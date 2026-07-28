Gustavo Petro interpondrá una denuncia penal contra Angie Rodríguez por declaraciones en su contra: “Fue un desastre”

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que presentará una denuncia penal contra Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Fondo Adaptación y fue declarada insubsistente.
“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira (sic)”, aseveró el jefe de Estado.
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