Puella Magi Madoka Magica: Rebellion: a partir del 3 de septiembre
  • Puella Magi Madoka Magica: Walpurgisnacht Rising: estreno el 1 de octubre.

Este regreso a la pantalla grande reafirma el lugar de Madoka Magica como una de las sagas más influyentes del anime moderno y celebra su impacto en la cultura pop latinoamericana.

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