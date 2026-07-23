Italia preserva su monumento submarino: la limpieza anual del Cristo del Abismo reafirma su valor conmemorativo

Un equipo de buzos de seguridad y rescate retiró algas e incrustaciones con agua a presión a 15 metros de profundidad

El mar de Liguria, frente a la abadía de San Fruttuoso en Italia, fue escenario de una operación que conjuga técnica, memoria y devoción. Un equipo de buceadores de la Policía italiana, la Marina y los servicios de emergencia realizó la limpieza anual de la estatua del Cristo del Abismo, una pieza que se alza en el lecho marino desde 1954 y constituye uno de los puntos de referencia más reconocidos para submarinistas y viajeros en la región.

Según informó el portal de noticias internacional Euronews, la intervención, coordinada por la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Liguria, reunió a expertos en restauración subacuática para preservar la integridad del monumento. La imagen de bronce, de 2,5 metros de altura, fue creada por el escultor Guido Galletti como homenaje a quienes perdieron la vida en el mar. De acuerdo con la agencia, la limpieza forma parte de una tradición que reafirma el valor simbólico de la escultura y su conexión con la comunidad marítima italiana.

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Una labor conjunta para la conservación submarina

Un organismo de protección patrimonial dirigió un trabajo con especialistas en restauración subacuática para asegurar la integridad de la escultura (Captura de video)

La operación, que tuvo lugar frente a la costa de San Fruttuoso, involucró a buzos de la Policía, la Marina y servicios de emergencia en una acción sincronizada. Euronews detalló que los especialistas descendieron hasta la base de la estatua y emplearon agua a presión para retirar algas, incrustaciones y otros sedimentos acumulados durante el año. El procedimiento busca evitar daños en la superficie de bronce y salvaguardar los detalles escultóricos originales.

La coordinación estuvo a cargo de la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Liguria, entidad responsable de la protección del patrimonio cultural sumergido en la región. La institución subrayó que la intervención utiliza métodos no invasivos, con el objetivo de prolongar la vida útil de la obra y mantenerla accesible tanto para los buceadores como para futuras generaciones. “El Cristo del Abismo representa un vínculo entre la memoria colectiva y el entorno marino”, informó un portavoz citado por el portal de noticias.

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Un símbolo forjado con historia y homenaje

Un procedimiento con agua a presión evitó fricciones sobre la superficie metálica y apuntó a preservar los detalles originales (Captura de video)

La estatua del Cristo del Abismo, instalada en 1954, no solo destaca por su ubicación a más de 15 metros bajo el agua, sino también por su origen. Según los datos reunidos por Euronews, la obra de Guido Galletti fue fundida con metales procedentes de medallas, cañones y fragmentos de barcos, elementos que refuerzan su carácter de tributo a las víctimas del mar. Su emplazamiento, en las aguas que bañan la bahía de San Fruttuoso, la convirtió en punto de peregrinación para buzos y navegantes, así como en un hito para la comunidad local.

El monumento sobresale por la representación de Cristo con los brazos abiertos, gesto que evoca protección y consuelo para quienes surcan el Mediterráneo. “La figura encarna el deseo de paz y recuerdo para aquellos que no regresaron”, indicó la Superintendencia durante la jornada, según consignó el portal. La pieza se mantiene como referencia insoslayable en el paisaje subacuático italiano y europeo.

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Al menos una vez al año, la limpieza garantiza que la pátina natural del bronce no oculte los detalles de la escultura y previene la acumulación de organismos marinos que puedan acelerar su deterioro. Este esfuerzo sostenido responde a la necesidad de preservar no solo una obra artística, sino también un mensaje de memoria y respeto.

Tradición, turismo y conciencia patrimonial

Una obra creada por Guido Galletti fue concebida como tributo a las víctimas de naufragios y pérdidas en navegación (Captura de video)

La escultura atrae a cientos de buceadores cada temporada, que descienden para observar de cerca la escultura y participar, de modo simbólico, en el acto de homenaje que representa. El medio digital puntualizó que la limpieza anual refuerza la visibilidad del monumento y mantiene activo su papel como uno de los principales atractivos turísticos subacuáticos de Italia.

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La Superintendencia de Liguria recordó que la intervención forma parte de una estrategia integral para la protección de los bienes culturales sumergidos. La entidad promueve campañas de sensibilización sobre la importancia de respetar el entorno marino y los elementos patrimoniales que alberga.

El operativo de restauración y limpieza de la estatua del Cristo del Abismo consolida la colaboración entre fuerzas de seguridad, especialistas en conservación y la comunidad local, en un esfuerzo que trasciende lo técnico y se inscribe en la memoria viva del Mediterráneo. La próxima intervención ya está programada para el próximo año, reafirmando el compromiso de Italia con la defensa de su patrimonio submarino.

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