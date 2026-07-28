Pedro Sánchez vuelve al Ministerio de Defensa tras superar incapacidad médica: coordinará la seguridad de la posesión de Abelardo de la Espriella

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, retomará sus funciones el próximo 3 de agosto tras superar la incapacidad médica generada por una cirugía - crédito Reuters

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, regresará a sus funciones el próximo lunes 3 de agosto de 2026 luego de finalizar la incapacidad médica que le fue otorgada tras la cirugía a la que fue sometido el pasado 14 de julio.

Su regreso se dará en la antesala de la posesión del nuevo presidente de la República, jornada en la que asumirá la coordinación del esquema de seguridad y la organización logística de la transmisión de mando.

De acuerdo con lo informado por el funcionario a El Tiempo, una de sus principales responsabilidades será encabezar la articulación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las entidades encargadas de garantizar el normal desarrollo de la ceremonia presidencial, además de coordinar la respuesta institucional ante posibles situaciones que puedan presentarse durante el evento.

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Las autoridades ya avanzan en la preparación del dispositivo de seguridad. Este jueves se instalará en Cali un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participarán las instituciones responsables de la planeación operativa para definir los protocolos de actuación, evaluar escenarios de riesgo y establecer las medidas necesarias para atender cualquier contingencia.

El jefe de la cartera de Defensa liderará la articulación entre las Fuerzas Militares, la Policía y las entidades del Estado encargadas de garantizar el desarrollo de la transición de Gobierno - crédito Ministerio de Defensa

Mientras completa su recuperación, la viceministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, continúa al frente de la cartera y lidera los preparativos junto con los mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Sánchez explicó que su regreso estará enfocado en retomar las labores de coordinación para garantizar la seguridad de la posesión presidencial, cerrar su gestión al frente del Ministerio de Defensa y entregar un balance de los resultados alcanzados durante su administración.

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El ministro también aseguró que las entidades del Estado mantienen un alto nivel de preparación para que la ceremonia de transición de Gobierno se realice bajo las condiciones previstas y sin alteraciones que puedan afectar el desarrollo del acto institucional.

La ausencia temporal de Pedro Sánchez comenzó el 14 de julio, cuando fue sometido a un procedimiento médico que había sido programado con anticipación.

De acuerdo con información publicada previamente por El Tiempo, la intervención había sido coordinada meses atrás con el presidente Gustavo Petro y no estuvo relacionada con cambios dentro del gabinete ni con decisiones políticas.

Durante sus últimos días al frente del Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez avanzará en la entrega de balance de su administración y en la preparación del operativo para el cambio de mando- crédito Ministerio de Defensa/X

Con su regreso confirmado, Sánchez retomará la dirección de las acciones relacionadas con la seguridad de uno de los eventos institucionales más importantes del país: la posesión presidencial.

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Despliegue de Fuerza Pública para la transmisión de mando

El ministro de Defensa aseguró que para la ceremonia se contará con un amplio despliegue de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, autoridades nacionales e internacionales y ciudadanos que participen en las actividades programadas.

Sánchez explicó que la experiencia reciente en la organización de las elecciones demostró la capacidad de coordinación entre las instituciones de seguridad del Estado.

“Ya demostramos que organizamos unas elecciones en las que la seguridad se garantizó. Hubo coordinación, despliegue de logística y todo salió como lo planificado. De esta misma manera haremos con este evento para que todo salga de acuerdo con lo programado”, manifestó.

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Durante las últimas semanas antes de su incapacidad, el ministro estuvo concentrado en actividades de cierre de gestión, entre ellas actos relacionados con el reconocimiento de responsabilidad por la masacre de Bojayá, la rendición de cuentas de su administración y reuniones de coordinación sobre el proceso de transición gubernamental.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella contará con un amplio dispositivo de seguridad coordinado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar el desarrollo de la ceremonia de transición de Gobierno - crédito Europa Press

El regreso de Sánchez también se dará en medio de los balances finales del Gobierno nacional. En ese contexto, distintas entidades han presentado sus informes de gestión antes del cambio de administración.

El Ministerio de Justicia, por ejemplo, realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022-2026, en la que presentó resultados en áreas como acceso a la justicia, cooperación internacional, política de drogas, justicia agraria y reparación a víctimas.

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La cartera informó que mediante la estrategia Justicia para la Gente se realizaron más de 4,5 millones de gestiones a través de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. Además, reportó 930 extradiciones efectuadas entre agosto de 2022 y julio de 2026, de las cuales 602 tuvieron como destino Estados Unidos.