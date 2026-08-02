Despliegan operativo por narcobloqueos en Los Reyes, Michoacán, tras presunta detención de un líder criminal

En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales

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La Guardia Civil desplegó un operativo en Los Reyes y municipios aledaños de Michoacán luego de que se registraran narcobloqueos en diversos puntos de la zona, como resultado de un operativo.

Tras los hechos, medios locales reportaron la presunta detención de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5″ o “El Wicho”, señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los presuntos líderes de Cárteles Unidos. El gobierno estadounidense ofrece hasta 3 millones de dólares por información que permitiera su captura.

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La detención no fue confirmada de manera oficial y hasta el momento el Registro Nacional de Detenciones no arroja la respectiva ficha. Lo que sí documentaron las autoridades fue el despliegue de elementos de seguridad para restablecer condiciones en la zona, proteger a la población y liberar las vías de comunicación, en coordinación con autoridades federales.

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