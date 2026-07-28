México
Agregar Infobae enGoogle

Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

La Comisión Nacional del Agua tomó muestras de agua y del suelo para identificar posibles impactos ambientales

(Presidencia)
Guardar

Tras el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora, provocado por el descarrilamiento de un tren de carga de la empresa Ferromex, ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) están evaluando los impactos y, una vez que se conozcan los resultados, aplicarán las medidas correspondientes.

El derrame se registró la tarde del día de ayer; ante esto, la Profepa emitió un comunicado de prensa

En relación a la reparación de daños al río Sonora, donde está vinculado el Grupo México, próximamente iniciará la construcción del hospital, el mismo que fue reubicado, según Sheinbaum.

PUBLICIDAD

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumProfepaLa MañaneraSonoraderrameSemanartPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de julio

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de julio

Estos son los usuarios de telefonía que no necesitan registrar sus líneas porque ya se hizo automáticamente

El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México tiene excepciones

Estos son los usuarios de telefonía que no necesitan registrar sus líneas porque ya se hizo automáticamente

Terremoto en Japón: SRE confirma que no hay mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Kumamoto

La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico

Terremoto en Japón: SRE confirma que no hay mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Kumamoto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de julio: choque entre camión urbano y autobús deja varios lesionados en el Centro de Monterrey

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de julio: choque entre camión urbano y autobús deja varios lesionados en el Centro de Monterrey

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de julio: derrame en Sonora, futuro del fracking, caso Vulcan Material, monitoreo de SpaceX

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de julio: derrame en Sonora, futuro del fracking, caso Vulcan Material, monitoreo de SpaceX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 4 extorsionadores que se hacían pasar por miembros de La Unión Tepito: pedían 85 mil pesos mensuales a comerciantes

Procesan a 4 extorsionadores que se hacían pasar por miembros de La Unión Tepito: pedían 85 mil pesos mensuales a comerciantes

Procesan a ‘El Contador’, de “Los Chapitos”, por secuestro de 31 migrantes en Sinaloa

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Redes criminales del CJNG sancionadas por EEUU apuntan al tequila como puente para el lavado de dinero

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

ENTRETENIMIENTO

“Adiós Mayito y Arath”: Memo Schutz y Yahir encienden las redes como dupla en La Casa de los Famosos México 2026

“Adiós Mayito y Arath”: Memo Schutz y Yahir encienden las redes como dupla en La Casa de los Famosos México 2026

Conoce a Matraka en ‘Drag Race México Latina Royale’: el regreso del folklore mexicano a la pasarela

¿Inconforme con Karina Torres? Coco Máxima dice que no la han invitado a LCDLFM por ser ‘hegemónica y preparada’

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Lupillo Rivera estuvo con Aylín Mujica cuando supo de la muerte Mauro: “La vi destrozada”

DEPORTES

Así fue la terrible falta del portero mexicano que terminó en expulsión ante Costa Rica en el Premundial Sub-20

Así fue la terrible falta del portero mexicano que terminó en expulsión ante Costa Rica en el Premundial Sub-20

Ecuestre le da a México par de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

América Femenil confirma dónde jugará como local en el Apertura 2026 tras conquistar el triplete

Marina Malpica brilla con doble medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Quién es Cecilia Lee? La taekwondoína mexicana que respondió a la discriminación en Santo Domingo 2026