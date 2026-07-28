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Gustavo Petro interpondrá una denuncia penal contra Angie Rodríguez por declaraciones en su contra: “Fue un desastre”

El mandatario saliente sostuvo que Rodríguez ataca a las personas que considera que podían disputarle su cargo

Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
El anuncio del presidente Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Presidencia/Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
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El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que presentará una denuncia penal contra Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Fondo Adaptación y fue declarada insubsistente.

“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira (sic)”, aseveró el jefe de Estado.

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