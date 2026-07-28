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Galilea Montijo confirma que Fede Vigevani le regalará su camioneta a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026

La producción confirmó que el creador de contenido podrá regalarle la camioneta a Karina Torres

Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede Vigevani se ganó en La Casa de los Famosos México y se la regalará a Karina Torres (RS)
Cuánto cuesta la lujosa camioneta que Fede Vigevani se ganó en La Casa de los Famosos México y se la regalará a Karina Torres (RS)
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Tras la victoria de Fede Vigevani en la prueba del líder y ganar una camioneta Leapmotor B10 el creador externo su deseo de regalarle el premio a “La Licenciada” Karina Torres.

Tras la victoria, Vigevani mencionó en el confesionario la posibilidad de darle la Leapmotor B10 a Karina Torres.

“Me encantaría poder regalarle el auto a Karina. ¿Puedo hacer eso?”, comentó Vigevani.

La producción, representada por La Jefa, respondió: “Bueno, eso ya lo veremos cuando salgas. No es una decisión que tengas que tomar ahora”.

Tras la petición, la conductora Galilea Montijo en el matutino “Hoy” señaló que la decisión se hará oficial está noche durante la transmisión.

Seguramente ya lo harán oficial. Él parece que se lo quiere regalar a Karina, es una supernave, en serio, porque aparte yo tuve la oportunidad de meterme al coche y está increíble, porque él sabe obviamente que es el socio del público”, comentó.

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Montijo destacó el gesto de Vigevani y aseguró que la decisión se hará oficial durante la transmisión: “Seguramente hoy por la noche ya lo harán oficial y está padrísimo por parte de Fede, está increíble”

Galilea Montijo confirmó que la decisión se hará oficial esta noche. (Instagram: galileamontijo)
Galilea Montijo confirmó que la decisión se hará oficial esta noche. (Instagram: galileamontijo)

¿Cuánto vale la camioneta que le regalarán a Karina Torres?

El Leapmotor B10, color azul claro, corresponde a un SUV compacto eléctrico de rango extendido (REEV) equipado con tecnología “Ultra Híbrida”.

Este modelo suma una autonomía total de 990 km combinando una batería de 18.8 kWh y un generador a gasolina de 1.5 litros. El precio en el mercado mexicano inicia en $575,000 pesos para la versión completamente equipada.

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En el interior, el SUV integra una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas, cuadro digital de instrumentos de 8.8 pulgadas, techo panorámico y sistema de sonido con 12 bocinas. La seguridad queda a cargo de siete bolsas de aire y 17 funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS).

Como líder de la semana, Vigevani obtiene inmunidad total: ningún habitante puede nominarlo durante los próximos días (RS)
Como líder de la semana, Vigevani obtiene inmunidad total: ningún habitante puede nominarlo durante los próximos días (RS)

Fede Vigevani: el infiltrado de la producción

El youtuber Fede Vigevani será un jugador infiltrado durante esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Su misión será cumplir retos a lo largo de los días, los retos serán elegidos por el público a través del canal de WhatsApp del reality.

Vigevani deberá cumplir los retos dentro de la casa sin que el resto de los habitantes se enteren de su papel.

Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.
Fede Vigevani rregresa a Perú para brindar concierto.

Las primeras misiones de Fede Vigevani

Las primeras misiones como habitante infiltrado dentro de la casa fueron esconder el papel de baño de toda la casa, además de esconder las orejeras de todo el cuarto Ibiza.

El primer movimiento de ese papel ya tuvo efecto fuera y dentro de la casa. En la madrugada del 27 de julio, Fede escondió el papel de baño después de que los seguidores del programa eligieran ese objeto con 105,000 votos, por encima de otras opciones como café o sartenes.

La producción no precisó cuántas misiones recibirá el cómplice ni con qué frecuencia el público podrá enviarlas, detalles que se irán revelando en las próximas emisiones del programa.

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)
Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos (ViX)

La relación entre Fede Vigevani y Karina Torres

Karina Torres fijó su atención en Fede Vigevani desde las primeras horas de La Casa de los Famosos México, la influencer dejó ver su interés en una conversación con Gema Garoa, mientras el creador de contenido argentino entra con la ventaja de ser el habitante infiltrado.

La conversación entre ambas dejó en claro que el atractivo de Fede trascendía lo profesional: “Está guapísimo y me encantaría conocerlo. Está bien guapo, güey”.

La espontaneidad del intercambio se mantuvo a lo largo de varios minutos. “Me quedé fría. Yo pensaba que estaba chaparrito”, reconoció Karina, mientras que Gema coincidió: “Yo también”.

Entre risas, ambas reconocieron que el público estaba atento a sus comentarios: “¡Pero ustedes sí nos escuchan!”, bromeó Karina, a lo que Gema respondió: “Pero ustedes sí nos van a sacar”.

Karina Torres
El shipeo entre los creadores contenido ha comenzado a tomar fuerza en redes sociales (Captura de pantalla)

Estos comentarios en combinación con el posible regalo de Vigevani a Karina hacen que el shipeo con el creador de contenido comience a tomar fuerza.

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