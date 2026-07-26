México

Examen de admisión de la UNAM: Territorium Life enfrentaría multa millonaria por presunto incumplimiento

La empresa contratada para aplicar y vigilar el primer examen de admisión en línea de la UNAM podría pagar alrededor de 4 millones 180 mil pesos si se comprueban fallas en el servicio

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La empresa contratada para aplicar y vigilar el primer examen de admisión en línea de la UNAM podría pagar alrededor de 4 millones 180 mil pesos si se comprueban fallas en el servicio
La empresa contratada para aplicar y vigilar el primer examen de admisión en línea de la UNAM podría pagar alrededor de 4 millones 180 mil pesos si se comprueban fallas en el servicio

Territorium Life, la empresa encargada de realizar el primer examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfrentaría una multa de aproximadamente 4 millones 180 mil pesos por un posible incumplimiento de contrato.

La sanción económica podría aplicarse si se acreditan deficiencias en la vigilancia, el control y el resguardo de la evaluación para ingresar al nivel licenciatura. También procedería si las investigaciones determinan que existió alguna responsabilidad de la compañía en una presunta filtración de preguntas o respuestas.

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De acuerdo con la información disponible, Territorium Life realizó un total de 158 mil 413 exámenes de admisión en línea. Por la contratación de este servicio, la máxima casa de estudios pagó más de 41 millones de pesos.

La posible multa representaría alrededor de la décima parte del monto cubierto por la UNAM. Sin embargo, su aplicación dependerá de que las autoridades universitarias comprueben las fallas atribuidas a la empresa y determinen que estas constituyeron un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

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Comunicado de la UNAM (UNAM)
Comunicado de la UNAM (UNAM)

UNAM revisa posibles fallas en la aplicación del examen en línea

La controversia se relaciona con las condiciones bajo las cuales fue aplicado el examen de ingreso y con las medidas utilizadas para garantizar su correcto desarrollo. Territorium Life debía cumplir con 16 puntos pactados con la UNAM, entre ellos diversos mecanismos de vigilancia y control durante las evaluaciones.

La universidad buscaría establecer si la compañía cumplió con la totalidad de esos compromisos o si se presentaron deficiencias que afectaron la seguridad y confiabilidad del proceso.

En caso de comprobarse algún incumplimiento, Territorium Life tendría que cubrir una penalización cercana a los 4 millones 180 mil pesos. La cifra equivale aproximadamente al 10 por ciento del pago realizado por la institución educativa por la aplicación de los más de 158 mil exámenes.

Hasta el momento, la sanción se mantiene como una posibilidad sujeta al resultado de las investigaciones y a la acreditación de las presuntas irregularidades.

Territorium Life también debía resguardar los reactivos

Además de aplicar y supervisar el examen de admisión de la UNAM, Territorium Life tenía la responsabilidad de proteger los reactivos. Este resguardo debía impedir que las preguntas o respuestas fueran conocidas antes o durante la evaluación por personas no autorizadas.

Por ello, la posible filtración del examen para ingresar al nivel licenciatura también forma parte de los señalamientos que podrían derivar en una sanción por incumplimiento contractual.

Mano de persona sosteniendo una tableta con pantalla en blanco sobre un escritorio de madera. Hay un cartel con el escudo de la UNAM y símbolos de alerta rojos.
Territorium Life podría enfrentar una multa de 4.18 millones de pesos si se comprueban incumplimientos en la aplicación y seguridad del examen de admisión en línea de la UNAM

La UNAM habría emprendido acciones legales ante el presunto fraude relacionado con la aplicación de la evaluación. No obstante, para atribuir alguna responsabilidad a la empresa deberán presentarse pruebas que acrediten tanto las fallas en el servicio como una eventual vulneración de la información bajo su resguardo.

La multa dependerá de los resultados de la investigación

El pago de la penalización no sería automático. Primero deberá determinarse si Territorium Life incumplió alguno de los 16 puntos acordados y si las deficiencias detectadas tuvieron relación con la vigilancia, el control o la protección de los reactivos.

El caso ha colocado bajo revisión el trabajo de la empresa contratada para operar un proceso en el que participaron 158 mil 413 aspirantes. Por ahora, Territorium Life enfrentaría una multa millonaria si se demuestra que no garantizó las condiciones previstas por la UNAM para la aplicación segura de su examen de admisión en línea.

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