Jaime Bonilla niega que video donde amenaza a Marina del Pilar sea suyo y acusa una “cortina de humo” del gobierno estatal

Un video difundido en X reaviva la disputa entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar en Baja California por una amenaza atribuida al exgobernador. (Foto: redes sociales)

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El exgobernador Jaime Bonilla rechazó el pasado 27 de julio la autenticidad de un video difundido en X por el periodista Luis Chaparro, en el que se escucha una voz atribuida al político decir: “Le voy a romper su madre a Marina, todo el pinche tiempo que tenga yo de vida”.

Jaime Bonilla sostuvo en entrevista con el medio Brújula News que no reconoce “el lugar, la fecha ni las personas” y afirmó que el material “no tiene calidad probatoria”.

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El exgobernador de Baja California argumentó que, con inteligencia artificial, “se puede clonar la voz de cualquiera” y retó a que se precise “la fecha, el lugar y los nombres de las personas que están ahí”.

Jaime Bonilla reta a precisar la fecha, el lugar y los asistentes del encuentro donde se habría grabado el audio

El exmandatario sostuvo que no puede reconocer a las personas ni el contexto de la supuesta conversación y afirmó que la pieza carece de sustento. (Foto: Twitter / @Jaime_BonillaV)

Bonilla también acusó que la difusión forma parte de una estrategia del Gobierno estatal y “sus operadores” para responsabilizarlo por la situación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

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De acuerdo con Chaparro, el enojo en la reunión tendría como trasfondo un multimillonario contrato, que al parecer sería el de una planta fotovoltaica. El medio local indicó que el Gobierno del Estado tiene denunciado al exmandatario y a seis exfuncionarios por ese asunto.

Sobre la presunta relación del video con el contrato mencionado, Bonilla afirmó que, si se trata de la planta fotovoltaica, “ese no era un contrato” suyo, sino “de una empresa”, y desafió a que se demuestre su implicación.

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“No hayan qué hacer con todo lo que está saliendo, es otra cortina de humo para distraer la atención de los audios que tienen a la gobernadora contra la pared”, aseguró.

Audios publicados sobre Marina del Pilar reactivaron el conflicto

Se publicaron cuatro audios atribuidos a Marina del Pilar sobre intermediarios ligados a agencias de Estados Unidos. REUTERS/Jorge Duenes

Desde el pasado mes de junio, Héctor de Mauleón difundió en El Universal una serie de cuatro grabaciones en las que se escucha a la gobernadora conversar con personas presentadas como intermediarios o asesores externos del FBI.

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Las entregas se publicaron el 22 de junio, el 13 de julio, el 16 de julio y el 27 de julio. El primer audio aludió a una posible reunión privada en el consulado de Estados Unidos en Tijuana; el segundo incluyó la frase de un asesor externo del FBI que le dijo a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella; el tercero incorporó dos audios sobre una presunta reunión pactada en Panamá con el DHS y el Departamento de Estado; el cuarto identificó a un presunto exagente del FBI como asesor.

Marina del Pilar reconoció la autenticidad de los audios, pero sostuvo que fue víctima de una trampa armada por Bonilla. Durante su conferencia matutina del pasado 15 de julio, dijo que el exgobernador la contactó por WhatsApp para pedirle que recibiera a personas que abordarían el tema de su visa cancelada.

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La gobernadora afirmó que esos intermediarios eran impostores que fingieron ser agentes o enlaces de Estados Unidos para grabarla y usar el material con fines políticos en el contexto preelectoral de Baja California. También sostuvo que los audios fueron editados y sacados de contexto, negó haber entregado información que comprometiera la seguridad nacional y rechazó las acusaciones de traición a la Patria.

Ruptura entre Bonilla y Marina del Pilar se arrastra desde la sucesión de 2021

Desde junio se publicaron cuatro audios atribuidos a Marina del Pilar sobre intermediarios ligados a agencias de Estados Unidos y posibles reuniones en Tijuana y Panamá. Crédito: X/ @MarinadelPilar

La confrontación entre ambos no comenzó con los audios de Marina del Pilar ni con este video. Los dos participaron en el ascenso de Morena en el estado en 2019, cuando Bonilla llevó al partido al gobierno de Baja California después de tres décadas de administraciones del PAN, pero la relación se rompió durante la sucesión de 2021.

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Aunque Marina del Pilar, entonces alcaldesa de Mexicali, obtuvo la candidatura de Morena y ganó la elección con respaldo inicial del entonces gobernador, la transición exhibió dos grupos enfrentados dentro del partido.

Las diferencias aparecieron en la disputa por el control de Morena y en proyectos que Bonilla buscaba dejar aprobados antes de concluir su administración, entre ellos la transferencia de organismos operadores de agua a los municipios y la construcción de una planta fotovoltaica.

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Con el paso del tiempo, Bonilla dejó Morena para incorporarse al PT, mientras la gobernadora permaneció en el partido. El enfrentamiento escaló en agosto de 2022, cuando el hoy senador acusó desde la tribuna de la Comisión Permanente a Ávila Olmeda de mantener un supuesto acuerdo con el CJNG, sin presentar pruebas; la mandataria rechazó esos dichos y pidió no hacer “uso político de la violencia”.