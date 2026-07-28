Amplio operativo para frenar un incendio con riesgo para poblaciones en La Utrera (León)

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León, 28 jul (EFE).- Numerosos medios terrestres y aéreos participan en la extinción de un incendio forestal iniciado este martes en la localidad de La Utrera, en el término municipal de Valdesamario (León), que ha sido declarado con el Índice de Gravedad Potencial 2 por amenazar poblaciones y bienes no forestales.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el fuego se inició a las 14:45 horas por causas que todavía se están investigando, justo cuando el incendio de Murias de Ponjos, también perteneciente al Ayuntamiento de Valdesamario, se había dado por estabilizado tras un fin de semana en el que se llegaron a desalojar seis poblaciones y 174 vecinos.

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En las tareas de extinción sobre el terreno se ha desplegado un amplio operativo integrado por un técnico, cuatro agentes medioambientales, tres brigadas terrestres, tres autobombas, dos buldócers, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros. EFE

jjp/pcr/acm