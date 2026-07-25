Karol G estrenó nueva canción en la primera fecha de su tour: esta es la letra completa

Karol G dio inicio a su esperada gira “Viajando por el mundo, Tropitour” el 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago, marcando el arranque de la que ya se perfila como la gira más extensa y ambiciosa de su carrera.
Con entradas agotadas y más de 60.000 asistentes, la artista colombiana presentó un show de dos horas y media con una puesta en escena de alto impacto, que incluyó un escenario doble y una isla circular diseñada para acercarla al público.
El concierto arrancó alrededor de las 9:00 p. m. con un mensaje de empoderamiento y la interpretación de Latina Foreva, seguida de otros éxitos como Oki Doki, El Makinon y S91. Karol G vistió un conjunto dorado y estuvo acompañada por un cuerpo de bailarines, mostrando rutinas y coreografías preparadas durante meses de ensayos.
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El repertorio incluyó el estreno en vivo de Matadora, la nueva canción de Karol G, interpretada por primera vez ante más de 60.000 asistentes. La artista presentó el tema completo con una coreografía especialmente preparada para la ocasión, lo que provocó una ovación y una reacción entusiasta del público.
Coincidiendo con esa actuación, Karol G y su equipo lanzaron oficialmente la canción en plataformas digitales, permitiendo que millones de seguidores pudieran escuchar la versión de estudio. Matadora formará parte de un próximo álbum, aún sin título ni fecha de lanzamiento confirmados, que la cantante planea presentar durante el desarrollo de la gira.
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La canción, de marcado estilo urbano que remite a los inicios de la carrera de Karol G, destaca por una producción audaz que resalta el carácter más provocador de la artista. Su letra gira en torno al coqueteo y la atracción sexual, lo que ha sido celebrado por sus seguidores, quienes valoran el regreso de Karol G a la faceta más urbana y atrevida de su discografía.
Letra completa de Matadora de Karol G
Pre-Coro:
Bebé, no estoy romántica
Me tienes calientita to’a
Dejemos la plática
La ropa no se quita sola
Sin panty soy simpática
También soy abusadora
Yo tengo la táctica
Y no me mires así, que me pongo matadora
Coro:
Y se puso asqueroso, nasty
Yo tengo el culo gordo, fatty
Me dice que me ponga fácil
Yo no soy una puta, casi
Y se puso asqueroso, nasty
Yo tengo el culo gordo, fatty
Me dice que me ponga fácil
Yo no soy una pu—
Post-Coro:
Hay toqueteo de la disco pa’l hotel
Guayándonos, tú y yo dándonos placer
Toqueteo de la disco pa’l hotel
Matándonos, tú y yo dándonos
Verso:
Sácalo a ver cómo es que eso se usa
Yo ando chillando goma en la Hayabusa
No traje na’ debajo de la blusa
Yo no soy europea y quiere que le haga la rusa
No quiero labia ni fantasmeo
Esta gata está puesta pa’l rebuleo
Plomero, arrégleme el leakeo
Que este perreo está como pa’ chuparse los de’os
Pre-Coro (repetición):
Bebé, no estoy romántica
Me tienes calientita to’a
Dejemos la plática
La ropa no se quita sola
Y sin panty soy simpática
También soy abusadora
Yo tengo la táctica
¿Y esos ojitos qué, bebé? No me mires así
Que me pongo matadora
Coro
Y se puso asqueroso, nasty
Yo tengo el culo gordo, fatty
Me dice que me ponga fácil
Yo no soy una pu-pu-pu-pu—
Tras el arranque en Chicago, el 24 y 25 de julio de 2026, la gira continuará por las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá hasta mediados de octubre, incluyendo paradas en Toronto, Washington D.C., Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas.
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En cada una de estas ciudades, Karol G presentará un espectáculo de alto nivel de producción, con invitados especiales como Elena Rose, Becky G y Greeicy en distintas fechas, y un repertorio que repasa los éxitos de su carrera y las canciones de su nuevo álbum.
Después de la etapa norteamericana, la artista hará una pausa antes de retomar el tour en América Latina a partir del 6 de noviembre, comenzando por México —con tres fechas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México— y continuando por Costa Rica, Colombia (con tres conciertos en el Estadio El Campín de Bogotá), Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico.
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La última etapa del Viajando por el mundo, Tropitour se desarrollará en Europa a partir de junio de 2027, con presentaciones en España y otros países, hasta culminar el 24 de julio de 2027 en Milán, Italia. Las entradas, cuyos precios varían según el país y la ciudad, pueden adquirirse a través de la web oficial de la artista y puntos autorizados, con la recomendación de evitar canales no oficiales para prevenir fraudes y sobreprecios.
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