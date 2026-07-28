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Los países del golfo Pérsico evalúan crear una alianza regional para la gestión y seguridad del estrecho de Ormuz

Los ministros del bloque analizaron acuerdos prácticos para asegurar la navegación, el comercio y los suministros en una zona clave, mientras crece la preocupación por una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos

Los países del golfo Pérsico evalúan crear una alianza regional para la gestión y seguridad del estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
Los países del golfo Pérsico evalúan crear una alianza regional para la gestión y seguridad del estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)
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Los países del golfo Pérsico celebraron este martes una reunión telemática en la que analizaron la posibilidad de crear una alianza regional enfocada en la gestión y seguridad del estrecho de Ormuz, área estratégica y principal punto de fricción entre Estados Unidos e Irán. El encuentro, impulsado por el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, reunió a homólogos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Baréin, todos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Durante la cita virtual, los ministros intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual y las novedades de las negociaciones en curso, según un comunicado oficial difundido por los ministerios de Exteriores de Omán y Qatar. En la reunión se destacó la necesidad de “intensificar la coordinación y la consulta” entre los países del CCG en torno a la libertad de navegación y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

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Los seis países subrayaron la importancia de avanzar hacia acuerdos prácticos que garanticen “los derechos de paso y tránsito, y la libre circulación de buques, comercio y suministros”, conforme al derecho internacional, sin menoscabo de los “derechos soberanos de todos los Estados ribereños” del golfo Pérsico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi. (REUTERS/ARCHIVO)
El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi. (REUTERS/ARCHIVO)

La reunión del CCG responde a la creciente preocupación por la estabilidad en el estrecho de Ormuz, especialmente tras las recientes tensiones militares entre Estados Unidos e Irán y el riesgo de escalada en la región. Los ministros reafirmaron que la prioridad debe ser “las soluciones políticas y diplomáticas” y la creación de condiciones favorables para generar confianza y alcanzar acuerdos aceptables para todas las partes involucradas.

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Los países del golfo Pérsico han mantenido contactos constantes para evitar que la tensión entre potencias externas derive en una crisis que afecte la libertad de navegación y el comercio global de hidrocarburos a través del estrecho, considerado uno de los pasos marítimos más transitados del mundo. La declaración conjunta no especificó las medidas concretas en desarrollo, pero subrayó la apuesta por la diplomacia y la cooperación regional como vía prioritaria.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha declarado que su país está con "muchas ganas" de lanzar un ataque contra Irán, aunque ha reconocido que Estados Unidos mantiene bloqueada cualquier ofensiva por temor a represalias regionales y una posible crisis mundial del petróleo. Katz realizó estas afirmaciones en una entrevista para la cadena israelí Channel 14, en la que reiteró la disposición del gobierno israelí para atacar objetivos energéticos iraníes, pero subrayó que la aprobación estadounidense es fundamental para cualquier acción.

Israel aseguró tener “muchas ganas” de atacar Irán que están siendo bloqueadas por Estados Unidos.
Israel aseguró tener “muchas ganas” de atacar Irán que están siendo bloqueadas por Estados Unidos.

La tensión entre ambos países se encuentra en una fase de calma relativa, después de que el pasado viernes Washington y Teherán cesaran los ataques cruzados que habían mantenido durante trece días, pese a un acuerdo de entendimiento alcanzado en junio. Katz aseguró que, desde el punto de vista israelí, están preparados para “hacer retroceder a Irán 40 años”, y señaló que las Fuerzas Armadas de Israel cuentan con la logística y los medios necesarios para ejecutar un golpe de gran envergadura si reciben luz verde.

Bases estadounidenses en Israel y presión internacional

El ministro confirmó que aviones de combate estadounidenses han utilizado bases aéreas israelíes para llevar a cabo ataques contra Irán. Katz recalcó que las autoridades iraníes son conscientes de la participación de Israel en la logística de estos operativos. Este dato revela el nivel de coordinación militar entre ambos países y la implicancia directa de Israel en el conflicto, pese a la contención actual.

Los ataques se encuentran en un punto muerto, mientras los países de la región intensifican sus esfuerzos diplomáticos para lograr una solución negociada. Las conversaciones se ven tensadas por las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reiterado que la suspensión de las hostilidades es solo temporal. Trump ha amenazado con reanudar las acciones militares si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

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