Erik Lira revela pistas sobre su futuro tras ganar el Campeón de Campeones con Cruz Azul: “Estamos haciendo lo posible”

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

Erik Lira arrancó con el pie derecho el semestre con Cruz Azul tras levantar el título de Campeón de Campeones ante Toluca el sábado pasado, partido en el que fue titular y mostró solidez en la contención. Sin embargo, mientras la afición celebra el nuevo trofeo, el propio Lira dejó abierta la puerta a un posible cambio de equipo fuera de México, aunque por ahora reporta con los celestes y se mantiene como uno de los referentes del plantel.

Erik Lira reportó con Cruz Azul este lunes 13 de julio de cara al Apertura 2026 tras haber tenido una gran participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (X@CruzAzul)

Lira manifestó al término del partido su deseo de emigrar al futbol europeo. En entrevista con TUDN, reconoció que el calendario de la Liga MX resulta más corto en comparación con el de las ligas del Viejo Continente, pero sostuvo que su sueño es jugar en Europa y que está haciendo todo lo posible para concretarlo. Erik afirmó que no dejará de intentarlo y que su salida dependerá de factores fuera de su control, aunque reiteró su compromiso de buscar esa oportunidad hasta el final.

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El regreso de Lira con Cruz Azul ocurrió tras una actuación destacada en el Mundial 2026 y una campaña regular donde acumuló 1,285 minutos en el Clausura 2026, fue titular en la mayoría de las jornadas y recibió una calificación promedio de 6.97 puntos por partido, según la plataforma FotMob. Hce algunos días el club publicó imágenes del mediocampista en el primer entrenamiento post-Mundial y celebró: “Regresó el capitán”. La constancia de Lira en la media cancha no se tradujo en goles ni asistencias, pero su desempeño en la recuperación y distribución del balón sostuvo al equipo durante la fase regular.

Mientras tanto, la directiva celeste mantiene los derechos económicos de Lira, con un acuerdo que otorga beneficios a Pumas en caso de que el jugador emigre al futbol europeo.

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El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026 (X / Cruz Azul)

Los números de Lira en el Mundial 2026

La actuación de Erik Lira en el Mundial 2026 lo posicionó como uno de los mejores mediocampistas defensivos mexicanos. Bajo la dirección de Javier Aguirre, Lira fue titular indiscutible en los cinco partidos que disputó la Selección Mexicana hasta la eliminación en octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca. Lira superó a Edson Álvarez en la competencia interna por la posición de pivote y acumuló más de 300 minutos en la cancha, logrando una precisión de pases de 91.1% y ganando el 58.3% de sus duelos defensivos.

Tras la eliminación, la hoja estadística de Lira no mostró goles ni asistencias, pero sí reflejó disciplina: recibió cuatro tarjetas amarillas y evitó expulsiones, contribuyendo en la estabilidad táctica del equipo nacional. Su desempeño fue destacado por medios deportivos y analistas internacionales como un ejemplo de regularidad y capacidad de adaptación en torneos de alto nivel.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Erik Lira looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

Regularidad y futuro inmediato en Cruz Azul

En el Clausura 2026 de la Liga MX, Lira se consolidó como titular y capitán de Cruz Azul, participando en la mayoría de los encuentros de la fase regular, aunque no estuvo presente en la Liguilla. Su presencia en el campo garantizó equilibrio en el mediocampo, factor que la directiva valora de cara al próximo torneo.

Por el momento, el reto de Lira es el arranque del Apertura 2026, donde Cruz Azul ha enfrentado al Atlético de San Luis y a Puebla. Aunque el jugador ha señalado en declaraciones recientes su deseo de cumplir el sueño de emigrar a Europa, también ha reconocido los compromisos actuales con el club cementero.

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La afición celeste y la directiva permanecen atentos a cualquier movimiento en el mercado de fichajes, mientras Lira se mantiene como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional.