Profepa ya atiende derrame de químico por descarrilamiento de tren en Sonora, afirma Sheinbaum

(Presidencia)

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Tras el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora, provocado por el descarrilamiento de un tren de carga de la empresa Ferromex, ante esto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) están evaluando los impactos y, una vez que se conozcan los resultados, aplicarán las medidas correspondientes.

El derrame se registró la tarde del día de ayer; ante esto, la Profepa emitió un comunicado de prensa

En relación a la reparación de daños al río Sonora, donde está vinculado el Grupo México, próximamente iniciará la construcción del hospital, el mismo que fue reubicado, según Sheinbaum.

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